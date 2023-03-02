НБА. «Даллас» примет «Филадельфию», «Голден Стэйт» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Теги результаты Даллас Голден Стэйт Индиана Клипперс Филадельфия Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

«Даллас» Дончича и Ирвинга примет на своей арене «Филадельфию». «Голден Стэйт» попытается продлить свою победную серию во встрече с «Клипперс», которые проиграли три матча подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Торонто
Дата проведения
3 марта, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Даллас – Филадельфия
Дата проведения
3 марта, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Индиана
Дата проведения
3 марта, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Клипперс
Дата проведения
3 марта, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
Победу Далласу. Сейчас она им необходима
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