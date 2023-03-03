Капризов сделал дубль в матче с «Ванкувером» и стал 1-й звездой. У него 39+34 в 62 играх

сделал дубль в матче с « » и стал 1-й звездой.

Россиянин забросил обе шайбы «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата с «Кэнакс» (2:1).

В активе форварда стало 73 (39+34) очка в 62 играх сезона.

Сегодня Кирилл (21:55, 6:26 – в большинстве, «+2») нанес 9 бросков в створ, сделал 1 перехват и получил малый штраф.