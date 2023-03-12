«Врачи должны зарабатывать больше футболистов. Мне на жизнь хватает». Кухарчук о зарплатах

Теги премьер-лига Россия Торпедо Илья Кухарчук деньги Футбол

Илья Кухарчук считает, что врачи должны зарабатывать больше футболистов.

– Как относитесь к негативу со стороны болельщиков, которые считают, что у российских футболистов завышенные зарплаты?

– Я стараюсь не трогать эту тему. Понятно, что люди недовольны, мне на жизнь хватает.

Я понимаю людей, которые зарабатывают меньше нас, а должны больше – врачи, которые спасают жизни, и так далее. Таких профессий много.

В этот вопрос надо вникать глобально, после игры тяжело рассуждать. Каждый зарабатывает, чем он может.

Дай бог, чтобы у каждого человека заработная плата была такой, которую он хочет, – сказал полузащитник «Торпедо».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кравцов
Ответ fovo
Заполняемость стадионов показывает насколько российский футбол полезен и нужен людям. Скорее он нужен для того, чтобы потешить самолюбие некоторых денежных мешков. Беда в том, что деньги в этих мешках государственные. И могли бы пойти на улучшение жизни народа.
Да я в целом, не столько про российский рынок.
Обычно когда говорят о зп футболистов, сравнивают почему-то зп обычного врача региональной поликлиники и зп топ-футболиста, которых от общего числа 0.001%. То есть уже на первом этапе манипуляция.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси из Сибири
Ответ Maxim Vasnechov
Идеальный популист. ) Да нигде врачи не получают больше, чем спортсмены высшего уровня. Но вникать сложно. Надо другое, что бы играть соответствовала зарплате.
как ты думаешь, сколько получал бы спортсмен высшего уровня Кухарчук в Люксембурге?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Ответ leeexxxxtml
Ну конечно, завтра у тебя заболит зуб как и у сотни миллионов по всему миру, а зубных врачей не будет, то эта толпа сама принесет головы футболистов на пиках чтобы врачи вернулись. Или ты думаешь ничего не произойдет?))) Ох наивный.
Что ты несёшь? С чего вдруг врачи должны исчезать? Очень хороший стоматолог в любом большом городе России зарабатывает очень хорошие деньги. Желающих попасть на это место достаточно, поэтому люди получают это образование и идут работать. Поэтому никогда врачи не исчезнут, как ты заявляешь. Если врачей будет не хватать радикально, их услуги станут дороже, зарплаты вырастут и больше людей захотят работать врачами.

Фельдшер в деревне получает копейки, возможно, да. Так в деревне и футболистов-миллионеров нет. И стать футболистом топ-уровня сложнее, чем стать стоматологом средней руки.

