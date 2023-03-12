Загитова о боксе: «Это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается. И вам советую, меньше злых людей будет»

Теги сборная России женское катание бокс Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, почему занимается боксом. 

«Для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом, рассказываю: это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается.

Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь. Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», – сказала фигуристка. 

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171 комментарий

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MAKSIMKA
Ответ Александр Шульгин
Зачем пиар агенту ( как я понял это мужчина) других фигуристок раскручивать Алину, а если это его дело то это как раз разкрутка. Он что не умный. Если это так Алина ему приплачивать должна.
Так вы с грязью сюда прибегаете, как до вас прибегали медвеботы, которые теперь щербаботами стали. Ничему вас жизнь не учит, и свою любимку вы популярней не сделаете. Матуа так МЖ уже "помог", теперь другой помогает, и с тем же успехом.
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закрыт по беспределу
Ого... Да она опасна для общества.
Конечно же не так, как еë пришибленное фанатьë.
Но тем не менее.
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Мира2024
Ответ несахар
Ничего умнее ты конечно не придумал. Какие же вы скучные
А вы такой "весельчак", да?
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несахар
Ответ Verysia
Может сладенького вам побольше в рацион?
боже, еще одна. Какие же вы скучные.
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Мира2024
Ответ несахар
20 лет девице, а нервы уже ни к черту)
"Сочувствую" вам, позанимайтесь боксом, вдруг поможет, хотя, в вашем случаи, вряд ли
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Verysia
Ответ Александр Шульгин
Чувствую пробьем 500 комментариев.
Зачем?
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несахар
Ответ Мира2024
Диалог с самой собой в голове Несахара? - Для чего я сижу на диване? - А для того, чтобы писать негатив в адрес успешных людей - Так, первая Алина Загитова, вот уж выскочка, нет, чтобы сидеть тихо в Ижевске, вздумала стать ОЧ, и ведь стала же - Вот я ей сейчас...
вот это уже лучше. не то что Иофан.
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Verysia
Ответ несахар
20 лет девице, а нервы уже ни к черту)
Может сладенького вам побольше в рацион?
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Александр Шульгин
Ответ Lana-shu
Да , он умом не блещет. На те же грабли, что и с ем наступает. Я уже давно говорю, что такие как Вы только повышают медийность Загитовой
А может вы просто это все выдумываете постоянно в своем сообществе.
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Мира2024
Удачи, наша свояЗагитова!
Чем бы ты не занималась, ты СУПЕР!
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несахар
Ответ Иофан
да, жизнь у тебя не сахар 🥱
Ничего умнее ты конечно не придумал. Какие же вы скучные
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Александр Шульгин
Ответ Магнетист*
Добро должно быть с кулаками. Как японские комнаты разгрузки - с чучелом начальника.
Вот вам плюсуют, а мне за похожий поситминусуют. Вот где справедливость. Тоже что-ли боксом заняться.
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Lana-shu
Ответ Александр Шульгин
Зачем пиар агенту ( как я понял это мужчина) других фигуристок раскручивать Алину, а если это его дело то это как раз разкрутка. Он что не умный. Если это так Алина ему приплачивать должна.
Да , он умом не блещет. На те же грабли, что и с ем наступает. Я уже давно говорю, что такие как Вы только повышают медийность Загитовой
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Verysia
Ответ Девочка с севера
Что у неё в голове, если возникает желание драться на улице? Неужели она НАСТОЛЬКО ненавидит всех людей? Или ей до такой степени внушили, что она такая вся уникальная, что всех остальных считает за оммно?
Нет, есть люди, которые, подобно вам, могут вылить свой негатив на совсем постороннего человека, вот она и предлагает, не делать этого, а элементарно снять стресс другим способом, боксом, например.
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Александр Шульгин
Ответ Lana-shu
Может, подобных тебе. Тех, кто постоянно сидят в ее соцсетях и негатив льют.
Не это слишком абстрактно
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MAKSIMKA
Ответ Lana-shu
Если до тебя плохо доходит, то она причем? Что непонятного она сказала? Или ты только с отпуска ?
Он от Ани сюда приходит, им Алина до сих пор мешает, никак не хочет уезжать в Ижевск и освободить все для московской девочки.
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Мира2024
Ответ несахар
Представил диалог с самой собой в голове Алины... - Хм, для чего же мне бокс? - А что если я занимаюсь боксом для снятия стресса? - О мне нравится, хороший вариант ответа. Если я скажу, что бокс мне просто нравится, будет пресно, а самое главное не будет пафосно, а я люблю, когда пафосно, напыщенно, с претензией.
Диалог с самой собой в голове Несахара?
- Для чего я сижу на диване?
- А для того, чтобы писать негатив в адрес успешных людей
- Так, первая Алина Загитова, вот уж выскочка, нет, чтобы сидеть тихо в Ижевске, вздумала стать ОЧ, и ведь стала же
- Вот я ей сейчас...
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Askorbinka
Ответ Девочка с севера
Что у неё в голове, если возникает желание драться на улице? Неужели она НАСТОЛЬКО ненавидит всех людей? Или ей до такой степени внушили, что она такая вся уникальная, что всех остальных считает за оммно?
Вот у вас что в голове, чтобы такое выдумать?!
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Иофан
Ответ несахар
20 лет девице, а нервы уже ни к черту)
да, жизнь у тебя не сахар 🥱
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Александр Шульгин
Ответ Мира2024
Догадайтесь с трех раз
Так кто же это всё-таки даже интересно что думают по этому поводу болельщики Алины
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Alexey Belskiy
Многие современные легкоатлеты только могут в труселях фоткаться и куда то улетать чтобы быть фитнесс тренером.Какая же великая Елена Исинбаева по сравнению с ними.Станьте крутыми и можете улетать куда угодно
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Rush
Ответ Александр Шульгин
Ну не может она устно сформулировать свои мысли. Ну что поделать. Считаю не надо ее за это критиковать у всех есть недостатки.
Недруги формулируют свои мысли прямо, дескать надо тихо сидеть. Уже сколько лет.
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Pelageya_20
Ответ Берни Парент
Комментарий удален пользователем
Всё правильно Алина сказала. Если люди будут снимать накопившийся стресс и напряжение, боксируя в спортзале, то не будут "срываться" на окружающих, соответственно злых людей будет меньше.
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Александр Шульгин
Ответ MAKSIMKA
Это вашей пиар-агент вашей Ани и ее подруги Медведевой, и по совместительству работодатель ваших футболистов на ветках Алины.
Зачем пиар агенту ( как я понял это мужчина) других фигуристок раскручивать Алину, а если это его дело то это как раз разкрутка. Он что не умный. Если это так Алина ему приплачивать должна.
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Verysia
Ответ romantetochkin@yandex.ru
Уже заездил "sports” тему ”Загитова и бокс”,какое это имеет отношение к боксу?!Зачем эти порожняки?!
У неё сегодня пост с тренировки шоу-программы был, но это же спортс.
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