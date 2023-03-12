Подозреваемый в убийстве в Подмосковье задержан, Иванюженков не причастен к инциденту. СК РФ предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков
Информация о причастности Артема Иванюженкова к убийству не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что форвард «Сочи» подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Утверждалось, что якобы именно он нанес погибшему ножевое ранение, а затем скрылся с места преступления.
Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области, в Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре.
«Следователем следственного отдела по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области задержан подозреваемый в убийстве, совершенном ночью в гриль-баре (ч. 1 ст.105 УК РФ). Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время с ним продолжает работать следователь.
По данным следствия, между двумя посетителя заведения возник конфликт, в ходе которого один нанес другому ножевое ранение, после чего скрылся.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Изъят нож, смывы и другие предметы. Назначены экспертизы. Проводятся допросы свидетелей.
Ранее распространенная некоторыми СМИ информация о причастности к убийству спортсмена не соответствует действительности. Следствие предупреждает об ответственности за распространение фейковых новостей», – говорится в заявлении СК РФ.
У господ офицеров палка готова - сам пришёл с повинной, сам сдал все улики, предварительно оставив там отпечатки.
У бедолаги, которого обвинили - видимо решение его финансовых проблем.
Кому эти проблемы с настоящим расследованием нужны? )
а слово фейк использовать можно? хотели ж бороться с иностранщиной)
Он уже несколько лет назад убил человека, сбив его на машине. Свидетели утверждали, что он был пьян, СК же установил, что трезв.
прям слова года в стране... любимые слова в некоторых структурах по любому поводу.
Одноклубник Иванюженкова отметил, что последняя тренировка состоялась ещё 10 марта, а затем игроки разъехались по разным городам
Ну покажите видео с бара, что этот чёрт действительно не сынуля опг депутата, в чём проблема)
Владелец подольского кафе, где произошло убийство, договорился с нами о встрече, чтобы передать кадры с камер видеонаблюдения — "чтобы все узнали правду!". Но вскоре заявил, что камеры внутри не работали, а кадры снаружи без проблем предоставит всем СМИ и нужно просто подождать. Но мужчина так и не пришел к кафе. Вскоре стал просто скидывать звонки. На связь он больше не выходит, хотя сообщения читает.
СК сам наплодил фейков) покажите видео с кафе народу, что это был за человек, и вопросы отпадут