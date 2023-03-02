НБА. «Даллас» примет «Филадельфию», «Голден Стэйт» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

« » Дончича и Ирвинга примет на своей арене «Филадельфию». « » попытается продлить свою победную серию во встрече с «Клипперс», которые проиграли три матча подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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