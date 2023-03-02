Василий Уткин: «Дзюба – футбольный Оскар Кучера. Удивительно глупый человек. Его оперативная память приближается к памяти золотой рыбки»

Теги Локомотив Артем Дзюба Василий Уткин премьер-лига Россия брань Футбол

Василий Уткина сравнил Артема Дзюбу с Оскаром Кучерой после скандального интервью.

«Я понял, почему у Артема Дзюбы такая долгая и успешная карьера – карьера у него безусловно успешная, это имя останется в истории российского чемпионата и российского футбола.

Он удивительно глупый человек. Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное – не воспринимать всерьез никакие угрозы. У него есть он сам, и он сам в себя бесконечно верит. Огромное число футболистов являются людьми по-настоящему творческими, склонны к рефлексии, преувеличению, они мнительны, а вот Дзюба – нет, понимаете? Он из какой-то твердой породы дерева.

Что удивительно, практически любая цитата Дзюбы отдельно выглядит как более-менее нормальное высказывание. Но если смотреть по всему интервью, то это действительно футбольный такой Оскар Кучера. Главное, что у него мнение есть по любому вопросу, и главное, что оно, как правило, противоречит мнению, высказанному чуть ранее.

Вот, например, в контексте разговора об уходе из «Зенита» Дзюба говорит, что клуб должен был сохранить ветеранов, которые умеют побеждать. Но дальше-то он говорит, что нужно делать ставку на молодых. Взаимоисключающие понятия, вам не кажется? Но в голове Дзюбы это как-то совмещается.

Я читал, что у страуса эму оперативная память 24 часа – если он встретил вас вчера, сегодня может уже не вспомнить. В данном случае, вы уж меня извините, но оперативная память Дзюбы приближается к оперативной памяти золотой рыбки. Аквариумная золотая рыбка – это не та, которая выполняет желания, а та, которая вообще ни хера не помнит», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

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94 комментария

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Антон Киселёв
"Сохранить ветеранов" и "делать ставку на молодых" - это не взаимоисключающие вещи)))
Уткин точно так же вырывает из контекста и льëт субстанцию в уши подписоте)))
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igolp igolp
Оскар Кучера в точку!!!
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BennyDeTox
как же Вася на Элвиса похож на этом фото
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Руслан Диниев
Ответ Никита Тулаев
помню в седые времена на спортсе у Васи тут что то типа своего блога было, где он пользователям отвечал. Читал с удовольствием. эх...
конференция Сидя на высоком холме, где он номера м#####м присваивал. Было интересно и смешно.
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Илья Савчук
Представьте интеллектуальный батл Кучеры против Дзюбы, все рекорды на Ютубе побили бы.
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Verhovn
Ну смешно же🤣
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Spartakus1984
Вот,то о чем я писал в другом посте,где Дзюба рассуждает о депрессии,плохом настроении,так у дураков всегда все отлично,не о чем им грустить))Есть конечно люди очень позитивные,которые умеют совладать с собой и к тяготам жизни о носятся с простотой (Возможно так и нужно),но таких не много уникальных и это явно не Дзюба,судя по его действительно глупым высказываниями.
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Vasily Stavchansky
Вот и Вася решил прикоснуться к кликбейтовой антилопе РПЛ. Ну фу уже, если честно.

Ну посмотрите, право, на Дзюбу, этого довольного жизнью, состоявшегося спорстмена, который даже сейчас, не играя спокойно приходит в ведущий клуб России, как он расслабленно несёт чушь не вникая, не усердствуя..., и толпы напряженных хейтеров, которым Дзюба не сдал экзамен на айкю.
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MonkeyMeister
Ответ RealFlector
дзюба глуп, это объективно - уткин просто озвучил то, что все и так знают.
Объективно - это когда объективно. А это твое личное мнение или мнение Уткина. Они субъективны.
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Scrumhalf
Про избежание излишней рефлексии, мнительности и преувеличений - это действительно важно. Многие люди себе жизнь портят этим, надо быть проще.
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Михаил Савченко
При всём при этом, на мой взгляд, Артём обладает удивительным искренним обаянием - ну вот смотришь на него, а он лыбу давит. Искреннюю такую, глупую, но честную. И сам уже улыбнуться хочешь. Да, он непоследователен и не очень умён. Но он яркий, интересный и прикольный.

Когда появилось то самое видео я даже не удивился, только от Дзюбы можно чего-то подобного ожидать, имхо.

У меня нет к нему никакой ненависти, а костюм Дедпула запомнится надолго. И ещё когда-то он неплохо играл в футбол.
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Антон Киселёв
Ответ V12twinturbo
Так Вася об этом в самом начале сказал
Ну он же сказал в сравнении с другими футболистами, а не в сравнении с собой
Васютка лишь "собака", которая лает, а "караван" идет дальше
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MS-13
жирный своим словоблудием опять поразил мозг "спортивных" аналитиков.
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Forza Juve
Ответ Антон Киселёв
Дзюба хоть что-то умеет кроме болтовни. Минусуйте))
как скажешь
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Kapitan Klos
Точные харакетристики, данные Василием Уткиным Дзюбе, удвительным образом описывают подавляющее большинство депутатов Государственной Думы РФ и практически всех пропагандистов России, умудряющихся совмещать несовместимые понятия: "Великая Держава" и отсутствие элементарных удобств в жилищах подавляющего большинства населения; "Великая Армия" и позорные прилеты и затопления; "Под мудрым руководством" и вот это вот все. Наверное, атмосфера какая-то не такая.
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Doctor of Philosophy
Пожалуй, злой сарказм Уткина в данной ситуации вполне уместен. Раньше Артём выглядел каким-то большим ребёнком, и так было, пока он не начал пытаться говорить на серьёзные темы. Оказалось, что лучше бы не пытался - без этого интервью мы бы так и продолжали беззлобно посмеиваться над его похождениями, но не более.
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RealFlector
Ответ MonkeyMeister
В последнее время люди определяют глупость как мнение, противоположное их мнению. Вася в том числе.
дзюба глуп, это объективно - уткин просто озвучил то, что все и так знают.
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V12twinturbo
Ответ Антон Киселёв
Дзюба хоть что-то умеет кроме болтовни. Минусуйте))
Так Вася об этом в самом начале сказал
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Raybay
вижу в артемке нового спискера думы, нового воеводу
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Hong Kil
Для твитеристов выкинутых со всех теплых мест, Дзюба единственная возможность напомнить о себе. "Напишу, что Дзюба глупый и верну себе самоуважение", ага, такой вот ход мыслей у неудачников.
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Северный болельщик
"Аквариумная золотая рыбка – это не та, которая выполняет желания, а та, которая вообще ни хера не помнит".
Эта фраза сделала мой день!
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Антон Киселёв
Ответ melmi
Вася прям в точку. Из твердого дерева.
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MonkeyMeister
В последнее время люди определяют глупость как мнение, противоположное их мнению. Вася в том числе.
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За наш футбол!
Вась,а чего с Кучерой не так? За что ты его то подьебдзюбил?
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Naidz NAU
Дзюба всыпет Геничу по правой ягодице, а Уткину - по двум
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