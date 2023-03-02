«СВО не закончилась, это так быстро не пройдет. Лет 7-8 нас не подпустят». Шалимов о бане российских команд
Игорь Шалимов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
– Вы представляете российские клубы в азиатской Лиге чемпионов?
– Все хотят, чтобы мы остались в Европе, но по тому, как все развивается, лет 7–8 нас не подпустят никуда. СВО не закончилась, это так быстро не пройдет. Нужно, чтобы в Европе правительства поменялись.
Некоторые футболисты говорят: «Мы готовы ждать. Какая Азия?» Ну так ты просто за сборную ни одного официального матча больше не сыграешь. Те, кому сейчас лет 26. Готовы они к этому?
Тут весь вопрос – сколько ждать. Никто этого не знает, все на уровне ощущений. Там ведь и УЕФА, и ФИФА ничего не решают. Они бы и пустили нас, но говорят: «С вами никто играть не будет».
Мы в любом случае мимо чемпионата Европы‑2024. Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США и Канаде – уверен, туда нас не пустят. В 2028‑м – снова Евро. Это уже пять лет.
Я за Европу, конечно, но скажите – сколько. Не верю, что в 2024 году все закончится. По моим ощущения – лет 7–8 нас не пустят. Поэтому надо определяться в этом году, – сказал Шалимов.
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Причем недалекий.
"«Публикуют это турецкие сми Цифры реалистичные. Видимо, так и есть. Есть ещё много гражданских. А сейчас, в разгар боев за Бахмут цифры ещё подросли. То есть безвозвратные потери Украины около 200 тысяч»
В турецком издании Hürseda Haber это действительно написано. Вот только никто из российских пропагандистов не поинтересовался: что же это за издание, которое публикует такую информацию.
Издание, прямо скажем, малоизвестное: по данным службы Semrush, за декабрь прошлого года зафиксировано всего около 6800 посещений. Но что особенно интересно, издание это проиранское. Как отмечает Telegram-канал «Возмутитель спокойствия», ведущий обозреватель Hürseda Haber Махмут Йылмаз регулярно публикуется и в иранском Fars News Agency, управляемом Корпусом стражей исламской революции. О том, стоит ли доверять «сведениям израильской разведки», распространяемым таким изданием, пропагандисты явно не подумали."
Единственное ,что я действительно хотел бы посмотреть, — это похороны сами знаете кого.
Никаких голосований не было
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В Британии уже 2 раза поменялось, как-то не помогло. А если брать 8 лет, то везде поменялось, даже в Германии.