Порешь популистскую хрень, не понимая, как устроен рынок труда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tony Lee
Весь футбол должен быть на самоокупаемости. Вот тогда будут настоящие зарплаты и игроки будут расти. Как играете - так и получаете. А не из бюджета города/области.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ leeexxxxtml
В том то и дело что врачам не нужны миллионы как у футболистов для нормальной жизни. Ты переходишь в крайности. Все пойдут учиться и работать, зная что жизнь будет достойной, без головной боли о кредитах. Соответственно, эффективное производство/эффективный товарооборот/эффективный доход/Минимальнейший процент безработицы/полная государственная казна. Государство и народ в симбиозе. А насчет развлечений , шашки никто не отменял на крыльце у подъезда. Развлечения будут.
Большинство врачей нормально живут, если ты об этом. Как бы в медицинский еще попробуй поступить, там по 10 человек на место, поэтому на врачей идут учиться вполне себе много народа. Кредит это норма жизни в современном обществе, не только в России.
В шашки у подъезда сам играй, никто не запрещает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donatello1707
Футболистов, зарабатывающих большие деньги, немного. Трудно сравнивать с врачами, которых в сотни раз больше в стране, чем футболистов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimon 949
Ответ Shuller18
Когда трансляция приема у врача будет собирать миллионную аудиторию, тогда и поговорим о ЗП. Кстати, есть врачи, у которых ЗП больше ляма в месяц, также есть футболисты, которые играют фактически бесплатно. Так что все относительно.
А чё РПЛ собирает милионную аудиторию?
Аха-ха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fovo
Ответ Мишаня Кравцов
Это должен решать рынок, а не всякие популисты со своим представлением о прекрасном. Если ты делаешь хорошо то, что нужно людям, ты будешь получать много. Если ты делаешь что-то хорошо, но получаешь мало - ты или ошибаешься в оценке своих умений, или делаешь то, что никому не нужно. Это и есть рыночная справедливость. А еще у каждого есть свои представления о том, как должна выглядеть справедливость и кто сколько должен получать, но к реальности это никакого отношения не имеет и никого не должно интересовать.
Заполняемость стадионов показывает насколько российский футбол полезен и нужен людям. Скорее он нужен для того, чтобы потешить самолюбие некоторых денежных мешков. Беда в том, что деньги в этих мешках государственные. И могли бы пойти на улучшение жизни народа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hrum
Ответ TeRex
Такое может ляпнуть только человек, вообще не понимающий что такое экономика и как она работает. Деньги не растут на деревьях, поэтому даже топовые врачи физически не могут зарабатывать даже как средний футболист высшей лиги своей страны. Про "врачи должны зарабатывать больше, потому что их труд важнее" - пустое популистское сотрясание воздуха. Кто это оплатит? Придётся для этого поднять конкретно для тебя цены на приём, процедуры, анализы, операции и т.д. раз в 100. Готов к этому? Или первый же взвоешь, что "а чо так дорага!"? Или, как любой борцун "за справедливость", вообще не задумывался, что чтобы деньги где-то появились, их надо откуда-то взять?
ну расскажи про экономику россиянского футбола, который убыточен на миллиарды. с какого хрена они должны получать больше дворника, если экономический эффект от их игры отрицательный? понятно, что в нормальных странах всё иначе, но его про российских болельщиков спрашивали и наш футбол.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ Enotaz24
Все всегда говорят о врачах, между тем им периодически поднимают зп, плюс есть возможность заработка в частных клиниках, а у учителей, социальных работников, библиотекарей, работников культурных учреждений, преподавателей колледжей и различных ПТУ, зарплата очень маленькая, особенно, в некоторых регионах. А самое ужасное что есть в оплате учителей или врачей, это так называемые стимулирующие, которые вечно не платят или платят только особому кругу людей в организации.
ну а ты знаешь сколько зарабатывает учитель в школе? просто я то знаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Рытиков
Ответ Muhammad Juraev
Кажется я врача обидел)
Нет, просто я бюджетник, и про свою сферу тоже много подобного слышу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Ответ Владимир Рытиков
Ага, дай бог полтинник. Деньги то, которые то отдаешь за прием, они же прямо врачу в карман идут, иногда даже удваиваются по пути в карман.
Кажется я врача обидел)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leeexxxxtml
Ответ Anton Novikov
https://pikabu.ru/story/pro_darmoedov_8929040 Вот вам краткий курс по экономике в трех фразах.
Хипстерские кафе, не позорился бы, умник)).
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Рытиков
Ответ Muhammad Juraev
Честное слово уже достали об этом говорить! Врачи и так шикарно живут, не как футболисты но и не как остальной народ! Все знают,что поход к врачу это уже серьёзный минус денег!
Ага, дай бог полтинник. Деньги то, которые то отдаешь за прием, они же прямо врачу в карман идут, иногда даже удваиваются по пути в карман.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Рытиков
Когда я пришел работать в школу шесть лет назад, я получал 17 тысяч рублей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Матросов
Ответ Shuller18
Оправданно ли наши футболисты столько получают, это другой вопрос, хотя их ЗП формирует рынок, не просто так же начали переплачивать. Но глобально да, многие не понимают, от чего зависит ЗП врача-бюджетника и футболиста.
так в том то и дело, что никакого рынка в рос футболе нет, почти всё клубы дотационные, доходы с ТВ трансляций, вообще смех. Наш футбол как бизнес просто убыточен.
Поэтому отчасти согласен, что если столько дотаций условно в образование было, то и обычные Учителя средних школ в 2 -3 раза больше бы зарабатывали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leeexxxxtml
Ответ Shuller18
Налог повысить?) До 95%, чтобы всех врачей страны обеспечить ЗП как у футболистов РПЛ? Да ты гений. И поверь, сфера развлечений будет жить всегда и везде.
В том то и дело что врачам не нужны миллионы как у футболистов для нормальной жизни. Ты переходишь в крайности. Все пойдут учиться и работать, зная что жизнь будет достойной, без головной боли о кредитах. Соответственно, эффективное производство/эффективный товарооборот/эффективный доход/Минимальнейший процент безработицы/полная государственная казна. Государство и народ в симбиозе. А насчет развлечений , шашки никто не отменял на крыльце у подъезда. Развлечения будут.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Novikov
Ответ leeexxxxtml
В этом и проблема, нужен нормальный полководец, который всех вас отправит на необитаемый остров делать там контент, а здесь построит нормальный мир без дураков, где будут вкалывать и получать реально-заслуженную зарплату, при этом имея все удобства для жизни. Именно такие как вы и поддержали эту систему,дураков большинство, а значит на дураках и начала ездить власть, считая всех остальных своими рабами. Умные люди, когда их будет большинство, никогда не допустят даже на начальном уровне чтобы власть начала жиреть и обнищать свое население, сразу бунт. Но сейчас и правда ничего уже не изменить, корни наглухо вросли под землю, нужно полностью переформатировать мир, украина к этому неплохо подталкивает, кстати.
https://pikabu.ru/story/pro_darmoedov_8929040

