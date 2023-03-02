Жеребьевка Фонбет Кубка России начнется в 14:30

Сегодня пройдет жеребьевка следующих этапов Фонбет Кубка России.

В жеребьевке 1/2 финала Пути РПЛ примут участие 4 клуба, одержавших победы в четвертьфиналах – « », « », и « ». Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые – с 4 по 6 апреля.

Второй этап 1/4 финала Пути регионов будет состоять из одного матча, игры запланированы на 14-16 марта. В них примут участие 8 клубов: 4 победителя первого этапа 1/4 финала – « », «Акрон», «Зенит» и «Пари НН», а также 4 клуба, проигравших в 1/4 финала Пути РПЛ – «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Динамо».

Церемонию жеребьевки в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало – в 14:30 по московскому времени.

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