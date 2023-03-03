Владение «Барсы» в матче с «Реалом» – 35,3%. Это ее худший результат с сезона-2013/14

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Реал» владел мячом 64,7% времени матча против «Барселоны» (0:1) в Кубке Испании.

Для мадридцев это самый высокий показатель в класико с сезона-2013/14.

Для «Барселоны» 35,3% – худший результат за это же время, но не только в класико, а во всех матчах.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
turcanudima87@gmail.com
Ответ Си Эм Панк
за какую команду болеешь?) За Аль-Наср или Реал?)
За Реал - Моуриньё, та команда знатно автобусы ставила и хавала от Барсы Пепа)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Ответ Barca
Зато у фанатов Реала есть оправдание, они Барсу перевладели в Классико, вот трофей Реала 😂
Перечисли трофеи «Барсы» за последние года 3-4 :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denys Govdyak
Ответ TAGAY
у Барсы отсутствуете ключевой игрок в центре, и вместо него тот кто плох в контроле мяча и очень медленный, к этому добавляешь еще и Буса который из за возраста так же медленный и уже получается 2 медленных игрока в центре.. чего ты ждешь?! конечно Барса хромала в контроле мяча, к тому же сегодня и Реал был слишком хорош с мячом и не позволили Барсе дышать, вот и такая стата по владению, будь Педри стат была бы уже где то на 50 на 50..
Возраст Бускетса - это не оправдание, при возрасте Крооса и Модрича. Нету Гави - согласен, потеря, но не критична при таком глубине состава. И ведь Барса раньше играла и без Гави с Педри против Реала и доминировала над ним в контроле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Так еще сегодня Хави, обыграл вторым составом , на втором тренировочном Барселоны с форой от судей +1 , Винисиус должен был быть удален , Барселона это хозяин этого судейского цирка, свидетелей кубков кашшаи )))))) эта сектА , которая молится на кубки кашшаи проигрывая Барселоне 5-0 ))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
Ответ Denys Govdyak
Интересно, когда побеждал Реал играя от обороны, то это ужасная игра, Барса так никогда играть не будет, это не наша философия. Такие были оправдания проиграшей. Когда время пришло выиграть играя от обороны , то о тех словах никто и не вспоминает. Лицемерие!
у Барсы отсутствуете ключевой игрок в центре, и вместо него тот кто плох в контроле мяча и очень медленный, к этому добавляешь еще и Буса который из за возраста так же медленный и уже получается 2 медленных игрока в центре.. чего ты ждешь?! конечно Барса хромала в контроле мяча, к тому же сегодня и Реал был слишком хорош с мячом и не позволили Барсе дышать, вот и такая стата по владению, будь Педри стат была бы уже где то на 50 на 50..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Хави подсмотрел методичку у Симеоне как выигрывать матчи не владея мячом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
Ответ ZamoRano
Я сам по пьяни цыганами зачат на лас рамблас, само собой, с первого айтекина за эвребе. В общем, помню мы ругали что Челси унижает нас автобусами, вот теперь и мы стали автобусом, но главное это победа!!11 креус, верим, катарим!!!
неужели так стыдно болеть за Реал что даже ярый фанат сливочных называет себя фаном Барсы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Ответ Barca
Плук плук плук 🤭
Маш, ну не плакай((( папа рядом, он тебя утешит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Ответ Alik Husenov
Я поражаюсь как с такой игрой фаны барсы гордятся?! Это же атлетико какой-то позорная команда, кучка убогих игроков, мои соболезнование фанам мусорной команды 🙏🏻
Нытьем твоим доволен!!!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca
Ответ ZamoRano
Мой маленький тебе в рот не влезет :)))
Плук плук плук 🤭
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Ответ Barca
Плук плук, хнычит маленький мадридист)
Мой маленький тебе в рот не влезет :)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Си Эм Панк
Ответ Alik Husenov
Я поражаюсь как с такой игрой фаны барсы гордятся?! Это же атлетико какой-то позорная команда, кучка убогих игроков, мои соболезнование фанам мусорной команды 🙏🏻
за какую команду болеешь?)
За Аль-Наср или Реал?)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca
Ответ ZamoRano
Я сам по пьяни цыганами зачат на лас рамблас, само собой, с первого айтекина за эвребе. В общем, помню мы ругали что Челси унижает нас автобусами, вот теперь и мы стали автобусом, но главное это победа!!11 креус, верим, катарим!!!
Плук плук, хнычит маленький мадридист)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denys Govdyak
Ответ Barca
Зато у фанатов Реала есть оправдание, они Барсу перевладели в Классико, вот трофей Реала 😂
Интересно, когда побеждал Реал играя от обороны, то это ужасная игра, Барса так никогда играть не будет, это не наша философия. Такие были оправдания проиграшей. Когда время пришло выиграть играя от обороны , то о тех словах никто и не вспоминает. Лицемерие!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alik Husenov
Я поражаюсь как с такой игрой фаны барсы гордятся?! Это же атлетико какой-то позорная команда, кучка убогих игроков, мои соболезнование фанам мусорной команды 🙏🏻
+4
-12
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Хави тактически обыграл Анчелотти.
Дважды. При полных составах полной доминацией в Суперкубке и игрой вторым номером в кубке! Красавец
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Ответ ZamoRano
Я сам по пьяни цыганами зачат на лас рамблас, само собой, с первого айтекина за эвребе. В общем, помню мы ругали что Челси унижает нас автобусами, вот теперь и мы стали автобусом, но главное это победа!!11 креус, верим, катарим!!!
Проспись
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ Igor Shalamov
шапито это барселонская секта, которая платит судьям, а такие психбольные как ты этому радуются
Скулежом удовлетворен)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a.sh.s.
мне очень понравился игра Де йонга но без Педри ему очень тяжело. Хави все правильно сделал до матча было понятно что он будет играть от защиты (иногда такие автобусы не мешает ради результата).
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsa! bolshe chem klub
спасибо за игру...

второй гол от Кессье был бы вишенкой на праздничном торте...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Сливочные бегунки зато набегали аж на год вперед. Барса играла так вынужденно. Всё наше нападение в лазарете. В Ответке выйдет Дембеле, Педро, Лева. Вот тогда посмотрим кто будет автобус ставить.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Сегодня все было немного не по-барселонски,но результат на табло,а значит поступили правильно,отказавшись от своих принципов и решив пойти другим путём.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca
Зато у фанатов Реала есть оправдание, они Барсу перевладели в Классико, вот трофей Реала 😂
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Си Эм Панк
Барселона в этом матче
Импровизируй
Адаптируйся
Преодолевай
Реал побеждай)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий