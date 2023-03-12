Загитова о боксе: «Это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается. И вам советую, меньше злых людей будет»
Алина Загитова рассказала, почему занимается боксом.
«Для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом, рассказываю: это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается.
Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь. Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», – сказала фигуристка.
Конечно же не так, как еë пришибленное фанатьë.
Но тем не менее.
Чем бы ты не занималась, ты СУПЕР!
- Для чего я сижу на диване?
- А для того, чтобы писать негатив в адрес успешных людей
- Так, первая Алина Загитова, вот уж выскочка, нет, чтобы сидеть тихо в Ижевске, вздумала стать ОЧ, и ведь стала же
- Вот я ей сейчас...