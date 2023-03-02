«СВО не закончилась, это так быстро не пройдет. Лет 7-8 нас не подпустят». Шалимов о бане российских команд

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Игорь Шалимов Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Игорь Шалимов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Вы представляете российские клубы в азиатской Лиге чемпионов?

– Все хотят, чтобы мы остались в Европе, но по тому, как все развивается, лет 7–8 нас не подпустят никуда. СВО не закончилась, это так быстро не пройдет. Нужно, чтобы в Европе правительства поменялись.

Некоторые футболисты говорят: «Мы готовы ждать. Какая Азия?» Ну так ты просто за сборную ни одного официального матча больше не сыграешь. Те, кому сейчас лет 26. Готовы они к этому? 

Тут весь вопрос – сколько ждать. Никто этого не знает, все на уровне ощущений. Там ведь и УЕФА, и ФИФА ничего не решают. Они бы и пустили нас, но говорят: «С вами никто играть не будет». 

Мы в любом случае мимо чемпионата Европы‑2024. Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США и Канаде – уверен, туда нас не пустят. В 2028‑м – снова Евро. Это уже пять лет. 

Я за Европу, конечно, но скажите – сколько. Не верю, что в 2024 году все закончится. По моим ощущения – лет 7–8 нас не пустят. Поэтому надо определяться в этом году, – сказал Шалимов.

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81 комментарий

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Rafael Nadal Parero
Ответ special_k
а поляки и прибалты в курсе? А то у них получается почти 2500 человек пропало, а никакой информации об том нигде нет. Или это какие-то инкубаторские солдаты НАТО без родственников, а всем СМИ об этом запретил говорить Вашингтонский Обком. Ну и на этот доклад Моссада очень хотелось бы посмотреть, а то он кроме этого комментария нигде ещё не всплавал.
Слишком секретные разведданные, поэтому только в комментах на спортс, сам понимаешь
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Павел Ларичев
Ответ Runaldos
смешные ципсошники. придумали себе мантру про "3 дня" и кукрекают её постояннно
Ты и есть ципсошник.
Причем недалекий.
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tankist231
Ответ Кенигсбергер
Так в Европе правительства как раз-таки МЕНЯЮТСЯ. Все время.
Только не меняется риторика в сторону России
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SadButTrue
Ответ Хамыч
Нужно, чтобы в Европе правительства поменялись (с) ... вот оно в чём дело оказывается Михалыч ))))
Михал Иваныч
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Pol Belov
Ответ Алексей Зуев
Погугли. Делов то
я погуглил:
"«Публикуют это турецкие сми Цифры реалистичные. Видимо, так и есть. Есть ещё много гражданских. А сейчас, в разгар боев за Бахмут цифры ещё подросли. То есть безвозвратные потери Украины около 200 тысяч»

В турецком издании Hürseda Haber это действительно написано. Вот только никто из российских пропагандистов не поинтересовался: что же это за издание, которое публикует такую информацию.

Издание, прямо скажем, малоизвестное: по данным службы Semrush, за декабрь прошлого года зафиксировано всего около 6800 посещений. Но что особенно интересно, издание это проиранское. Как отмечает Telegram-канал «Возмутитель спокойствия», ведущий обозреватель Hürseda Haber Махмут Йылмаз регулярно публикуется и в иранском Fars News Agency, управляемом Корпусом стражей исламской революции. О том, стоит ли доверять «сведениям израильской разведки», распространяемым таким изданием, пропагандисты явно не подумали."
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Magico!
Ответ special_k
а поляки и прибалты в курсе? А то у них получается почти 2500 человек пропало, а никакой информации об том нигде нет. Или это какие-то инкубаторские солдаты НАТО без родственников, а всем СМИ об этом запретил говорить Вашингтонский Обком. Ну и на этот доклад Моссада очень хотелось бы посмотреть, а то он кроме этого комментария нигде ещё не всплавал.
А кто тебе должен эту инфу рассказать? Бибиси, Раи Уно?
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proiski_vragov
Ответ Pol Belov
почему не пустят (если вдруг закончится сво)?... под укр.флагом тот же Зенит, Спартак - будут играть... правда тут зависит еще будут ли русские в этих командах считаться легионерами...
под укрофлагом только кладбища лежат
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Натан Брук
Ответ Hong Kil
Да скорее много раньше, ведь Победитель получает все!
Ну да,скоро же будет Киев за 3 дня.
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Zenith forever
Ответ Anton Abaturov
А кстати, Европа разве не перемерзла вся? Тут в России по осени из всех утюгов кричали, что это непременно произойдёт Как же так то?))))))
Мы применили другую тактику - растапливаем льды Арктики.
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Anton Abaturov
Вообще, если вы живёте в России ихотите остаться психически здоровыми, не включайте телевизор. Там сейчас ад. Я пощёлкал, просто офигел за пару минут. Они сошли с ума окончательно

