Жеребьевка Фонбет Кубка России начнется в 14:30
Сегодня пройдет жеребьевка следующих этапов Фонбет Кубка России.
В жеребьевке 1/2 финала Пути РПЛ примут участие 4 клуба, одержавших победы в четвертьфиналах – «Спартак», «Урал», ЦСКА и «Крылья Советов». Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые – с 4 по 6 апреля.
Второй этап 1/4 финала Пути регионов будет состоять из одного матча, игры запланированы на 14-16 марта. В них примут участие 8 клубов: 4 победителя первого этапа 1/4 финала – «Ахмат», «Акрон», «Зенит» и «Пари НН», а также 4 клуба, проигравших в 1/4 финала Пути РПЛ – «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Динамо».
Церемонию жеребьевки в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало – в 14:30 по московскому времени.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Спартак - Крылья (2 играющие комбинационные команды)
Урал - ЦСКА - Гончаренко против бывших
Акрон - Краснодар
Зенит - Локомотив - игрочишка против по его словам "Зенита рио де жанейро и лично семака)
Ахмат - Динамо
Пари НН - Ростов
ЦСКА КС
Зенит Краснодар
НН Локо
Акрон Динамо
Ахмат Ростов
Спартак - ЦСКА
Урал - Крылья
Акрон - Ростов
Зенит - Краснодар
Ахмат - Локомотив
Пари НН - Динамо
Урал - Спартак
Крылья Советов - ЦСКА
Акрон - Динамо
Ахмат - Краснодар
Зенит - Ростов
Пари НН - Локомотив
Было бы интересно глянуть
Однако и Зениту тоже не хочу легкой прогулки. Пусть сине-бело-голубым выпадет самый сильный клуб из возможных:
1. Так интереснее и для самих болельщиков Зенита.
2. Остальным андердогам нижней сетки достанется соперник полегче.
3. Возможность уже на этой стадии выбить сильную команду.
Поэтому пусть Зениту достанется Динамо. Москвичи в свое время были самым неудобным соперников для Зенита среди московских команд + и сейчас занимают высокое место в таблице. С нынешним Ростовом, мне кажется, будет лёгкая прогулка. Поэтому всё-таки Динамо.