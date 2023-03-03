Владение «Барсы» в матче с «Реалом» – 35,3%. Это ее худший результат с сезона-2013/14

«Реал» владел мячом 64,7% времени матча против «Барселоны» (0:1) в Кубке Испании.

Для мадридцев это самый высокий показатель в класико с сезона-2013/14.

Для «Барселоны» 35,3% – худший результат за это же время, но не только в класико, а во всех матчах.

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