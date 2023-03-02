Писарский о зарплатах футболистов: «Абсолютно заслуженные. Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить наши нагрузки»

Владимир Писарский считает, что футболисты заслуживают зарплаты, которые получают.

«Прописаны ли в моем контракте отступные для «Зенита»? Я не могу об этом говорить, это же информация контракта.

Люди, которые говорят, что у нас, футболистов, неадекватные зарплаты, не берут во внимание, что мы тренируемся и получаем большие нагрузки. Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их – все эти вещи они не учитывают. Правильно же?

Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату – они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду, где платят большие деньги. Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные», – сказал форвард « », ранее выступавший под фамилией Сычевой.

Владимир Писарский: «Сейчас у меня нет мечты. Я получал 20 тысяч, жизнь потрепала меня. Чего я должен хотеть? Мне большего не надо»

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