У «Барселоны» 3 победы над «Реалом» в 4 последних класико
«Барселона» одержала 3 победы над «Реалом» в 4 последних матчах.
Сегодня каталонцы обыграли мадридцев в первом матче полуфинала Кубка Испании – 1:0.
До этого «Барса» выиграла в Суперкубке Испании в этом сезоне (3:1) и в чемпионате в прошлом розыгрыше Ла Лиги (4:0).
У «Реала» на этом отрезке одна победа – 16 октября в чемпионате Испании (3:1).
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Дело как раз в том, что перекрытый Вини - вариант нормы. Любая команда с хорошей обороной будет его перекрывать, и убежать получится лишь эпизодически. Это нормально. Но кроме бегущего на скорости или дриблинге Винисиуса, который пробьёт или прострелит/отдаст назад под удар, должны быть варианты атаки. И не один, и не два. Сегодня их не было вообще. И в этом не вина бразильца, которого либо закроют, либо сам может быть не в форме и сыграть плохо. Вопросы, в первую очередь к Карло, а также полузащите и Бензема. По последним всё расписать легко: Карим до сих пор не в форме (и даже когда отгружал дубль Ливеру, играл не очень), Кроос не в форме уже давно, а Лука попросту устал и слишком сильно перегружен в любом матче, даже с аутсайдерами. А вот почему у Карло нет плана "Б" - сказать не могу. Я всё-таки просто болельщик, а не тренер уровня Анчелотти.
Их всю игру катали, а они за пару минут забивали голы, играли лишь пару минут!
Сегодня Барселона играла 1 тайм, забила гол и выключила из игры Реал!
Какие проблемы?
У реала 0 удара в створ!
Ты бы лучше своей любимой команде претензии предъявлял