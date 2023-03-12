«Врачи должны зарабатывать больше футболистов. Мне на жизнь хватает». Кухарчук о зарплатах
Илья Кухарчук считает, что врачи должны зарабатывать больше футболистов.
– Как относитесь к негативу со стороны болельщиков, которые считают, что у российских футболистов завышенные зарплаты?
– Я стараюсь не трогать эту тему. Понятно, что люди недовольны, мне на жизнь хватает.
Я понимаю людей, которые зарабатывают меньше нас, а должны больше – врачи, которые спасают жизни, и так далее. Таких профессий много.
В этот вопрос надо вникать глобально, после игры тяжело рассуждать. Каждый зарабатывает, чем он может.
Дай бог, чтобы у каждого человека заработная плата была такой, которую он хочет, – сказал полузащитник «Торпедо».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Обычно когда говорят о зп футболистов, сравнивают почему-то зп обычного врача региональной поликлиники и зп топ-футболиста, которых от общего числа 0.001%. То есть уже на первом этапе манипуляция.
Фельдшер в деревне получает копейки, возможно, да. Так в деревне и футболистов-миллионеров нет. И стать футболистом топ-уровня сложнее, чем стать стоматологом средней руки.
Порешь популистскую хрень, не понимая, как устроен рынок труда.
В шашки у подъезда сам играй, никто не запрещает.
Аха-ха.
Поэтому отчасти согласен, что если столько дотаций условно в образование было, то и обычные Учителя средних школ в 2 -3 раза больше бы зарабатывали
Вот вам краткий курс по экономике в трех фразах.
Тогда футболисты в нашем отечестве будут зарабатывать меньше санитаров.
И поверь, сфера развлечений будет жить всегда и везде.
Врачи и так шикарно живут, не как футболисты но и не как остальной народ!
Все знают,что поход к врачу это уже серьёзный минус денег!