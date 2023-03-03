Капризов сделал дубль в матче с «Ванкувером» и стал 1-й звездой. У него 39+34 в 62 играх

Теги Ванкувер Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Ванкувером» и стал 1-й звездой.

Россиянин забросил обе шайбы «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (2:1). 

В активе форварда стало 73 (39+34) очка в 62 играх сезона. 

Сегодня Кирилл (21:55, 6:26 – в большинстве, «+2») нанес 9 бросков в створ, сделал 1 перехват и получил малый штраф. 

22 комментария

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cr8psnrqyk
Ответ Stewart - 25
Лучшие снайперы "Миннесоты" ( вся история ) : 1) Габорик - 219 ( 502 матча ) 2) М.Койву - 205 ( 1028 матчей ) 3) Паризе - 199 ( 558 матчей ) 4) Цукер - 132 ( 456 матчей ) 5) Брюнетт - 119 ( 489 матчей ) 6) КАПРИЗОВ - 113 ( 197 матчей )
богатая история )
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Амфитрион
Ответ Max Zhomkov
почему то создалось впечатление , что во второй шайбе он специально в щиток бросал что бы обратно отскочила шайба на добивание . Не? Слишком глубоко копаю?))
Да кто ж его знает, получилось и ладно)
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Амфитрион
Ответ СержМиранэн
Уровень хоккейной аналитики достойный древнего грека.
Спасибо. Я вообщем-то и есть аналитик на уровне древнего грека)
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Serge Vendino
Ответ Zenitchik13
Интересно, каковы шансы Капризова на Харт Трофи, ибо практически в одиночку тащит дикарей.
Шансов нет, потому что Харт будет у Макдэвида без вариантов
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СержМиранэн
Ответ Амфитрион
В этом сезоне роль Капризова для Дикарей стала не главной, а просто решающей. Дело даже не в количестве очков, а в том что он фактически единственный, кто вытаскивает для них матчи. Красавец, но в плове будет совсем тяжко.
Уровень хоккейной аналитики достойный древнего грека.
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Serge Vendino
Ответ Serge Vendino
Интересно посмотреть статистику по проценту участия игрока в голах команды. Учитывая то, как мало Сота забивает, Капризов вообще лидером может быть upd Нет, Макдэвиду всё-таки уступает. Если простой расчет сделать и разделить очки на голы, Макди участвует в 49,79% голах Эдмонтона, Капризов - в 40,78%. У Кучерова чуть меньше. Ну и наверное это максимальные показатели.
Посчитал
По участию гол+пас в голах команды:
Connor McDavid 49,79%
Erik Karlsson 42,62%
Kirill Kaprizov 40,78%
Nikita Kucherov 40,09%
Nathan MacKinnon 38,42%
Leon Draisaitl 37,97%
Mikko Rantanen 37,89%
Jason Robertson 37,25%
Elias Pettersson 37,07%
Matthew Tkachuk 36,74%

Если брать в качестве участия только голы:
Connor McDavid 21,94%
Kirill Kaprizov 21,79%
Mikko Rantanen 21,58%
David Pastrnak 18,45%
Tage Thompson 18,30%
Bo Horvat 18,07%
Brayden Point 17,51%
Alex Ovechkin 17,28%
Jason Robertson 17,16%
Jack Hughes 16,74%

Ну то есть Макдэвид вне конкуренции, а Капризов среди нападающих второй по влиянию на результативность команды
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Max Zhomkov
Ответ Амфитрион
В этом сезоне роль Капризова для Дикарей стала не главной, а просто решающей. Дело даже не в количестве очков, а в том что он фактически единственный, кто вытаскивает для них матчи. Красавец, но в плове будет совсем тяжко.
почему то создалось впечатление , что во второй шайбе он специально в щиток бросал что бы обратно отскочила шайба на добивание . Не? Слишком глубоко копаю?))
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Stewart - 25
Лучшие снайперы "Миннесоты" ( вся история ) :
1) Габорик - 219 ( 502 матча )
2) М.Койву - 205 ( 1028 матчей )
3) Паризе - 199 ( 558 матчей )
4) Цукер - 132 ( 456 матчей )
5) Брюнетт - 119 ( 489 матчей )
6) КАПРИЗОВ - 113 ( 197 матчей )
+1
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Кино Музыка
При сильных партнерах был бы близко к Макдэвиду.
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ruslanych
Ответ Serge Vendino
Интересно посмотреть статистику по проценту участия игрока в голах команды. Учитывая то, как мало Сота забивает, Капризов вообще лидером может быть upd Нет, Макдэвиду всё-таки уступает. Если простой расчет сделать и разделить очки на голы, Макди участвует в 49,79% голах Эдмонтона, Капризов - в 40,78%. У Кучерова чуть меньше. Ну и наверное это максимальные показатели.
179 шайб забросила Миннесота, Капризов набрал 73 очка, т.е. поучаствовал в 73 шайбах, соответственно в процентном соотношении 40,78% шайб.
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lama_kuka
Супер статистика
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Zenitchik13
Интересно, каковы шансы Капризова на Харт Трофи, ибо практически в одиночку тащит дикарей.
+3
-1
+2
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Коэн Варвар
Один из лучших в лиге. Красавчик, Кирилл!
+4
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+4
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Амфитрион
Ответ Serge Vendino
Интересно посмотреть статистику по проценту участия игрока в голах команды. Учитывая то, как мало Сота забивает, Капризов вообще лидером может быть upd Нет, Макдэвиду всё-таки уступает. Если простой расчет сделать и разделить очки на голы, Макди участвует в 49,79% голах Эдмонтона, Капризов - в 40,78%. У Кучерова чуть меньше. Ну и наверное это максимальные показатели.
Наверное, так и есть. Просто лидеры по очкам: Каприз - 73, Зук - 58, Эк - 47, Болди - 40. У остальных даже 30-ти нет.
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ROBINZON
"Капризный дубль" Кирюхи обломал китозубым.
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каток Третьяка
самое привольное, такая донная команда как сота, может занять первое место в конференции))) Кирюха тащит
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Serge Vendino
Ответ Амфитрион
В этом сезоне роль Капризова для Дикарей стала не главной, а просто решающей. Дело даже не в количестве очков, а в том что он фактически единственный, кто вытаскивает для них матчи. Красавец, но в плове будет совсем тяжко.
Интересно посмотреть статистику по проценту участия игрока в голах команды. Учитывая то, как мало Сота забивает, Капризов вообще лидером может быть
upd Нет, Макдэвиду всё-таки уступает. Если простой расчет сделать и разделить очки на голы, Макди участвует в 49,79% голах Эдмонтона, Капризов - в 40,78%. У Кучерова чуть меньше. Ну и наверное это максимальные показатели.
+6
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+6
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Bartez1986
сумасшедшую форму набрал
+4
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+4
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Александр Бабуев
Давай полтос, Кирилл!!!
+1
0
+1
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Mephi027
11 осталось

Есть шанс на 50
+16
0
+16
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Амфитрион
В этом сезоне роль Капризова для Дикарей стала не главной, а просто решающей. Дело даже не в количестве очков, а в том что он фактически единственный, кто вытаскивает для них матчи. Красавец, но в плове будет совсем тяжко.
+28
-1
+27
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ABarca
тАщер! )
+6
0
+6
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