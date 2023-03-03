У «Барселоны» 3 победы над «Реалом» в 4 последних класико

« » одержала 3 победы над « » в 4 последних матчах.

Сегодня каталонцы обыграли мадридцев в первом матче полуфинала Кубка Испании – 1:0.

До этого «Барса» выиграла в Суперкубке Испании в этом сезоне (3:1) и в чемпионате в прошлом розыгрыше Ла Лиги (4:0).

У «Реала» на этом отрезке одна победа – 16 октября в чемпионате Испании (3:1).

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