Владельцы « » могут быть связаны с государственным аппаратом Саудовской Аравии.

В данный момент в США проходит судебный процесс, связанный с гольф-турами PGA Tour и LIV Golf, финансируемыми PIF – фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, владеющим контрольным пакетом «Ньюкасла». В рамках процесса суд затребовал у PIF определенные документы для расследования.

Фонд направил в суд документ, чтобы оспорить требования. В документе утверждается, что суд не имеет права требовать документы и принуждать к даче показаний PIF и председателя «Ньюкасла» Ясира Аль-Румайяна, так как Аль-Румайян «является действующим министром правительства Саудовской Аравии», а PIF – «суверенным инструментом государства Саудовская Аравия».

Из этих данных фактически следует, что PIF и Аль-Румайян напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.

PIF, формально являющийся частным фондом, выкупил 80% акций «Ньюкасла» в 2021 году. одобрила сделку после получения «юридически подкрепленных заверений», что Саудовская Аравия как государство не будет иметь контроля над «Ньюкаслом».

PIF и АПЛ отказались от комментариев.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков