Хави выиграл у Анчелотти 3 матча из 5

Хави вышел вперед в тренерском противостоянии с .

« » обыграла « » (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Во главе каталонцев встречался с «Реалом» Анчелотти пять раз. «Блауграна» выиграла три матча (4:0, 3:1 и 1:0) и дважды проиграла (2:3 и 1:3).

В этом сезоне клубы встретятся еще дважды: 19 марта – в , 5 апреля – в Кубке Испании.

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