Загитова о боксе: «Это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается. И вам советую, меньше злых людей будет»

рассказала, почему занимается боксом.

«Для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом, рассказываю: это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается.

Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь. Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», – сказала фигуристка.