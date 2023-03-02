Мак Аллистер о Месси: «Будет лучшим в мире и в 40-45 лет, не сомневаюсь. Мы будем бегать за него»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Брайтон ЧМ-2026 Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер считает, что Лео Месси будет лучшим в мире и через 10 лет.

«Он знает, что мы хотим видеть его в сборной до тех пор, пока он хочет и может в ней быть. Надеюсь, он продолжит играть за Аргентину.

Конечно, я жду, что Месси сыграет на следующем чемпионате мира. Не сомневаюсь, что в 40-45 лет он все еще будет лучшим в мире. Он очень профессионален, это видно. Лео в идеальном состоянии, чтобы спокойно продолжать играть. Дело не в физике – у него все в голове. Мы без проблем будем бегать за него», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины.

Мак Аллистер о Месси: «Аргентина выиграла ЧМ благодаря ему. В АПЛ он был бы лучшим, без сомнений»

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Типичное посвящение в сб. Аргентины, только на месте девочки Де Поль.
Это же катерина местная не узнал? Только зачем-то ванессой назвалась
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U. M. A. Muhammad
Вызывайте санитаров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Симкин
Ответ Гамарджоба Генацвале
Мбаппе его выиграл раньше, чем Месси вообще-то.
Я вообще то не тебе писал и то, что Мбаппе выиграл ЧМ раньше, чем Месси знает любой дурак, зачем ты мне это пишешь, я имел ввиду в этот раз, а не вообще, не беги впереди поезда задавит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Ответ Direct free kick
8 марта в сборной ныргентины https://vk.com/video-117217419_456239063
Типичное посвящение в сб. Аргентины, только на месте девочки Де Поль.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Константин Симкин
Как хорошо, что у тебя душа горит, которая сзади за спиной находится, ЧМ лео выиграл, а Мбаппе нет, тебя это бесит, но ты сильно не бесись, оставь силы на 8 зм
Мбаппе его выиграл раньше, чем Месси вообще-то.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильнур Хасанов
Бегай раб за своего хозяина, а хозяин будет плюшки получать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Симкин
Ответ Имя Фамилия
Комментарий удален модератором
Как хорошо, что у тебя душа горит, которая сзади за спиной находится, ЧМ лео выиграл, а Мбаппе нет, тебя это бесит, но ты сильно не бесись, оставь силы на 8 зм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иаани Пмвцкеп
Ответ Dmitry Koway
ронка пешеход, но не его вина, что его сборной не давали в каждом матче пенальти за то, что португальского ди марию снесло порывом ветра
Пересмотри за что дали пенальти Португалии с Уругваем и Ганой,ну и если не разбираешься в футболе,глянь за одно мнение авторитетных судей по поводу данных эпизодов,там все черным по белому написано.(С Ганой,когда от незначительного касания рон в очередной раз изобразил и с Уругваем,когда по нынешним правилам судьи не имеют право ставить пенку за касание мяча опорной рукой)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Мартин
Ну это уже перебор. Месси, конечно, великий, всем все докзаал. Но куда-то понесло парнишку...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caterina
Ответ Имя Фамилия
Комментарий удален модератором
Кто о чем, а крыжовенный фанат весь в фантазиях на любимую тему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Анатолий Григорьев
А в правительства России полно людей круче Александра Македонского и Юлия Цезаря!
Вся история древнего мира - выдумка. Никак древних греков и римлян не было
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Митрандир цвета хаки
Ответ Великий Алонсо
Хотелось бы высказаться конечно об этом МакАллистаре, но ведь забанят
В идеале: тебе лучше ничего не говорить, чтобы сойти не за тупого. Но ты давно пробил этот брешь. Жаль.
В абсолютном идеале: твои родители должны были уснуть, а не делать известные действия, за 9 месяцев до твоего рождения. Иначе бы сейчас тоже не ходили опечаленными результатами своих действий.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Комментарий удален модератором
8 марта в сборной ныргентины https://vk.com/video-117217419_456239063
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KING_OF_RUSSIA
Ответ Кино Музыка
Если Месси станет играть только диспетчера и бить штрафные, это реально. Дело не в его амбициях, а в нужности этого для команды. Сильных диспетчеров несколько человек на весь футбол. Каждый из них стоит половины команды. То же и со штрафными.
Как же нравятся подобные комменты. Угу, если Месси сильный диспетчер и стоит аж половины команды, то почему ПСЖ не стал играть лучше, забивать больше? Почему этот "сильный диспетчер" на клубном уровне уже сто лет не брал ЛЧ?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caterina
Ответ PIT-BUL
Такую дичь начинают нести... Переигрываете ребята.
Если бы они притворялись, не выиграли бы титул.
Достаточно посмотреть матчи, у них слова не расходятся с делом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KING_OF_RUSSIA
И в 35 не лучший в мире, но будет лучшим в 40 🤔🤔 Клоуны
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Митрандир цвета хаки
Ответ Amalfitano
Так, малята! Ломаем шапки. Ежедневная утрянняя молитва началась. Сказ о том какой Месси великий.
Так ведь, тебе подобная биомасса занимается этим, искусственно восхваляя шакальную стату своего любимого фрукта, который для достижения этой статы доходил до того, чтобы на глазах у всего мира пытаться обманом переписать 1 гол😂
Почему-то, Рамуш и остальные позабыли про величие Рональду во время ЧМ. Может быть, потому-что с группового этапа он был балластом, как думаешь?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Ответ Великий Алонсо
Хотелось бы высказаться конечно об этом МакАллистаре, но ведь забанят
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Григорьев
Ответ f0rmoceft
Полно игроков, которые футбольным интеллектом ни капли не хуже Месси. Модрич, Иньеста, Зидан и тд Даже перечислять не хочу, их слишком много
А в правительства России полно людей круче Александра Македонского и Юлия Цезаря!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Озил, озю и буду озить
От этой болезни пора изобретать лекарство
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
Ответ Filimon4ik
Это конечно уже какая-то клиническая озабоченность.
Думаю эти ребята по 20-25лет, же Поль, Макалистер, Энцо и другие понимают, что без Месси они не стали чемпионами мира. Комментарий о озабоченности не уместен, так они отдают честь и уважение их капитану
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alcsk
Терюшков: "ВВП будет лучшим и в 85-90 лет, не сомневаюсь. Будем голосовать за него!"
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vals1702
лизун
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Parce
Ответ Cevin Cigan
Марадону не призывали играть в 40 45! У него партнёры по сборной адекватнее были.
Марадона в эти годы закончил с футболом и сидел на одном веществе
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек из футбола
Камень в огород тех, кто говорит, что у Месси нет лидерских качеств. "Односборники" готовы умирать за него.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий