«Врачи должны зарабатывать больше футболистов. Мне на жизнь хватает». Кухарчук о зарплатах

считает, что врачи должны зарабатывать больше футболистов.

– Как относитесь к негативу со стороны болельщиков, которые считают, что у российских футболистов завышенные зарплаты?

– Я стараюсь не трогать эту тему. Понятно, что люди недовольны, мне на жизнь хватает.

Я понимаю людей, которые зарабатывают меньше нас, а должны больше – врачи, которые спасают жизни, и так далее. Таких профессий много.

В этот вопрос надо вникать глобально, после игры тяжело рассуждать. Каждый зарабатывает, чем он может.

Дай бог, чтобы у каждого человека заработная плата была такой, которую он хочет, – сказал полузащитник « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас