НБА. «Даллас» примет «Филадельфию», «Голден Стэйт» встретится с «Клипперс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.
«Даллас» Дончича и Ирвинга примет на своей арене «Филадельфию». «Голден Стэйт» попытается продлить свою победную серию во встрече с «Клипперс», которые проиграли три матча подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 марта, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 3 марта, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 3 марта, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 3 марта, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул
У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?
71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм
Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание
Вторая самая результативная игра в истории НБА! «Кингз» и «Клипперс» (теперь и с Уэстбруком) устроили шоу
1 комментарий