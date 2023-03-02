Мак Аллистер о Месси: «Будет лучшим в мире и в 40-45 лет, не сомневаюсь. Мы будем бегать за него»
Алексис Мак Аллистер считает, что Лео Месси будет лучшим в мире и через 10 лет.
«Он знает, что мы хотим видеть его в сборной до тех пор, пока он хочет и может в ней быть. Надеюсь, он продолжит играть за Аргентину.
Конечно, я жду, что Месси сыграет на следующем чемпионате мира. Не сомневаюсь, что в 40-45 лет он все еще будет лучшим в мире. Он очень профессионален, это видно. Лео в идеальном состоянии, чтобы спокойно продолжать играть. Дело не в физике – у него все в голове. Мы без проблем будем бегать за него», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины.
Мак Аллистер о Месси: «Аргентина выиграла ЧМ благодаря ему. В АПЛ он был бы лучшим, без сомнений»
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В абсолютном идеале: твои родители должны были уснуть, а не делать известные действия, за 9 месяцев до твоего рождения. Иначе бы сейчас тоже не ходили опечаленными результатами своих действий.
Достаточно посмотреть матчи, у них слова не расходятся с делом.
Почему-то, Рамуш и остальные позабыли про величие Рональду во время ЧМ. Может быть, потому-что с группового этапа он был балластом, как думаешь?