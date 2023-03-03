«Реал» впервые в сезоне проиграл на «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» впервые в сезоне проиграл на «Сантьяго Бернабеу».
Это произошло в первой полуфинальной игре Кубка Испании с «Барселоной» (0:1).
До этого у «Реала» было 11 побед и три ничьих на своем поле в этом сезоне во всех турнирах.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Соболезную вам фаны этой помойки под названием барсечмона👏🏻👏🏻
Нет теперь варианта вылета при счете 1-2 скажем.
И тренерскому штабу надо что-то делать с Вини, слишком много споров со всеми. Какой-нибудь арбитр даст красную или защитник травмирует его.
Надо больше наигрывать Альваро, как только он вышел начали выигрывать второй этаж.
Категорически не знают, что делать с круглой сферой. Катают-катают и нервно ждут, когда папа Карло бровью сыграет. А дед и сам сумлевается...
Барселона вынудила (не от хорошей жизни) Реал играть так, как он играл.