«Барселона» выиграла все 6 матчей без Левандовского

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

«Барселона» в матчах без Роберта Левандовского неизменно добивается победы.

Команда Хави сегодня одолела «Реал» (1:0) в полуфинале Кубка Испании. Польский нападающий не играл из-за травмы бедра.

Без 34-летнего форварда «Барселона» провела в этом сезоне шесть игр и всякий раз выигрывала: в Ла Лиге – 3 победы, в Кубке Испании – 2, в Лиге чемпионов – 1.

Со статистикой выступлений лучшего бомбардира команды можно ознакомиться здесь.

22% ударов «Барсы» по воротам в Ла Лиге приходятся на Левандовского. Больше – только у Мурики и Унала

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24 комментария

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Мохнатый55
Ответ AF007
Боксëр американский
Санта-Крус.
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AF007
Ответ За Валенсию с 1999
Что за Рокке?
Боксëр американский
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Madhamish
Ответ Экспертное мнение
урвать бы этой Барсе Альвареса, такой забивной прессинг машина впереди, аргентинской Суарес будет как влитой
Кто мешал его урывать полтора года назад? Сити за копейки выхватил
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Umar Rieltor
Ответ llolishe
Гонсалу Рамуш из Бенфики как варик для Барселоны неплохо
Бенфика меньше чем за 100 лямов не продаст футболиста ))
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Экспертное мнение
урвать бы этой Барсе Альвареса, такой забивной прессинг машина впереди, аргентинской Суарес будет как влитой
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FEZ10
Ответ rigobersong
Люди не хотят понимать, что Левандовски очень статичен, он бесполезен на флангах, он принимает мяч спиной к воротам, единственный его плюс он хорошо завершает, но что бы завершать надо же моменты искать и открываться, дергать соперника как это делал Суарес, постоянно их напрягать по всему фронту атаки, а так мало того, что он статичный, так еще и подключения своих игроков руинит:) Все это прекрасно видят, надеюсь летом Барселона осознает ошибку и продаст его, пока хоть что-то можно отбить, вложив деньги в покупку Альвареса:))
Херня
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Barca
Ответ За Валенсию с 1999
Что за Рокке?
Молодой бразильский нападающий из Атлетико Паранаэнсе.
Он говорил, что на всё готов, чтобы в Барсу перейти
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b_arfa
Ответ rigobersong
Люди не хотят понимать, что Левандовски очень статичен, он бесполезен на флангах, он принимает мяч спиной к воротам, единственный его плюс он хорошо завершает, но что бы завершать надо же моменты искать и открываться, дергать соперника как это делал Суарес, постоянно их напрягать по всему фронту атаки, а так мало того, что он статичный, так еще и подключения своих игроков руинит:) Все это прекрасно видят, надеюсь летом Барселона осознает ошибку и продаст его, пока хоть что-то можно отбить, вложив деньги в покупку Альвареса:))
Левандовски зависим от флангов, а фланги у Барсы хорошо играют по праздникам, а после травмы Дембеле и вовсе затухли, с Дембеле совсем другая игра у него
+2
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Barca
Ответ llolishe
Гонсалу Рамуш из Бенфики как варик для Барселоны неплохо
Неплохо, но он провёл только один нормально ЧМ и всё. А за голы в Liga NOS большие деньги не хочется отдавать
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За Валенсию с 1999
Ответ Barca
Нужен техничный нападающий и поскорее. За бесплатно получить Тюрама и сторговаться насчёт Рокке
Что за Рокке?
+4
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+4
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Гегенпрессинг Рангника
Реал без судей не Реал это все знают, а поляк все важные матчи сливает как в баварке походу
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llolishe
Ответ EminenceGrise
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Это про Холланда как раз
Хеттрики ВУЛВЕРХЭМПТОНАМ ЗАТО где трофеи
+1
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ДЖИН
Лева всё равно свой вклад вносит 15 голов у него не просто так в чемпе. ЛаЛигу мы обязаны взять.
+2
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llolishe
Ответ Barca
Нужен техничный нападающий и поскорее. За бесплатно получить Тюрама и сторговаться насчёт Рокке
Гонсалу Рамуш из Бенфики как варик для Барселоны неплохо
+1
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rigobersong
Ответ Burel
Уровень Роналду примерно
Увы, но хуже. Роналду хотя бы мяч спиной к воротам не принимает:)
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llolishe
Ответ Burel
надо сбагрить в челси этого фашиста
Это будет пхахаахахаха во всех смыслах там же еще Нкунку переходит в Челси и Лукака вернется пхахахааха
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Burel
Ответ rigobersong
Люди не хотят понимать, что Левандовски очень статичен, он бесполезен на флангах, он принимает мяч спиной к воротам, единственный его плюс он хорошо завершает, но что бы завершать надо же моменты искать и открываться, дергать соперника как это делал Суарес, постоянно их напрягать по всему фронту атаки, а так мало того, что он статичный, так еще и подключения своих игроков руинит:) Все это прекрасно видят, надеюсь летом Барселона осознает ошибку и продаст его, пока хоть что-то можно отбить, вложив деньги в покупку Альвареса:))
Уровень Роналду примерно
+1
-2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Люди не хотят понимать, что Левандовски очень статичен, он бесполезен на флангах, он принимает мяч спиной к воротам, единственный его плюс он хорошо завершает, но что бы завершать надо же моменты искать и открываться, дергать соперника как это делал Суарес, постоянно их напрягать по всему фронту атаки, а так мало того, что он статичный, так еще и подключения своих игроков руинит:) Все это прекрасно видят, надеюсь летом Барселона осознает ошибку и продаст его, пока хоть что-то можно отбить, вложив деньги в покупку Альвареса:))
Альварес-это было бы слишком сексуально. Боюсь, что Пеп при всех своих тараканах прекрасно понимает, что Хулиан идеален для стиля Сити и при этом Холанн вряд ли будет оставаться надолго(при нынешнем контракте), так что уцепится за паучка🤓
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прощай Роналду
Я понял одну фишку, нужно постоянно выпускать поляка, чтобы тот разместил всё на своём пути, при этом убирать его в важных матчах, тут глядишь и на Лигу чемпионов можно замахнуться💪🏻😁🔥
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Burel
надо сбагрить в челси этого фашиста
+1
-3
-2
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Barca
Нужен техничный нападающий и поскорее.
За бесплатно получить Тюрама и сторговаться насчёт Рокке
+18
-1
+17
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EminenceGrise
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
+6
-1
+5
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rigobersong
Люди не хотят понимать, что Левандовски очень статичен, он бесполезен на флангах, он принимает мяч спиной к воротам, единственный его плюс он хорошо завершает, но что бы завершать надо же моменты искать и открываться, дергать соперника как это делал Суарес, постоянно их напрягать по всему фронту атаки, а так мало того, что он статичный, так еще и подключения своих игроков руинит:) Все это прекрасно видят, надеюсь летом Барселона осознает ошибку и продаст его, пока хоть что-то можно отбить, вложив деньги в покупку Альвареса:))
+13
-8
+5
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rigobersong
С начала сезона вы знаете что я говорил:) Статистика лишь показывает, что надо смотреть футбол глазами, а не хайлайтами:)
+1
-2
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