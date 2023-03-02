Месси купил 35 золотых айфонов за 200 тысяч евро для игроков и тренеров Аргентины в честь победы на ЧМ-2022

купил 35 айфонов, украшенных золотом, для игроков сборной .

Об этом сообщил Бенжамен Лион, глава компании Indesign Gold, которая занимается украшением телефонов.

«Было честью доставить 35 золотых iPhone 14 для Лео Месси. Он заказал их для партнеров по команде и тренерского штаба в качестве подарка за победу в финале чемпионата мира», – написал он, опубликовав фото с Месси.

Сзади на каждом айфоне написаны фамилии и игровые номера футболистов сборной Аргентины.

«Лионель – не только величайший игрок всех времен, но и один из самых преданных клиентов Indesign Gold. Он связался с нами спустя пару месяцев после финала чемпионата мира.

Он сказал, что хотел бы сделать особенный подарок для всех игроков и членов тренерского штаба, чтобы отметить их прекрасную победу, но не хотел дарить что-то обычное – вроде часов. Я предложил золотые айфоны с номерами, и Лео понравилась эта идея», – рассказал Лион для The Sun.

Как пишет The Sun, Месси потратил на эти айфоны около 175 тысяч фунтов (почти 200 тысяч евро).

Фото: instagram.com/idesigngold/

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