Мак Аллистер о Месси: «Будет лучшим в мире и в 40-45 лет, не сомневаюсь. Мы будем бегать за него»

считает, что Лео Месси будет лучшим в мире и через 10 лет.

«Он знает, что мы хотим видеть его в сборной до тех пор, пока он хочет и может в ней быть. Надеюсь, он продолжит играть за .

Конечно, я жду, что Месси сыграет на следующем чемпионате мира. Не сомневаюсь, что в 40-45 лет он все еще будет лучшим в мире. Он очень профессионален, это видно. Лео в идеальном состоянии, чтобы спокойно продолжать играть. Дело не в физике – у него все в голове. Мы без проблем будем бегать за него», – сказал полузащитник « » и сборной Аргентины.

Мак Аллистер о Месси: «Аргентина выиграла ЧМ благодаря ему. В АПЛ он был бы лучшим, без сомнений»

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