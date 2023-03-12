Подозреваемый в убийстве в Подмосковье задержан, Иванюженков не причастен к инциденту. СК РФ предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

Теги происшествия КХЛ Сочи Артем Иванюженков Хоккей

Информация о причастности Артема Иванюженкова к убийству не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что форвард «Сочи» подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Утверждалось, что якобы именно он нанес погибшему ножевое ранение, а затем скрылся с места преступления.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области, в Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре.

«Следователем следственного отдела по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области задержан подозреваемый в убийстве, совершенном ночью в гриль-баре (ч. 1 ст.105 УК РФ). Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время с ним продолжает работать следователь.

По данным следствия, между двумя посетителя заведения возник конфликт, в ходе которого один нанес другому ножевое ранение, после чего скрылся.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Изъят нож, смывы и другие предметы. Назначены экспертизы. Проводятся допросы свидетелей.

Ранее распространенная некоторыми СМИ информация о причастности к убийству спортсмена не соответствует действительности. Следствие предупреждает об ответственности за распространение фейковых новостей», – говорится в заявлении СК РФ.

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25 комментариев

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rabbitd12345
Ответ сервисник
В Украине такого нет? Просто спросил....
В Конго такое точно есть. А почему вас Украина интересует?
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Антон Антонов
Ответ несахар
Вот это и есть русский мир, а не тот который по зомбоящику рисуют, заливая про традиционные ценности и скрепы. Когда один из лидеров ОПГ является депутатом Госдумы. Это одна из ярчайших иллюстраций русского мира.
у нас в Салавате такая же история была про сына депутата, который сбил человека
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Pelerin
Ответ Сергей Кот
чтоб прекратить все разговоры, надо просто выложить видео с камер, где на видео не он.
Ты чего? Зачем это?
У господ офицеров палка готова - сам пришёл с повинной, сам сдал все улики, предварительно оставив там отпечатки.
У бедолаги, которого обвинили - видимо решение его финансовых проблем.
Кому эти проблемы с настоящим расследованием нужны? )
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avcgloronalduMU
Ответ Dmitry Emelyanovich
По данным источника, причастность Иванюженкова к убийству подтверждали другие участники вечеринки. Со временем они отказались от своих слов. В то же время руководитель пресс-службы ХК "Сочи" Владимир Самохин отметил, что никаких сборов нет, поскольку команда не прошла в плей-офф. Одноклубник Иванюженкова отметил, что последняя тренировка состоялась ещё 10 марта, а затем игроки разъехались по разным городам Ну покажите видео с бара, что этот чёрт действительно не сынуля опг депутата, в чём проблема)
какие фото и откуда выкладывают игроки Сочи в соц сетях? с Мальдив есть что?
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Анастасия Прудникова
Ответ Сергей Кот
чтоб прекратить все разговоры, надо просто выложить видео с камер, где на видео не он.
Да, это было бы лучшим решением, но я боюсь, что с камеры, если она была, могли стереть нужные кадры.
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Владислав Козьминский
Ответ несахар
Там то же самое. Постсоветское пространство же) Вот поэтому они и хотят в ЕС, подальше от русского мира.
ахахахаа а олигархов и ОПГ они наверное посадят с их то властью)
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сервисник
Ответ несахар
Там то же самое. Постсоветское пространство же) Вот поэтому они и хотят в ЕС, подальше от русского мира.
Так люди же те же самые, место не изменит человека, для этого нужны поколения
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Анастасия Прудникова
Ответ Dmitry Emelyanovich
По данным источника, причастность Иванюженкова к убийству подтверждали другие участники вечеринки. Со временем они отказались от своих слов. В то же время руководитель пресс-службы ХК "Сочи" Владимир Самохин отметил, что никаких сборов нет, поскольку команда не прошла в плей-офф. Одноклубник Иванюженкова отметил, что последняя тренировка состоялась ещё 10 марта, а затем игроки разъехались по разным городам Ну покажите видео с бара, что этот чёрт действительно не сынуля опг депутата, в чём проблема)
Странно повели себя свидетели - вначале признавали причастность спортсмена к убийству, а потом вдруг отказались от своих слов. С чего это? Их запугали? Какая-то темная история и действительно хорошо было бы, если б в этом заведении была камера, которая зафиксировала момент преступления, но ведь и с камеры (если она была в том кафе) могут стереть важные кадры, вот что плохо.
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Ivan Ivanych
Если он ни при чём, то зачем кому-то его оговаривать???? Получше отмазку придумайте.
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несахар
Ответ сервисник
В Украине такого нет? Просто спросил....
Там то же самое. Постсоветское пространство же) Вот поэтому они и хотят в ЕС, подальше от русского мира.
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grek087
Ответ mekafff
"Да блин может он никого не убивал! " Он уже несколько лет назад убил человека, сбив его на машине. Свидетели утверждали, что он был пьян, СК же установил, что трезв.
Ну я слышал что-то такое, но тут говорят что это его брат был. Ну и я думал что брат. Ну если он то это уже серийный убийца получается, ужас!
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Yndestad
теперь за фейки про бандюганов тоже пятнашечку дают?)
а слово фейк использовать можно? хотели ж бороться с иностранщиной)
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сервисник
Ответ несахар
Вот это и есть русский мир, а не тот который по зомбоящику рисуют, заливая про традиционные ценности и скрепы. Когда один из лидеров ОПГ является депутатом Госдумы. Это одна из ярчайших иллюстраций русского мира.
В Украине такого нет? Просто спросил....
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бесдомный понь
Был такой персонаж в Breaking Bad Джонни Вошел-Вышел, которого удачно выдали за Хайзенберга ...
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mekafff
Ответ grek087
Да блин может он никого не убивал! По вашему мнению все дети плохих родителей или просто депутатов насильники, маньяки и извращенцы?! Знал в Казахстане одного парня сына полковника метившего на самые верха. Обеспечены были от и до. Мы в универ на автобусах он на Ауди далеко не старой модели. Ну вот он рано женился, рано ребёнок появился, пытался сам что-то делать, ну и скромный был капец при этом. Что не скажи красный как помидор стоит, какое-то чувство неловкости было ему присуще. Не все люди одинаково плохие, нужно об этом помнить! Хотя бы так интерпретировать)
"Да блин может он никого не убивал! "

