6 из 8 первых матчей 1-го раунда выиграли команды с более низким посевом. Это рекорд КХЛ
6 команд с более низким посевом выиграли первые матчи плей-офф КХЛ.
Шесть из восьми команд первых матчей 1/4 финала конференций выиграли команды с более низким посевом. Такой показатель стал новым рекордом КХЛ.
В число данных шести команд входят «Адмирал», «Витязь», «Нефтехимик», минское «Динамо», «Сибирь» и московское «Динамо».
Из верхнего посева победы в первых матчах одержали «Автомобилист» и ЦСКА.
Кроме этого, 4 из 8 первых матчей 1/4 финала конференций завершились за пределами основного времени – это повторение рекорда Кубка Гагарина. По четыре первых матча с овертаймами было в сезонах-2010/2011 и 2012/2013.
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