Месси купил 35 золотых айфонов за 200 тысяч евро для игроков и тренеров Аргентины в честь победы на ЧМ-2022
Лионель Месси купил 35 айфонов, украшенных золотом, для игроков сборной Аргентины.
Об этом сообщил Бенжамен Лион, глава компании Indesign Gold, которая занимается украшением телефонов.
«Было честью доставить 35 золотых iPhone 14 для Лео Месси. Он заказал их для партнеров по команде и тренерского штаба в качестве подарка за победу в финале чемпионата мира», – написал он, опубликовав фото с Месси.
Сзади на каждом айфоне написаны фамилии и игровые номера футболистов сборной Аргентины.
«Лионель – не только величайший игрок всех времен, но и один из самых преданных клиентов Indesign Gold. Он связался с нами спустя пару месяцев после финала чемпионата мира.
Он сказал, что хотел бы сделать особенный подарок для всех игроков и членов тренерского штаба, чтобы отметить их прекрасную победу, но не хотел дарить что-то обычное – вроде часов. Я предложил золотые айфоны с номерами, и Лео понравилась эта идея», – рассказал Лион для The Sun.
Как пишет The Sun, Месси потратил на эти айфоны около 175 тысяч фунтов (почти 200 тысяч евро).
Фото: instagram.com/idesigngold/
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А, по-моему, механические часы в такой ситуации лучше. Теоретически у них нет срока годности. Их можно передать на память детям, внукам и так далее. А айфон… он устареет года через 3 уже. Футболисты вообще их меняют с выходом каждой новой модели, думаю.
Батарея деградирует и так далее.
Короче, я за часы или памятные перстни в таких ситуациях.
Даже странно, что всего по 5 тыс. телефон обошелся, минимум позолоты что ли.