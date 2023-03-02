6 из 8 первых матчей 1-го раунда выиграли команды с более низким посевом. Это рекорд КХЛ

6 команд с более низким посевом выиграли первые матчи плей-офф .

Шесть из восьми команд первых матчей 1/4 финала конференций выиграли команды с более низким посевом. Такой показатель стал новым рекордом КХЛ.

В число данных шести команд входят « », « », « », минское «Динамо», «Сибирь» и московское «Динамо».

Из верхнего посева победы в первых матчах одержали «Автомобилист» и .

Кроме этого, 4 из 8 первых матчей 1/4 финала конференций завершились за пределами основного времени – это повторение рекорда Кубка Гагарина. По четыре первых матча с овертаймами было в сезонах-2010/2011 и 2012/2013.