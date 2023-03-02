Писарский о зарплатах футболистов: «Абсолютно заслуженные. Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить наши нагрузки»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики деньги Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский считает, что футболисты заслуживают зарплаты, которые получают.

«Прописаны ли в моем контракте отступные для «Зенита»? Я не могу об этом говорить, это же информация контракта.

Люди, которые говорят, что у нас, футболистов, неадекватные зарплаты, не берут во внимание, что мы тренируемся и получаем большие нагрузки. Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их – все эти вещи они не учитывают. Правильно же?

Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату – они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду, где платят большие деньги. Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные», – сказал форвард «Крыльев Советов», ранее выступавший под фамилией Сычевой.

Владимир Писарский: «Сейчас у меня нет мечты. Я получал 20 тысяч, жизнь потрепала меня. Чего я должен хотеть? Мне большего не надо»

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82 комментария

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Scrumhalf
Про знаменитые "нагрузки" футболистов замечательно рассказал Аршавин. Не могу нагуглить, но помню, что он говорил про несколько часов тренировок в день, а потом свободен. При том, ещё есть и выходные, и восстановительные дни. И нагрузки это не 2 часа железки тягать или бегать до изнеможения. Есть даже наглядные видео этих тренировок на сборах, где физику закладывают, у ЦСКА на канале. Ребята на столе крутят велотренажёры, разминка на полу на коврике, ну и побегают с резинками и вокруг поля. Стандартный урок физкультуры, фитнес , за который миллионы платят "заслуженно", по мнению футболистов.
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Уся Ваткин
Непомерные бюджеты рано или поздно схлопнутся и будете играть за еду
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Рокко Сиффредди
глупенький. пускай его агент запросит офферы из лиг за пределом РФ. вот там будет более реальный тариф на оплату его потуг.
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Денис Забелин
Господи, да заткнитесь уже! Ну получаете, радуйтесь молча, неее, надо еще всем доказать что вы уникальные трудяги, а другие так не могут.
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Юрий Антонович
Интересно,почему вас не зовут на оборонные предприятия,а звонят пенсионерам вроде меня?Вот только платят копейки.
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Мукунку хороший
Мамин- Сибиряк..
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Kemal Gul
Ответ Slavick Nemkovsky
Ответ типичного кучеры)) "Так работает капитализм", хотя почти все клубы бюджетные, "хотя зарплаты паспортистов завышены в 2, 3 раза" - тут вообще без комментариев)
Даже если бы все клубы были частными и зарплаты футболистов резко снизились, зарплаты ведущих игроков всё равно были бы в сотни раз выше зарплат учителей и врачей, в этом была моя мысль, неужели непонятно?
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Сергей Смит
Ответ Полуэктов Пётр
В целом да, потому что их работу могут выполнить многие на том же уровне, а работу условного Сычевого на его уровне могут выполнить единицы. Ну а спрос рождает предложение - это мы все знаем.
Кстати и здесь есть хорошая аналогия. Если, допустим, хирург очень хорошего уровня он и получает больше и работает в месте лучше, и может быть даже трансфер в другой зарубежный клуб(клинику). А тех, что уровень проще, их много и оплата меньше. Другой вопрос, что эти кривоножки создают контент, а врачи лечат и спасают жизни, что более важно, и получают непомерно больше чем должны получать. Может проводить операции в прямом эфире? Так сказать поднять медийность врачей?
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NW2
Ответ kokakoka
Ну то есть учителя и врачи абсолютно заслуженно получают в сотни/тысячи раз меньше условного Сычевого?
А в какой стране средний учитель зарабатывает ?- везде мало. В ЮК зарплата годовая 40-50, для сравнения в костакофе бариста имеет тысяч 35 в год, зарплата пожарного столько же. Врачи могут и до 100 но он до этого на местной скорой лет 5 батрачит обязательно без отдыха. Условно безбедное существование в старости строится на четкой пенсионной системе и инфляции недвижки которую бабушки приобрели в 10-15 раз дешевле в молодости, потом продали квартиры понаехавшим олигархам и поселились в деревушках. В текущих ценах ни один учитель не может ни купить, ни снять даже близко к центру.
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Kemal Gul
Ответ haymaker
вот пускай и говорит о медийности, это будет честно. Он не за нагрузки получает деньги точно.
Тут не спорю. Но я скорее не Писарскому отвечал, а человек, который сравнивал зарплаты футболистов и учителей. Очень дешёвый трюк
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Can
Выполню все нагрузки после работы, пишите
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bond77
Ответ Мишаня Кравцов
