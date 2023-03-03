Капризов сделал дубль в матче с «Ванкувером» и стал 1-й звездой. У него 39+34 в 62 играх
Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Ванкувером» и стал 1-й звездой.
Россиянин забросил обе шайбы «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (2:1).
В активе форварда стало 73 (39+34) очка в 62 играх сезона.
Сегодня Кирилл (21:55, 6:26 – в большинстве, «+2») нанес 9 бросков в створ, сделал 1 перехват и получил малый штраф.
По участию гол+пас в голах команды:
Connor McDavid 49,79%
Erik Karlsson 42,62%
Kirill Kaprizov 40,78%
Nikita Kucherov 40,09%
Nathan MacKinnon 38,42%
Leon Draisaitl 37,97%
Mikko Rantanen 37,89%
Jason Robertson 37,25%
Elias Pettersson 37,07%
Matthew Tkachuk 36,74%
Если брать в качестве участия только голы:
Connor McDavid 21,94%
Kirill Kaprizov 21,79%
Mikko Rantanen 21,58%
David Pastrnak 18,45%
Tage Thompson 18,30%
Bo Horvat 18,07%
Brayden Point 17,51%
Alex Ovechkin 17,28%
Jason Robertson 17,16%
Jack Hughes 16,74%
Ну то есть Макдэвид вне конкуренции, а Капризов среди нападающих второй по влиянию на результативность команды
1) Габорик - 219 ( 502 матча )
2) М.Койву - 205 ( 1028 матчей )
3) Паризе - 199 ( 558 матчей )
4) Цукер - 132 ( 456 матчей )
5) Брюнетт - 119 ( 489 матчей )
6) КАПРИЗОВ - 113 ( 197 матчей )
upd Нет, Макдэвиду всё-таки уступает. Если простой расчет сделать и разделить очки на голы, Макди участвует в 49,79% голах Эдмонтона, Капризов - в 40,78%. У Кучерова чуть меньше. Ну и наверное это максимальные показатели.
Есть шанс на 50