«Барселона» выиграла все 6 матчей без Левандовского

«Барселона» в матчах без Роберта Левандовского неизменно добивается победы.

Команда Хави сегодня одолела «Реал» (1:0) в полуфинале Кубка Испании. Польский нападающий не играл из-за травмы бедра.

Без 34-летнего форварда «Барселона» провела в этом сезоне шесть игр и всякий раз выигрывала: в Ла Лиге – 3 победы, в Кубке Испании – 2, в Лиге чемпионов – 1.

Со статистикой выступлений лучшего бомбардира команды можно ознакомиться здесь.

22% ударов «Барсы» по воротам в Ла Лиге приходятся на Левандовского. Больше – только у Мурики и Унала

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