Он уже несколько лет назад убил человека, сбив его на машине. Свидетели утверждали, что он был пьян, СК же установил, что трезв.
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+9
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Сергей Мошкович
фейки, фейки, фейки, ответственность, ответственность, ответственность.
прям слова года в стране... любимые слова в некоторых структурах по любому поводу.
+4
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grek087
Ответ несахар
Если уж его папа, один из лидеров Подольской ОПГ, не сидит в тюрьме, и более того является депутатом Госдумы, то сынулю и подавно отмажут.
Да блин может он никого не убивал! По вашему мнению все дети плохих родителей или просто депутатов насильники, маньяки и извращенцы?! Знал в Казахстане одного парня сына полковника метившего на самые верха. Обеспечены были от и до. Мы в универ на автобусах он на Ауди далеко не старой модели. Ну вот он рано женился, рано ребёнок появился, пытался сам что-то делать, ну и скромный был капец при этом. Что не скажи красный как помидор стоит, какое-то чувство неловкости было ему присуще. Не все люди одинаково плохие, нужно об этом помнить! Хотя бы так интерпретировать)
+10
-12
-2
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Dmitry Emelyanovich
По данным источника, причастность Иванюженкова к убийству подтверждали другие участники вечеринки. Со временем они отказались от своих слов. В то же время руководитель пресс-службы ХК "Сочи" Владимир Самохин отметил, что никаких сборов нет, поскольку команда не прошла в плей-офф.
Одноклубник Иванюженкова отметил, что последняя тренировка состоялась ещё 10 марта, а затем игроки разъехались по разным городам
Ну покажите видео с бара, что этот чёрт действительно не сынуля опг депутата, в чём проблема)
+19
-3
+16
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Алекс Я
Ответ несахар
Если уж его папа, один из лидеров Подольской ОПГ, не сидит в тюрьме, и более того является депутатом Госдумы, то сынулю и подавно отмажут.
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+5
-21
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Alexey Drugov
Тем временем в сми)) :
Владелец подольского кафе, где произошло убийство, договорился с нами о встрече, чтобы передать кадры с камер видеонаблюдения — "чтобы все узнали правду!". Но вскоре заявил, что камеры внутри не работали, а кадры снаружи без проблем предоставит всем СМИ и нужно просто подождать. Но мужчина так и не пришел к кафе. Вскоре стал просто скидывать звонки. На связь он больше не выходит, хотя сообщения читает.
+3
-3
0
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Dmitry Emelyanovich
Владелец подольского кафе, где произошло убийство, договорился с нами о встрече, чтобы передать кадры с камер видеонаблюдения — "чтобы все узнали правду!". Но вскоре заявил, что камеры внутри не работали, а кадры снаружи без проблем предоставит всем СМИ и нужно просто подождать. Но мужчина так и не пришел к кафе. Вскоре стал просто скидывать звонки. На связь он больше не выходит, хотя сообщения читает. это телеграм-канал SHOT

СК сам наплодил фейков) покажите видео с кафе народу, что это был за человек, и вопросы отпадут
+3
-3
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несахар
Ответ Bobby Clarke
Мдааа. Знатная семейка. Но ведь рафик неуиновний?
Вот это и есть русский мир, а не тот который по зомбоящику рисуют, заливая про традиционные ценности и скрепы. Когда один из лидеров ОПГ является депутатом Госдумы. Это одна из ярчайших иллюстраций русского мира.
+28
-9
+19
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несахар
Если уж его папа, один из лидеров Подольской ОПГ, не сидит в тюрьме, и более того является депутатом Госдумы, то сынулю и подавно отмажут.
+30
-4
+26
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Bobby Clarke
Мдааа. Знатная семейка. Но ведь рафик неуиновний?
+10
-5
+5
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Сергей Кот
чтоб прекратить все разговоры, надо просто выложить видео с камер, где на видео не он.
+28
-1
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