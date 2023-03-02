6 из 8 первых матчей 1-го раунда выиграли команды с более низким посевом. Это рекорд КХЛ

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Автомобилист Торпедо Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Адмирал Хоккей

6 команд с более низким посевом выиграли первые матчи плей-офф КХЛ.

Шесть из восьми команд первых матчей 1/4 финала конференций выиграли команды с более низким посевом. Такой показатель стал новым рекордом КХЛ.

В число данных шести команд входят «Адмирал», «Витязь», «Нефтехимик», минское «Динамо», «Сибирь» и московское «Динамо».

Из верхнего посева победы в первых матчах одержали «Автомобилист» и ЦСКА.

Кроме этого, 4 из 8 первых матчей 1/4 финала конференций завершились за пределами основного времени – это повторение рекорда Кубка Гагарина. По четыре первых матча с овертаймами было в сезонах-2010/2011 и 2012/2013.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Шуткин
В этом нет ничего неожиданного, потому что плотность была на Западе и Востоке, единственная неожиданность поражение Ска
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Никаноров
Победа для Динамо Москва стала подарком судьбы иначе не назовёшь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Макеев
Не далее как вчера прочел статью одного журналиста о лидерах. Думаю ошибся он. Думаю все лидеры как СКА ЦСКА и прочие ИСПЫТАЮТ большие трудности. Не факт, что многие лидеры пройдут дальше. И ЭТО будет не сенсация, А жизнь. Не нужно думать , что команды ниже будут мальчики для бритья. И первый раунд это показал. Думаю легкой прогулки им не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Ответ Алексей Земсков
Авангард слишком силен и на финише круто играли. Наврятли
Время расставит все на места)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Земсков
Ответ HockeyMan
Ну тогда из нижних 6-ти команд, самые большие шансы у Сибири
По мне Ава вообще лучшая на востоке. На старте много потеряли пока играли не дома
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Земсков
Ответ HockeyMan
Ну тогда из нижних 6-ти команд, самые большие шансы у Сибири
Авангард слишком силен и на финише круто играли. Наврятли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Ответ Алексей Земсков
Динасо и так фаворит. Там разницы то нет 4/5 место пару очков разница. Как и Магнитка фаворит с Автомобилистом.
Ну тогда из нижних 6-ти команд, самые большие шансы у Сибири
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Земсков
Ответ HockeyMan
Самые большие шансы у Сибири и Динамо мск
Больше шансов Сибирь Автомобилист Витязь вижу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Земсков
Ответ HockeyMan
Самые большие шансы у Сибири и Динамо мск
Динасо и так фаворит. Там разницы то нет 4/5 место пару очков разница. Как и Магнитка фаворит с Автомобилистом.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Земсков
Конечно хочется топ пары в 1/4. СКА - Динамо. ЦСКА - Локомотив. Ак Барс - Металлург. Салават Юлаев - Авангард. Но для интриги начало хорошее . Меньше разгромов по 4-0/4-1)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Удивительно, но факт!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Ответ Рустем Амиров
Если одна пройдёт,уже хорошо
Самые большие шансы у Сибири и Динамо мск
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустем Амиров
Если одна пройдёт,уже хорошо
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий