Лыжи. «Чемпионские высоты». Команды Непряевой, Ступак, Смирновой, Прокофьевой выступят в эстафете
2 марта на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке пройдет женская эстафета.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Женщины
Эстафета, 4х5 км
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Архангельская область (Светлана Николаева, Елизавета Горбунова, Светлана Заборская, Наталья Непряева)
2. Республика Татарстан-2 (Алеся Рушенцева, Дарья Непряева, Ольга Жолудева, Христина Мацокина)
3. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Лариса Рясина)
4. Республика Коми (Анастасия Власова, Юлия Ступак, Наталья Зюзева, Ольга Царева)
5. ХМАО-Югра (Анастасия Клепикова, Анастасия Игнатьева, Мария Гущина, Алена Перевозчикова)
6. Санкт-Петербург-1 (Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко, Евгения Крупицкая)
8. Красноярский край (Александра Шимолина, Яна Кирпиченко, Алина Шестакова, Диана Артемьева)
9. Тюменская область (Анна Хоботова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина, Анна Грухвина)
10. Москва (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева, Елизавета Шалабода)
Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты»
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