Единственное ,что я действительно хотел бы посмотреть, — это похороны сами знаете кого.
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MAKS$$
СВО…🤣🤣🤣🤣неужели не понятно что так называть воину очень, очень глупо
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Pol Belov
Ответ Алексей Зуев
Знаешь такую разведку МОССАД? Кто-то и вовсе говорит, что самая крутая разведка в мире. Ну так вот по их данным уже погибла не одна сотня инструкторов из США и Великобритании, в районе 2,5 тысяч погибших военных НАТО, в основном поляки и прибалты.
господи, какой дешевый вброс ... уже давно выяснили что это пропагандистский фейк, вброшенный для доверчивых ушей... адекватные люди вряд ли этому поверят...
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Artem89S
Ответ Алексей Зуев
Знаешь такую разведку МОССАД? Кто-то и вовсе говорит, что самая крутая разведка в мире. Ну так вот по их данным уже погибла не одна сотня инструкторов из США и Великобритании, в районе 2,5 тысяч погибших военных НАТО, в основном поляки и прибалты.
Бедненький ботик, канальчик создан вчера и уже заблочили за спам, ах как жаль, даже 15 рублей не успел заработать, иудушка)
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Jefri AG
Придётся терпеть и страдать, господа спортсмены. Путин твёрдо решил воевать до последнего россиянина.
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Magico!
Ответ Петроград
"Там ведь и УЕФА, и ФИФА ничего не решают. Они бы и пустили нас, но говорят: «С вами никто играть не будет». " Вот, вроде, и довольно молодой человек, и в Европе пожил, а мозг по-советски отформатирован. Никак не выберется из парадигмы "начальник - подчинённый". У ФИФА и УЕФА нет и не может быть никакого собственного мнения именно потому, что это объединения разных национальных федераций. И именно они, а не какие-то бюрократы имеют решающий голос.
Ага, только отстранили нас решениями исполкомов.
Никаких голосований не было
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Олег Акимов
Нужно, чтобы в Европе правительства поменялись
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В Британии уже 2 раза поменялось, как-то не помогло. А если брать 8 лет, то везде поменялось, даже в Германии.
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Старый дед-пердун
Ответ Anton Abaturov
А кстати, Европа разве не перемерзла вся? Тут в России по осени из всех утюгов кричали, что это непременно произойдёт Как же так то?))))))
Как сказал сказочник-депутат Журавлев: «наш главный союзник - генерал Мороз нас подвёл»
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Artem89S
Ответ Anton Abaturov
А кстати, Европа разве не перемерзла вся? Тут в России по осени из всех утюгов кричали, что это непременно произойдёт Как же так то?))))))
Это другое
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mr kovalsky
Ответ Кенигсбергер
Так в Европе правительства как раз-таки МЕНЯЮТСЯ. Все время.
Меркель, например(16 лет)
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Олег Акимов
Ой, да ладно, это же всего лишь СВО, не война всё таки, зачем сгущать краски.
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Алекс Я
Ответ Ocelot
суть в том что даже если военный конфликт завтра закончится никто например российские клубы в ЛЧ завтра все равно не пустит так ждать в любом случае придется долго
Ну это вряд ли.скорее всего максимум в следующем сезоне уже точно будем участвовать.а вполне вероятно и в этом.
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Старый дед-пердун
Пара всем российским геронтократам, геронтофилам и старым пердунам встать из своих кресел и пойти за решетку и ответить за свои действия
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-= Masteryuga =-
Ну, как было сказано царем, мы же от бога, а значит у нас есть сверхспособности, а значит у нас есть возможность развиваться и созидать, создавать суперпупер спортивные мероприятия, и не только... Или я чего-то попутал?)
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Мирзоанис Якубов
Конечно в Европе правительства должны поменяться. В Европе, а не хозяева тех недопродюссеров, которые платят тебе за попи*деловки на госканале
+2
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Алексей Зуев
Ответ special_k
а поляки и прибалты в курсе? А то у них получается почти 2500 человек пропало, а никакой информации об том нигде нет. Или это какие-то инкубаторские солдаты НАТО без родственников, а всем СМИ об этом запретил говорить Вашингтонский Обком. Ну и на этот доклад Моссада очень хотелось бы посмотреть, а то он кроме этого комментария нигде ещё не всплавал.
Погугли. Делов то
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