Месси купил 35 золотых айфонов за 200 тысяч евро для игроков и тренеров Аргентины в честь победы на ЧМ-2022

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси купил 35 айфонов, украшенных золотом, для игроков сборной Аргентины.

Об этом сообщил Бенжамен Лион, глава компании Indesign Gold, которая занимается украшением телефонов.

«Было честью доставить 35 золотых iPhone 14 для Лео Месси. Он заказал их для партнеров по команде и тренерского штаба в качестве подарка за победу в финале чемпионата мира», – написал он, опубликовав фото с Месси.

Сзади на каждом айфоне написаны фамилии и игровые номера футболистов сборной Аргентины.

«Лионель – не только величайший игрок всех времен, но и один из самых преданных клиентов Indesign Gold. Он связался с нами спустя пару месяцев после финала чемпионата мира.

Он сказал, что хотел бы сделать особенный подарок для всех игроков и членов тренерского штаба, чтобы отметить их прекрасную победу, но не хотел дарить что-то обычное – вроде часов. Я предложил золотые айфоны с номерами, и Лео понравилась эта идея», – рассказал Лион для The Sun.

Как пишет The Sun, Месси потратил на эти айфоны около 175 тысяч фунтов (почти 200 тысяч евро).

Фото: instagram.com/idesigngold/

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84 комментария

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SCHOKKKK
Можно человека вывезти из Колхозселоны, но Колхозселону из человека вряд-ли 😂
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Я всех их сделал
Просто как приятный подарок от капитана на память о победе - сойдёт, не думаю что кто-то реально этим будет пользоваться, не говоря о том, что не всем нравятся Айфоны.
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Isa Babaev
Ответ fargys
По мнению спортса, Месси не имеет право на такие жесты, пока в соло не справится с последствиями землетрясений в Турции, и не искоренит преступность и нищету в Аргентине.
И не помогает украинскому народу ай ай ай
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Иван Алейников
Ответ korysh
Уверен, компания, чей логотип на крышке, оплатила существенную часть затрат. Но по факту безвкусная и бесполезная трата денег. Мало того, что золотой телефон сам по себе глупо выглядит, так он же через год уже устареет, а через 5 лет им невозможно будет пользоваться. Можно же было хотя бы часы подарить, которые и через 20 лет можно будет надеть в памятную дату например.
А почему через 5 лет айфоном невозможно пользоваться?
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samog
Столько плохого написано(… Вот вы сами не делайте своим друзьям подарки???
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Oleg
Ответ МТБ
Какая безвкусица и глупость..
Ой, фанаты бездаря из аль насры будут миллионера учить жизни)))
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Кирилл Голивец
Ответ МТБ
Какая безвкусица и глупость..
а чего ждать от человека, по уровню развития вне футбола находящегося примерно на месте дворника и кондуктора? при всем уважении. приглашения на концерт пост-метал группы или сборника Лорки?
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Мукунку хороший
Наверное это круто.. но большинство не поймут..
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bulldozer
«Но не хотел дарить что-то обычное, вроде часов»
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А, по-моему, механические часы в такой ситуации лучше. Теоретически у них нет срока годности. Их можно передать на память детям, внукам и так далее. А айфон… он устареет года через 3 уже. Футболисты вообще их меняют с выходом каждой новой модели, думаю.

Батарея деградирует и так далее.

Короче, я за часы или памятные перстни в таких ситуациях.
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Oleg
Ответ koshaus
А про судей забыл?
Бегом в аль насру.
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korysh
Ответ barsafil
Когда он устареет и им нельзя будет пользоваться, то на аукционе эти именные телефоны будут стоить ... страшно подумать сколько))
то есть ты думаешь эти вещи дарятся не на память, а чтобы те их перепродали потом? учитывая, что все игроки зарабатывают и так миллионы?
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Vinnipukh Vinni
Ответ koshaus
А про судей забыл?
Гдавное, что ты не забываешь.
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выходец из убежища
Ответ Антон Чугунов
Зная их большую дружбу с Серхио Агуэро, вопрос возник. Кун тоже попал в список заслуживающих золотой телефон или не совсем?
Агуэро официально входил в штат персонала. Подарки в том числе и для персонала.
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Уся Ваткин
Ответ Против вейперов и маню
Как-то мелочно всё это... Айфоны всякие... То ли дело золотые ёршики или даже целые золотые унитазы - вот это я понимаю, полёт фантазии...)))
и целая комната грязи
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koshaus
А про судей забыл?
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Naidz NAU
Стив Джобс в гробу перевернулся
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Pelerin
Цыганщина
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МТБ
Какая безвкусица и глупость..
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Блуждающий странник
Мне кажется если будет новость, что Месси пожертвовал миллионы на благотворительность и там подвох найдут. Человек не может на свои заработанные деньги сделать товарищам по сборной подарок? Настолько забавно это читать как люди со средней ЗП в 30-50 тысяч по стране в рублях советуют самым известным людям мира как и на что они должны тратить деньги и ни дай бог они купят что-то бесполезное по мнению публики :D
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выходец из убежища
Ответ Сикарио
А туркам футболку пожертвовал.
Не футболку, а деньги от продажи футболки.
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Ярик01
Ответ CherenkovF
Новость: Кокорин купил айфоны всем игрокам Арсиа. Комментарии: позор, колхоз, дебил. Новость: Роналду купил золотые айфоны всем игрокам Аль-Насра. Комментарии: самовлюбленный павлин, цыган, безвкусный фрукт. Новость: Месси купил золотые айфоны для игроков и тренеров Аргентины. Комментарии: Гений, заслужил, не то что гелевый эгоист, по любому лучше Марадонны, тот айфоны не покупал друзьям...
Все к месту. За золотую медаль, можно и памятный символичный позолоченный подарок сделать.
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hsngfrv
Почему б не сделать золотые кольца допустим, до старости можно носить, а айфоны уже через 5 лет нужно будет менять
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Ярик01
200 тыс небольшие деньги для Месси.
Даже странно, что всего по 5 тыс. телефон обошелся, минимум позолоты что ли.
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tyabs
Ответ CherenkovF
Новость: Кокорин купил айфоны всем игрокам Арсиа. Комментарии: позор, колхоз, дебил. Новость: Роналду купил золотые айфоны всем игрокам Аль-Насра. Комментарии: самовлюбленный павлин, цыган, безвкусный фрукт. Новость: Месси купил золотые айфоны для игроков и тренеров Аргентины. Комментарии: Гений, заслужил, не то что гелевый эгоист, по любому лучше Марадонны, тот айфоны не покупал друзьям...
вот, хороший аргумент, почему месси круче марадонны))
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Aleus Marcus
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нужно, чтобы при первом включении сразу выходила надпись на айфонах: - Что уставился, ########?
это топ, бо-бо))
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