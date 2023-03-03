«Реал» впервые в сезоне проиграл на «Сантьяго Бернабеу»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Сантьяго Бернабеу Класико Футбол

«Реал» впервые в сезоне проиграл на «Сантьяго Бернабеу».

Это произошло в первой полуфинальной игре Кубка Испании с «Барселоной» (0:1).

До этого у «Реала» было 11 побед и три ничьих на своем поле в этом сезоне во всех турнирах.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VictorVallecano
Опять у барсуков спеси прибавилось после сегодняшенго отскока. После Альмерии и МЮ не такими резвыми были :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AdequateMan
Ответ Иван Иванов
Как вы думаете ,почему в лиге чемпионов у всех коленки трясутся перед именем Реала ,даже у ПСЖ и Сити ?
Они боятся Реала, это видно по ним, а, что бы мы сегодня так играли, от обороны, были веские причины, сами знаете какие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Обычная треня для Барсы по обороне вышла.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ AdequateMan
Виден на сколько разный минталитет, Барса выиграла играя от обороны, не позволив пробить в створ ни одного удара, а мы не довольны матчем. Так то наш сегодняшный соперник так пракиически всегда играет, в финале ЛЧ против Ливера было 5 ударов по воротам, против 23 помоему, таким стилем они выиграли практически все матчи ЛЧ и были довольни, и воспевали какая у них команда.У нас отсутствовало 4 игрока основы, так что нам простительна сегодня такая игра
Как вы думаете ,почему в лиге чемпионов у всех коленки трясутся перед именем Реала ,даже у ПСЖ и Сити ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бестрофейник 19/20
Ответ blaugrano
Владение мячом - не для Мадрида. Категорически не знают, что делать с круглой сферой. Катают-катают и нервно ждут, когда папа Карло бровью сыграет. А дед и сам сумлевается... Барселона вынудила (не от хорошей жизни) Реал играть так, как он играл.
Владение мячом Реала сплошной ватокат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rich.
Ничего удивительно. Барса часто ведет себя на Бернабеу как дома
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Ответ Burel
и это Барса сейчас на спаде и с переполненным лазаретом
В январе когда такое было у Реала, как-то игнорили спад и прочее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Были бы Усман, Педри и Лёва, то не только говорили бы про победы на СБ, но и вспоминали бы и неприличные счета... Все их помнят...Хе..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Ответ Alik Husenov
Как можно гордиться такой командой?! Просто дно помойного ведра, а Реал просто тупанул играя первым номером, или же им стало жалко этого мусора 3 поражения подряд это уже было бы слишком, подарок чмошникам. Те кто радуются очнитесь с такой игрой надо плакать, в ответной игре после победы Мадридского Реала не забудь про «засудили» «как всегда судья помог» Соболезную вам фаны этой помойки под названием барсечмона👏🏻👏🏻
Не волнуйся так... Клопп на СБ тоже что-нибудь придумает...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Ларионов
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «ПРОГНОЗ СОТКА». Сайт выходит на первом месте.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Winnie the Pooh
Ответ Alik Husenov
Как можно гордиться такой командой?! Просто дно помойного ведра, а Реал просто тупанул играя первым номером, или же им стало жалко этого мусора 3 поражения подряд это уже было бы слишком, подарок чмошникам. Те кто радуются очнитесь с такой игрой надо плакать, в ответной игре после победы Мадридского Реала не забудь про «засудили» «как всегда судья помог» Соболезную вам фаны этой помойки под названием барсечмона👏🏻👏🏻
такой игрой? вспомним, как реал при моуриньо окапывался в штрафной своей?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Winnie the Pooh
Ответ adlano1000@mail.ru
Хозяин, который за 60 лет не может выйти вперед по победам?
в марте 19 года барса обошла реал по числу побед в классико. был 26 тур ла лиги, кстати тот сезон, когда барса выиграла оба матча с общим счетом 6:1. все, теперь спать малыш
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alik Husenov
Как можно гордиться такой командой?! Просто дно помойного ведра, а Реал просто тупанул играя первым номером, или же им стало жалко этого мусора 3 поражения подряд это уже было бы слишком, подарок чмошникам. Те кто радуются очнитесь с такой игрой надо плакать, в ответной игре после победы Мадридского Реала не забудь про «засудили» «как всегда судья помог»
Соболезную вам фаны этой помойки под названием барсечмона👏🏻👏🏻
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саадулаев
Поздравляю барселону. Честно сказать повезло что не играли Педри и Пшек, ой Левандовский. Голов было бы больше у них. А перес пусть полмиллиарда собирает на Мбаппе. Состав у них же укомплектован(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Ответ ernar11
в принципе, если Анчелотти и игроки сделают правильные выводы, то ничего не потеряно. Ведь правило выездного гола отменили, можно не бросаться оголтело в атаку в ответном матче, а сыграть рассудительно. И тренерскому штабу надо что-то делать с Вини, слишком много споров со всеми. Какой-нибудь арбитр даст красную или защитник травмирует его. Надо больше наигрывать Альваро, как только он вышел начали выигрывать второй этаж.
Отмена правила выездного гола сейчас как раз на руку именно Барселоне будет.
Нет теперь варианта вылета при счете 1-2 скажем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Смолов
Ответ adlano1000@mail.ru
Хозяин, который за 60 лет не может выйти вперед по победам?
Что за статистика у тебя !? И почему именно за 60 !? За все время у Реала 105 побед против 119 у Барсы… ты там в параллельной Вселенной ??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Ответ adlano1000@mail.ru
Хозяин, который за 60 лет не может выйти вперед по победам?
Выходили вообще то, умник)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Байгазы Козтимесин
Синдром Анчелотти. Вспомните как до этого увольняли Карло? Брали ЛЧ а на следующий сезон команда провалилась и его убрали.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ernar11
в принципе, если Анчелотти и игроки сделают правильные выводы, то ничего не потеряно. Ведь правило выездного гола отменили, можно не бросаться оголтело в атаку в ответном матче, а сыграть рассудительно.
И тренерскому штабу надо что-то делать с Вини, слишком много споров со всеми. Какой-нибудь арбитр даст красную или защитник травмирует его.
Надо больше наигрывать Альваро, как только он вышел начали выигрывать второй этаж.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Ответ Ragnar.lothbrock
Если реал меньше чем клуб, то барса больше чем цирк
Получается Реал больше чем ( больше чем цирк) цирк?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AdequateMan
Виден на сколько разный минталитет, Барса выиграла играя от обороны, не позволив пробить в створ ни одного удара, а мы не довольны матчем. Так то наш сегодняшный соперник так пракиически всегда играет, в финале ЛЧ против Ливера было 5 ударов по воротам, против 23 помоему, таким стилем они выиграли практически все матчи ЛЧ и были довольни, и воспевали какая у них команда.У нас отсутствовало 4 игрока основы, так что нам простительна сегодня такая игра
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Надо было 0:4, теперь Лига Чемпионов не видать)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Владение мячом - не для Мадрида.
Категорически не знают, что делать с круглой сферой. Катают-катают и нервно ждут, когда папа Карло бровью сыграет. А дед и сам сумлевается...
Барселона вынудила (не от хорошей жизни) Реал играть так, как он играл.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Думаю что Клоппу не стоит обольщаться,мол видите , Реал то не в порядке ,а чем мы хуже,щас как приедем и отыграемся с 0:5 , пропущенных на Энфилде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Это давно уже тренировочное поле Барселоны !
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий