У «Барселоны» 3 победы над «Реалом» в 4 последних класико

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Барселона» одержала 3 победы над «Реалом» в 4 последних матчах.

Сегодня каталонцы обыграли мадридцев в первом матче полуфинала Кубка Испании – 1:0.

До этого «Барса» выиграла в Суперкубке Испании в этом сезоне (3:1) и в чемпионате в прошлом розыгрыше Ла Лиги (4:0).

У «Реала» на этом отрезке одна победа – 16 октября в чемпионате Испании (3:1).

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247 комментариев

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красная_карточка
уже начинаю скучать по временам адреналиновых привозов Пике-Лангле...
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alberto-m
Ответ Konvicted
о, здравствуй, счастливый обладатель айкью меньше 80. Почему тебя так называю, потому что, извиняюсь, только слабоумные пытаются оскорбить кого-то, называя его маленьким ребенком.
Ну ,если тебя оскорбляет слово сочетание, маленький ребёнок,то наверное твой IQ меньше нуля
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Brigant
реал тянули тянули да не вытянули! Молодцы Барселонцы!
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Константин Ларионов
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – CЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ. На МАТЧ ТВ про них сюжет был.
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sheri_24
Ответ Bazilic
Это было потно Но скоро вернутся Лева, Кристина, Дембеле и Педри Будет легче
Кристина в Аравии
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нелюбитель футбола
Опять Хави поим..л папу...
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нелюбитель футбола
Ответ ДЖИН
Не надо гнать на Рафу. Он здорово оборонялся. А вот Торрес полный бездарь, как и Фати.
Точно..
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нелюбитель футбола
Ответ Bleck Ridermen
Глоры автобуселоны ещё гордятся такой победой, позорище 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️!!!
Хе... Видать псреал гордится таким поражением...
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Iliiaz Kochkonbaev
Ответ Kemal Gul
Самая валидольная победа Барсы в сезоне. Фанатов поздравляю и сочувствую одновременно, берегите сердечко)
а удар Кессие с паса Феррана который испортил Фати это когда был? на третьем тайме да? а удар головой Гави который перепрыгнул Милитан?
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cashew
Ответ sievra
Хави где-то конспекты Бердыева на Камп Ноу перед матчем откопал. Вообще первый раз вижу, чтобы барса припарковала автобус и тупо играла на вынос целый тайм
А что ты будешь делать, если впереди Рафинья, Торрес и Фати соревнуются в том, кто больше потеряет мяч и уже давно непонятно, кого же из них хотелось бы продать (всех)
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xDe xDe
Ответ King_X
Самое странно, что когда Вини наглухо закрывают - Анчи даже не меняет фланги местами Пусть Родриго ушёл бы на левый фланг, а Вини направо Но нет, ни разу не было такого
Почему Вини совершенно неэффективен справа, я подробно расписывал в другой теме не так давно - честно, повторяться лениво. Если хочешь, посмотри в моём профиле. Уверен, Карло мыслит так же, поэтому установки меняться и не даёт. Ситуационно иногда это случается само собой, но сегодня ни к чему не привело.
Дело как раз в том, что перекрытый Вини - вариант нормы. Любая команда с хорошей обороной будет его перекрывать, и убежать получится лишь эпизодически. Это нормально. Но кроме бегущего на скорости или дриблинге Винисиуса, который пробьёт или прострелит/отдаст назад под удар, должны быть варианты атаки. И не один, и не два. Сегодня их не было вообще. И в этом не вина бразильца, которого либо закроют, либо сам может быть не в форме и сыграть плохо. Вопросы, в первую очередь к Карло, а также полузащите и Бензема. По последним всё расписать легко: Карим до сих пор не в форме (и даже когда отгружал дубль Ливеру, играл не очень), Кроос не в форме уже давно, а Лука попросту устал и слишком сильно перегружен в любом матче, даже с аутсайдерами. А вот почему у Карло нет плана "Б" - сказать не могу. Я всё-таки просто болельщик, а не тренер уровня Анчелотти.
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Muhammad Juraev
Ответ f0rmoceft
Так у Барсы контратак было столько, что можно по пальцам одной руки посчитать)
И вообще прошлый ЛЧ реал так же выиграл, но вы радовались)
Их всю игру катали, а они за пару минут забивали голы, играли лишь пару минут!
Сегодня Барселона играла 1 тайм, забила гол и выключила из игры Реал!
Какие проблемы?
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Crawling
Ответ Человек1991
Винни Пух должен был быть уже удалён за удушающий приём из единоборств против Дэ Йонга , потом он симулировал , отмахивался , кривлялся и не получил второй жёлтой .
Сначала фолил Де Йонг. Схватил Винисиуса за ногу. Не понимаю, почему свисток молчал? https://twitter.com/ContextRonaldo/status/1631415127353204737?s=20
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Muhammad Juraev
Ответ f0rmoceft
Так у Барсы контратак было столько, что можно по пальцам одной руки посчитать)
А зачем им контратаки, если у них есть гол?)
У реала 0 удара в створ!
Ты бы лучше своей любимой команде претензии предъявлял
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Butrymovich Mikalai
Ответ roni20
Ты че совсем Д…л твои устраивал цирк в дополнительное время а ты хочешь чтобы судья закончил матч на 30 минуте
воу воу, полегче, куриный муж, себе подобных, пернатых, ищешь? так я не из ваших .....
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f0rmoceft
Ответ Muhammad Juraev
Барса играла как реал каждый раз) Реал против Барсы всегда так играют, контратаками через Винисиуса
Так у Барсы контратак было столько, что можно по пальцам одной руки посчитать)
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Winnie the Pooh
все бывает в футболе. кто-то кого-то схватил, нагрубил и тп. но вот именно винисиус. от него же веет неприязнью. на него смотришь, ведет себя так, как будто хет-трик сделал, в то время как команда проигрывает, а араухо его на цепь в очередной раз посадил. ладно если бы так делали ветераны, которые всем все доказали, великие футболисты. но он то кем себя возомнил, два сезона назад по мячу не мог попасть нормально, а теперь с надменным лицом ходит🤦‍♂️
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Butrymovich Mikalai
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Где три жёлтых для Гаве, Цирк?
7 жёлтых, три пенальти.....
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Монморенси
Ответ Kemal Gul
Самая валидольная победа Барсы в сезоне. Фанатов поздравляю и сочувствую одновременно, берегите сердечко)
Меня последний год так испортил, что я теперь тебя назову мадридским ЦИПСО!
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Bleck Ridermen
Глоры автобуселоны ещё гордятся такой победой, позорище 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️!!!
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f0rmoceft
Ответ wodziegg
Это он так говорит, потому что реал ноль моментов создал, для него слабая игра его команды автоматом автобус, ахах
Очки протри) я написал, что сами виноваты
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Men77
Ответ DenisKam
настолько спокойная что за весь второй тайм ни разу не вышли из своей штрафной 🤣🤣 давно конечно я таких автобусов не видел
в смысле не вышли? они вообще то 2 гол чуть не забили, Фати "спас"
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Butrymovich Mikalai
Ответ fudoshika
Как и Корреа, за быдло поведение
)))) а кто из реала получил карточку за "быдло поведение"?
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BananaMantana
Ответ Данил Луговский
Без Педри, Левы, Дембеле выиграли в гостях. Защита, конечно, то что надо, еще бы игру в атаку настроить
у Реала так то проблемы только с автобусами, что Барса и практикует последние Класико. Я понимаю, у вас тут истерика, но мы бы очень хотели, чтобы эти трое играли(желательно все сразу) и Барса пробовала б играть в атаку 😃
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Edgar Nersesyan
Ответ ДЖИН
Не надо гнать на Рафу. Он здорово оборонялся. А вот Торрес полный бездарь, как и Фати.
Если что Ферран отдавал прекрасные пасы он отдам голевой пас на Кессие. А потом во втором тайме Ферран дал ещё один пас Кессие но бездарь Фати сделал блок а так у Феррана была бы 2 голевые передачи и у Кессие 2 гола. Если не смотрел матч то не пиши чушь.
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