Самое смешное, что футболистов в больших з/п чаще всего обвиняют либералы, которые за рыночную экономику. Вот рынок решил так, что вы бичи, а футболисты богачи (кстати, богачи далеко не все, а только те 0.001%, которые смогли дотянуть до топового уровня, но смузи-экономистам на это все равно, и они сравнивают з/п врача региональной поликлиники и футболиста премьер-лиги. То есть процент успешности среди футболистов ничуть не выше, чем среди тех же врачей, среди которых тоже полно богачей). Деньги в определенной степени - мера общей справедливости, если убрать какие-то серые и черные схемы по заработку. Если ты что-то делаешь хорошо, и это нужно людям - будешь получать много. А если у тебя мало денег ты или плохо работаешь или делаешь то, что никому не нужно, вот так просто.
В российском футболе никакой рыночной экономики нет, т.к. клубы даже близко не зарабатывают те деньги, которые они платят футболистам. Большей частью есть бюджетные деньги, т.е. деньги налогоплательщиков.
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Slavick Nemkovsky
Ответ Kemal Gul
Так работает капитализм. Люди медийных профессий всегда будут получать на несколько порядков больше обычных рабочих, а те, кто говорит обратное, - дешёвые популисты. Другое дело, что зарплаты многих наших паспортистов завышены в 2, а то и 3 раза из-за лимита и большого кол-ва гос денег в нашем футболе. Но это уже совершенно другой вопрос
Ответ типичного кучеры))
"Так работает капитализм", хотя почти все клубы бюджетные, "хотя зарплаты паспортистов завышены в 2, 3 раза" - тут вообще без комментариев)
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Геннадий Тёкин
А ты попробуй смену в шахте отработать!
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haymaker
Ответ Kemal Gul
Так работает капитализм. Люди медийных профессий всегда будут получать на несколько порядков больше обычных рабочих, а те, кто говорит обратное, - дешёвые популисты. Другое дело, что зарплаты многих наших паспортистов завышены в 2, а то и 3 раза из-за лимита и большого кол-ва гос денег в нашем футболе. Но это уже совершенно другой вопрос
вот пускай и говорит о медийности, это будет честно. Он не за нагрузки получает деньги точно.
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Петрович
Капают тебе деньги на карту, ну радуйся! Всё... к чему рассуждения такие глобальные: кто заслуживает, кто нет...? Вообще это не твоё, играй и получай деньжата, но не просри это всё сейчас...
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haymaker
у бегуна или велосипедиста топ уровня нагрузка существенно больше.
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pasha10
типичный паспортист.
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BratGoranflo
Ответ Каро Найти
А какая польза должна быть от футболистов? Это по сути развлечение, в то время как те же депутаты должны решать проблемы общества, чего они не делают
Закрываем дискуссию
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Doctor of Philosophy
Ответ Мишаня Кравцов
Самое смешное, что футболистов в больших з/п чаще всего обвиняют либералы, которые за рыночную экономику. Вот рынок решил так, что вы бичи, а футболисты богачи (кстати, богачи далеко не все, а только те 0.001%, которые смогли дотянуть до топового уровня, но смузи-экономистам на это все равно, и они сравнивают з/п врача региональной поликлиники и футболиста премьер-лиги. То есть процент успешности среди футболистов ничуть не выше, чем среди тех же врачей, среди которых тоже полно богачей). Деньги в определенной степени - мера общей справедливости, если убрать какие-то серые и черные схемы по заработку. Если ты что-то делаешь хорошо, и это нужно людям - будешь получать много. А если у тебя мало денег ты или плохо работаешь или делаешь то, что никому не нужно, вот так просто.
Современные либералы, как правило, за социально-ориентированную рыночную экономику. Вы перепутали их с так называемыми либертарианцами:)
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Barvex
Ответ Kemal Gul
Какая чушь. Люди медийных профессий получают больше остальных в любой развитой стране мира. Даже в самых развитых странах, где нейрохирурги и инженеры получают тысячи долларов в месяц, певцы, актёры и спортсмены всё равно зарабатывают несопоставимо больше. Они все куплены системой, чтобы чего лишнего не сказать? Или может всё они являются частью бизнеса, который генерирует многомиллионные доходы, и поэтому зарабатывают соответствующе?
Во всем мире одна масонская система. Стран уже нет.
Именно куплены.
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Kemal Gul
Ответ Marky777
Вы не заслуживаете бюджетных денег. Попробуйте выжить в частном клубе с зарплатой в 50-100к в месяц.
Игрок уровня сборной и в частном клубе зарабатывал бы сотни тысяч долларов
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Johny111
Странно. Гвардиола и Мальдини говорят завышенные, а Сычев что нормальные. Интересно кто из них лукавит? 🤔
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Каро Найти
Ответ BratGoranflo
Да польза что от одних что от других одинакова. Как и кормушка одна и та же
А какая польза должна быть от футболистов? Это по сути развлечение, в то время как те же депутаты должны решать проблемы общества, чего они не делают
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Jaxongir Shodiev
Ответ kokakoka
Ну то есть учителя и врачи абсолютно заслуженно получают в сотни/тысячи раз меньше условного Сычевого?
Ну они ж столько не бегают. Понятная же логика у человека, который всю жизнь только бегает
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