«СВО не закончилась, это так быстро не пройдет. Лет 7-8 нас не подпустят». Шалимов о бане российских команд

высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Вы представляете российские клубы в азиатской Лиге чемпионов?

– Все хотят, чтобы мы остались в Европе, но по тому, как все развивается, лет 7–8 нас не подпустят никуда. СВО не закончилась, это так быстро не пройдет. Нужно, чтобы в Европе правительства поменялись.

Некоторые футболисты говорят: «Мы готовы ждать. Какая Азия?» Ну так ты просто за сборную ни одного официального матча больше не сыграешь. Те, кому сейчас лет 26. Готовы они к этому?

Тут весь вопрос – сколько ждать. Никто этого не знает, все на уровне ощущений. Там ведь и , и ФИФА ничего не решают. Они бы и пустили нас, но говорят: «С вами никто играть не будет».

Мы в любом случае мимо чемпионата Европы‑2024. Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США и Канаде – уверен, туда нас не пустят. В 2028‑м – снова Евро. Это уже пять лет.

Я за Европу, конечно, но скажите – сколько. Не верю, что в 2024 году все закончится. По моим ощущения – лет 7–8 нас не пустят. Поэтому надо определяться в этом году, – сказал Шалимов.

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