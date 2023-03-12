Подозреваемый в убийстве в Подмосковье задержан, Иванюженков не причастен к инциденту. СК РФ предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

Информация о причастности к убийству не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что форвард « » подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Утверждалось, что якобы именно он нанес погибшему ножевое ранение, а затем скрылся с места преступления.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области, в Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре.

«Следователем следственного отдела по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области задержан подозреваемый в убийстве, совершенном ночью в гриль-баре (ч. 1 ст.105 УК РФ). Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время с ним продолжает работать следователь.

По данным следствия, между двумя посетителя заведения возник конфликт, в ходе которого один нанес другому ножевое ранение, после чего скрылся.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Изъят нож, смывы и другие предметы. Назначены экспертизы. Проводятся допросы свидетелей.

Ранее распространенная некоторыми СМИ информация о причастности к убийству спортсмена не соответствует действительности. Следствие предупреждает об ответственности за распространение фейковых новостей», – говорится в заявлении СК РФ.