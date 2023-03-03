Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом». У него 42 очка в 59 играх – личный рекорд за сезон

сделал 2 передачи в матче с « » и обновил личный рекорд по очкам.

Защитник « » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата с «Пингвинс» (4:5 ОТ).

На его счету стало 42 (7+35) очка в 59 играх. Россиянин превзошел достижение сезона-2017/18 (40 очков в 79 играх).

Сегодня Михаил (24:14 – больше всех в «Лайтнинг», 3:50 – в большинстве, 3:26 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 2 блока и 1 перехват.