Вот вам краткий курс по экономике в трех фразах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan T
Ответ МТБ
Хорошие врачи должны зарабатывать хорошо, можно сказать даже много. Младший медицинский персонал тоже должен зарабатывать прилично, чтобы жить достойно и иметь в жизни какие-то возможности. А зарплата футболиста должна просто соответствовать части доходов, что он приносит.
А зарплата футболиста должна просто соответствовать части доходов, что он приносит.

Тогда футболисты в нашем отечестве будут зарабатывать меньше санитаров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ leeexxxxtml
Повысить налог вместо того чтобы народ платил шарлатанам с мячом и блоггерам, вот и зарплата врачу, на котором действительно держится мир. И народ подтянется к медицине, сварке и другим полезным профессиям, а клоунов не будет, все будут довольны. Все просто.
Налог повысить?) До 95%, чтобы всех врачей страны обеспечить ЗП как у футболистов РПЛ? Да ты гений.
И поверь, сфера развлечений будет жить всегда и везде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leeexxxxtml
Ответ Shuller18
Тебе ниже ответили по справедливости. Понятие справедливости у всех разное, это первое, а второе, огромные ЗП врачей должны откуда-то взяться. Если футболистам и блогерам платит народ, то ты готов за каждое посещение терапевта вываливать огромную сумму? Вряд ли.
Повысить налог вместо того чтобы народ платил шарлатанам с мячом и блоггерам, вот и зарплата врачу, на котором действительно держится мир. И народ подтянется к медицине, сварке и другим полезным профессиям, а клоунов не будет, все будут довольны. Все просто.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ leeexxxxtml
Я все по факту написал, по справедливости. Отсутствие аргументов и 6000 минусов - это все что ты смог ответить на это, так как явно не разбираешься в теме.
Тебе ниже ответили по справедливости. Понятие справедливости у всех разное, это первое, а второе, огромные ЗП врачей должны откуда-то взяться. Если футболистам и блогерам платит народ, то ты готов за каждое посещение терапевта вываливать огромную сумму? Вряд ли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Честное слово уже достали об этом говорить!
Врачи и так шикарно живут, не как футболисты но и не как остальной народ!
Все знают,что поход к врачу это уже серьёзный минус денег!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leeexxxxtml
Ответ Shuller18
Чувак, я заглянул в твой профиль, 6000 минусов...Мне кажется, ты все-таки чаще всего бываешь неправ. Либо просто тролль унылый.
Я все по факту написал, по справедливости. Отсутствие аргументов и 6000 минусов - это все что ты смог ответить на это, так как явно не разбираешься в теме.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Vlad Pushkin
Когда ты поймешь, что деньги на рекламу у ит гигантов - это невыплаченная работникам заработная плата, вот тогда и говори про деньги блогеров... Знаток доходов
За счет рекламы доходы ИТ-гиганта могут вырасти, а вместе с ним и ЗП работникам. Логично? Это бизнес.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий