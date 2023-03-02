Жеребьевка Фонбет Кубка России начнется в 14:30

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Динамо Москва Ахмат Урал Краснодар Пари НН Акрон Футбол

Сегодня пройдет жеребьевка следующих этапов Фонбет Кубка России.

В жеребьевке 1/2 финала Пути РПЛ примут участие 4 клуба, одержавших победы в четвертьфиналах – «Спартак», «Урал», ЦСКА и «Крылья Советов». Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые – с 4 по 6 апреля.

Второй этап 1/4 финала Пути регионов будет состоять из одного матча, игры запланированы на 14-16 марта. В них примут участие 8 клубов: 4 победителя первого этапа 1/4 финала – «Ахмат», «Акрон», «Зенит» и «Пари НН», а также 4 клуба, проигравших в 1/4 финала Пути РПЛ – «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Динамо». 

Церемонию жеребьевки в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало – в 14:30 по московскому времени.

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29 комментариев

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samarskij-kuzmich
Было бы хорошо, если бы Крыльям достался Урал.
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Иван Павлов
Ответ Trash Talking
По непредсказуемости победителя в паре нижняя сетка будет выглядеть поинтереснее, потому что более статусные клубы хоть и будут играть с андердогами, но зато на стороне аутсайдеров (кроме Зенита, который выглядит мастодонтом в этой компании) будет домашняя арена, поэтому исход вообще непредсказуем. Однако и Зениту тоже не хочу легкой прогулки. Пусть сине-бело-голубым выпадет самый сильный клуб из возможных: 1. Так интереснее и для самих болельщиков Зенита. 2. Остальным андердогам нижней сетки достанется соперник полегче. 3. Возможность уже на этой стадии выбить сильную команду. Поэтому пусть Зениту достанется Динамо. Москвичи в свое время были самым неудобным соперников для Зенита среди московских команд + и сейчас занимают высокое место в таблице. С нынешним Ростовом, мне кажется, будет лёгкая прогулка. Поэтому всё-таки Динамо.
С нынешним Динамо тоже будет лёгкая прогулка. Осенний матч в чемпионате это подтверждает только. И это я как болельщик Динамо пишу.
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Magico!
А хотелось бы:

Спартак - Крылья (2 играющие комбинационные команды)
Урал - ЦСКА - Гончаренко против бывших

Акрон - Краснодар
Зенит - Локомотив - игрочишка против по его словам "Зенита рио де жанейро и лично семака)
Ахмат - Динамо
Пари НН - Ростов
+1
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Andy Tucker
Спартак Урал
ЦСКА КС
Зенит Краснодар
НН Локо
Акрон Динамо
Ахмат Ростов
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Magico!
Будет так:

Спартак - ЦСКА
Урал - Крылья

Акрон - Ростов
Зенит - Краснодар
Ахмат - Локомотив
Пари НН - Динамо
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Уся Ваткин
Похоже что схематоз розыгрыша кубка позаимствовали у квн, ещё и в финал доберут пару команд
+1
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And-Rover
Спартак ЦСКА лучше попозже, эти дерби уже поднадоели:
Урал - Спартак
Крылья Советов - ЦСКА
Акрон - Динамо
Ахмат - Краснодар
Зенит - Ростов
Пари НН - Локомотив
+1
-3
-2
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Andy Tucker
Ответ Arti22
Забавно, что все говорили, что путь регионов это лёгкий способ попасть в финал, а в итоге тут самое мясо
не мясо, а фиши
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Михаил Тихомиров
Ответ Arti22
Забавно, что все говорили, что путь регионов это лёгкий способ попасть в финал, а в итоге тут самое мясо
Просто некоторые до сих пор не могут разобраться в простом регламенте, но продолжают строить из себя экспертов
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-2
-2
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Юрий Гаврилов
Херня, а не сетка. Вылетел и дальше выступаешь. Что за бред.
0
-2
-2
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Дмитрий9779
Ответ San9
Так я про верх и говорю. Ему мясом надо будет обрасти, чтобы просто к РПЛ привыкнуть, а тут в одном из первых матчей сразу же сверхмотивированная каланча))
Посмотрим,я смотрел почти все матчи Ренана на КЮА,очень хорош.Скащал ,что холод не проблемвюа для него,адаптироваться помогают все.
+1
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Ильдар Фарукшин
Ответ Filipp Gorski
Зенит - Локо Было бы интересно глянуть
Согласен, Спартак- ЦСКА
+2
-1
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Filipp Gorski
Зенит - Локо
Было бы интересно глянуть
+4
-1
+3
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Владимир Молявин
Скоро узнаем кто с кем.
0
-2
-2
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San9
Ответ Дмитрий9779
Вверху да,есть проблемы,все остальное норм.
Так я про верх и говорю. Ему мясом надо будет обрасти, чтобы просто к РПЛ привыкнуть, а тут в одном из первых матчей сразу же сверхмотивированная каланча))
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Российский пользователь
Забавный все таки сделали кубок (календарь)
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Trash Talking
По непредсказуемости победителя в паре нижняя сетка будет выглядеть поинтереснее, потому что более статусные клубы хоть и будут играть с андердогами, но зато на стороне аутсайдеров (кроме Зенита, который выглядит мастодонтом в этой компании) будет домашняя арена, поэтому исход вообще непредсказуем.
Однако и Зениту тоже не хочу легкой прогулки. Пусть сине-бело-голубым выпадет самый сильный клуб из возможных:
1. Так интереснее и для самих болельщиков Зенита.
2. Остальным андердогам нижней сетки достанется соперник полегче.
3. Возможность уже на этой стадии выбить сильную команду.
Поэтому пусть Зениту достанется Динамо. Москвичи в свое время были самым неудобным соперников для Зенита среди московских команд + и сейчас занимают высокое место в таблице. С нынешним Ростовом, мне кажется, будет лёгкая прогулка. Поэтому всё-таки Динамо.
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0
0
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Дмитрий9779
Ответ San9
У которого даже в бразильском чемпе не самые лучшие показатели выигранных единоборств?
Вверху да,есть проблемы,все остальное норм.
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Дмитрий9779
Зенит-Краснодар или Зенит-Динамо хотелось бы.
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San9
Ответ Дмитрий9779
У нас Ренан есть.
У которого даже в бразильском чемпе не самые лучшие показатели выигранных единоборств?
+1
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Roman
Ахмат-Ростов, Локо-Пари НН, Зенит-Краснодар, Акрон-Динамо
+1
-1
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Дмитрий9779
Ответ San9
Чую, с нами Дзюба будет из штанов выпрыгивать, да и реально у него есть все шансы продавить Алипа с Чистяковым. Так что не хотелось бы попасть на Локомотив).
У нас Ренан есть.
+1
-1
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San9
Чую, с нами Дзюба будет из штанов выпрыгивать, да и реально у него есть все шансы продавить Алипа с Чистяковым. Так что не хотелось бы попасть на Локомотив).
+2
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+2
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Trash Talking
Если смотреть по оставшимся участникам, то самая сильная группа Кубка России была с Крыльями, Спартаком и Зенитом, потому что все они прошли свои стадии. На втором месте по топовости была группа ЦСКА и Урала. А вот группы Кранодара и Динамо совсем слабенькие были :)
+13
-1
+12
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Artem Piatkov
Динамо Москва 🤦
0
-2
-2
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