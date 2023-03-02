Саудовские владельцы «Ньюкасла» напрямую связаны с правительством страны – это выяснилось на суде в США. АПЛ одобрила покупку клуба при условии отсутствия такой связи

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Политика деньги Футбол

Владельцы «Ньюкасла» могут быть связаны с государственным аппаратом Саудовской Аравии.

В данный момент в США проходит судебный процесс, связанный с гольф-турами PGA Tour и LIV Golf, финансируемыми PIF – фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, владеющим контрольным пакетом «Ньюкасла». В рамках процесса суд затребовал у PIF определенные документы для расследования.

Фонд направил в суд документ, чтобы оспорить требования. В документе утверждается, что суд не имеет права требовать документы и принуждать к даче показаний PIF и председателя «Ньюкасла» Ясира Аль-Румайяна, так как Аль-Румайян «является действующим министром правительства Саудовской Аравии», а PIF – «суверенным инструментом государства Саудовская Аравия».

Из этих данных фактически следует, что PIF и Аль-Румайян напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.

PIF, формально являющийся частным фондом, выкупил 80% акций «Ньюкасла» в 2021 году. АПЛ одобрила сделку после получения «юридически подкрепленных заверений», что Саудовская Аравия как государство не будет иметь контроля над «Ньюкаслом».

PIF и АПЛ отказались от комментариев.

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57 комментариев

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Лёха Жданчик
Покажите им структуру Зенита)))
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Alan Besolov
Ответ trav
Так ради этого всё это и делается. В один момент вся АПЛ будет под пиндосами. Хотя уже сейчас 13 вроде клубов под ними
100%! Плюс я уверен, ещё и в другие чемпионаты начнут заходить американцы в ближайшие 5 лет.
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AsGardiel
Ответ Арман Мартиросян
Какая неожиданность! Объясните, как это вообще возможно?
Никогда такого не было, и вот опять
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Александр Калашников
Ответ OldRedWhite
Минус 15 ? Как Ювентусу или сразу в Чемпиошип ?
каждый год 👆
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кракадил
ну что - делаем ставки! ничего не будет - кэф 1.05 . накажут - кэф 10.
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Ноно Гомес
Если не последует жесткие санкции, в пекло их всех....
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Мария Голденштерн
Эхх, не быть Ньюкаслу чемпиком...
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Гусеконь
американский суд же самый неподкупный и объективный
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Kubinec_
Ответ Футбол, хоккей итд
Владельцам Ньюкасла, снова придётся занести несколько чемоданов американских или английских рублей, чтобы впредь к ним не возникало вопросов.
в Европе нет коррупции и бизнес не отжимают. Вы все врете!!
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Михаил1970
Сделка по покупке Ньюкасла произошла в 2021г. Тогда Халай Махалай еще не был действующим министром. А когда он им стал - секретная информация. Я бы так попробовал отмазаться)
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Konstantin Frolov
Ответ Аркадий Аркадич
Ну пусть заставят арабов продать клуб очередному Боули. Как раз че то клуб стал в нормальный футбол играть и результат показывать. Самое время все отжать и отдать эффективному звездно-полосатому управленцу.
А по твоему лучше, когда клубом будет владеть целое государство? 🤡
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Tpy6kaMerlina
Ай-яй-яй
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Joker17
Ответ trav
Так ради этого всё это и делается. В один момент вся АПЛ будет под пиндосами. Хотя уже сейчас 13 вроде клубов под ними
Глейзеры предатели получается, собираются продать МЮ британцу или катарцу...
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trav
Ответ Аркадий Аркадич
Ну пусть заставят арабов продать клуб очередному Боули. Как раз че то клуб стал в нормальный футбол играть и результат показывать. Самое время все отжать и отдать эффективному звездно-полосатому управленцу.
Так ради этого всё это и делается. В один момент вся АПЛ будет под пиндосами. Хотя уже сейчас 13 вроде клубов под ними
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U
Ой.
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Эмиль Гафаров
что и следовало доказать. прощай, ньюскал!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ OldRedWhite
Подключим пользователей Спортс ! Вместе - мы сила !
Все таки спортс - очень могучен. Поговаривают, сам орден Масонов читает его, чтобы следить за мировым укладом.
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Dan Kennedy
Это месть Роналду за Майоргу от американцев, лишь бы он не играл в ЛЧ.

P.S. Правда Ньюкасл туда и так не попадет. Но с другой стороны, от нынешних Ливерпуля и ТТХ любой подлянки можно ждать.
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Там им сотни триллионов долларов компенсация требуется. Это за всю колонизацию. Даже у шейхов столько нет
Подключим пользователей Спортс !
Вместе - мы сила !
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ OldRedWhite
Индейцы в шоке будут…
Там им сотни триллионов долларов компенсация требуется. Это за всю колонизацию. Даже у шейхов столько нет
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EnergyStyle
Вот это поворот...на 360 градусов правда:)
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Василь Еремеев
Мамой клянусь не врал, скажет владельцев будет оплачивать.
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В пользу Сойдененого Королевства 😁
Индейцы в шоке будут…
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ OldRedWhite
… и деньги в пользу американских индейцев !
В пользу Сойдененого Королевства 😁
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Приказать продать клуб.
… и деньги в пользу американских индейцев !
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