Лыжи. «Чемпионские высоты». Команды Непряевой, Ступак, Смирновой, Прокофьевой выступят в эстафете

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) эстафета (жен) Светлана Николаева Мария Гущина Ольга Царева Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Светлана Заборская Наталья Зюзева Екатерина Смирнова Христина Мацокина Ольга Сергеева Анастасия Власова (1991) Анна Грухвина Анастасия Фалеева Елизавета Шалабода Екатерина Евтягина Анастасия Игнатьева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Виктория Трошина Диана Соболева Александра Шимолина Елизавета Пантрина (Бекишева) Алеся Рушенцева Алена Перевозчикова Диана Артемьева Чемпионские высоты Лыжи

2 марта на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке пройдет женская эстафета.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Женщины

Эстафета, 4х5 км

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Архангельская область (Светлана Николаева, Елизавета Горбунова, Светлана Заборская, Наталья Непряева)

2. Республика Татарстан-2 (Алеся Рушенцева, Дарья Непряева, Ольга Жолудева, Христина Мацокина)

3. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Лариса Рясина)

4. Республика Коми (Анастасия Власова, Юлия Ступак, Наталья Зюзева, Ольга Царева)

5. ХМАО-Югра (Анастасия Клепикова, Анастасия Игнатьева, Мария Гущина, Алена Перевозчикова)

6. Санкт-Петербург-1 (Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко, Евгения Крупицкая)

8. Красноярский край (Александра Шимолина, Яна Кирпиченко, Алина Шестакова, Диана Артемьева)

9. Тюменская область (Анна Хоботова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина, Анна Грухвина)

10. Москва (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева, Елизавета Шалабода)

Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты»

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3 комментария

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Вовщик
Ответ Rygeek
А Питер?
Питер себя в спринте "неплохо" показал
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rygeek
Ответ Александр Исаев
Тюмень очевидный фаворит. А вот за серебро и бронзу жду интересную борьбу.
А Питер?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Исаев
Тюмень очевидный фаворит. А вот за серебро и бронзу жду интересную борьбу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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