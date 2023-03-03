«Реал» впервые в сезоне проиграл на «Сантьяго Бернабеу».

« » впервые в сезоне проиграл на « ».

Это произошло в первой полуфинальной игре Кубка Испании с «Барселоной» (0:1).

До этого у «Реала» было 11 побед и три ничьих на своем поле в этом сезоне во всех турнирах.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков