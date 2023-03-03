Хави выиграл у Анчелотти 3 матча из 5

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

Хави вышел вперед в тренерском противостоянии с Карло Анчелотти.

«Барселона» обыграла «Реал» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Во главе каталонцев Хави встречался с «Реалом» Анчелотти пять раз. «Блауграна» выиграла три матча (4:0, 3:1 и 1:0) и дважды проиграла (2:3 и 1:3).

В этом сезоне клубы встретятся еще дважды: 19 марта – в Ла Лиге, 5 апреля – в Кубке Испании.

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93 комментария

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maxwinner87
Ответ Ivang King
Ну да ну да, ликуйте, уже играете как середняк, радуетесь автоголу как нечто выдающиеся 😁
ну отсутствию голов сложно радоваться, приходится принижать победу соперника) Ну не переживай, скоро порадуешься победе благодаря липовым красным карточкам и пенальти)
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Falsegoalkeeper
Ответ Zidan GOAT
Им была не интересна ЛЧ, поэтому они вылетели с группы ? Ахахахах🤣🤣
Ну да, решили другим дать выиграть
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Никита Кузнецов
Будет 5:5)))
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AurelioDeLaurentis
Ответ Ноги Гомеша
Надеюсь у тройки Араухо, Гави и Педри будет поменьше травм. Это уже настоящее Барселоны, к ним бы еще точечные усиления и можно снова претендовать на все титулы
Бальде тоже очень круто играет, а Тер Штеген это настоящая скала
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Амир Габидуллин
Реал Мадрид сегодня своей игрой подарил победу Барселоне. У команды все впереди!
Vamos Real Madrid!
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mr_ h2o
Ответ Arrahmano Matcyev
Хави привык побеждать Реал.Будучи игроком не раз громил и побеждал Реал даже в ЛЧ
Круто конечно накидывать) А не раз громил и побеждал Реал в ЛЧ это сколько? Одна победа 2:0 в 2011 году. Я понимаю, что они и не встречались, но вы так красиво приукрасили ради плюсов)
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нелюбитель футбола
Натянули Мадрид... Хоть и не очень зрелищно, но дисциплинированно... Реалу - ноль трофеев в этом году светит... Правильно, что не поехали на The Best... Нечего им там делать...
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Никита Бубенцов
Ответ Xabi Alonso78
Дырселона - шакальный восьмидырочный политпроект, уровня 1/16 ЛЕ, который побеждает только с помощью автобусов и консультаций Негрейре
Опять плачешь?
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Ivang King
Ответ maxwinner87
случайно это 2й гол не залетел) Фати подсобил Реалу.
Ну да ну да, ликуйте, уже играете как середняк, радуетесь автоголу как нечто выдающиеся 😁
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h4ww7xkqkz
Ответ Falsegoalkeeper
Хави 1.5 года как тренирует в Европе все таки. Ну и кубок сложно назвать товарняком. Анчеллоти безусловно великий тренер, и Хави с ним по трофеям ни в какое сравнение пока не идет
Да хоть 15 лет пусть тренирует этот недофизрук,вряд ли кроме суперкубков одноматчевых что-то выиграет
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Игорь Новиков
Ответ D3SP7C1TO
"Когда-нибудь" случилось 8 лет назад 😁
ну ладно, шестую. Особо это не меняет ситуации.
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D3SP7C1TO
Ответ Игорь Новиков
Когда-нибудь Барса выиграет пятую ЛЧ. Или нет.
"Когда-нибудь" случилось 8 лет назад 😁
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maxwinner87
Ответ Ivang King
Ну это ты, ищешь повод выпить, Реал уничтожал барсу, а то что в створ мяч так и не залетел дело случая, когда всей командой в штрафной залипла не так уж и просто пробить сквозь эту баррикаду, испортили игру случайным голом
случайно это 2й гол не залетел) Фати подсобил Реалу.
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Игорь Новиков
Ответ NartApsua
Но нам же тут говорят, что Хави "физрук". А он снова обыгрывает великого (без шуток) Анчелотти. Как так?)
Дай Бог Хави хотя бы половину трофеев из карьеры Аняелотти
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Ramil Usmanov
Хави, браво! Образцовый матч в плане дисциплины и самоотдачи, учитывая все трудности с составом.
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Игорь Новиков
Ответ llolishe
Когда-нибудь болелы Реала дождутся тренера ,который доведет их клуб к первому треблу)))
Когда-нибудь Барса выиграет пятую ЛЧ. Или нет.
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vottakoi!
Ответ fatei4
Мяч не шёл в ворота. Но фати, конечно, сморозил конкретно
Четко в ворота шел, даже не в угол, а ближе к середине ворот)
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fatei4
Ответ Black Phoenix
Похоже, Барса снова возьмёт Ла Лигу, а Реал пробьётся минимум в полуфинал ЛЧ, когда как Хави остался без еврокубков. Что престижнее - пусть решает каждый сам.
Март и апрель для барсы самые неудачные месяцы. Отрыв она весь растеряет, но надеюсь реал тоже будет проигрывать.
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Темирлан Шаваев
Ответ Ivang King
Ну это ты, ищешь повод выпить, Реал уничтожал барсу, а то что в створ мяч так и не залетел дело случая, когда всей командой в штрафной залипла не так уж и просто пробить сквозь эту баррикаду, испортили игру случайным голом
Педри, Левандовски, Дембеле и Кристиансен: 4 основных игрока отсутствовали в матче. При таком раскладе вы должны были нас громить, но в итоге вышло вот это. Реал не уничтожал Барселону, да она было лучше, но играя лишь в одни навесы и не ударив хоть раз в створ, нельзя говорить что Реал уничтожал Барселону.
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Никита Бубенцов
Ответ Xabi Alonso78
Гаве наиграл на 5 желтых карточек, а получил только одну, Арауха должна была быть удалена еще в первом тайме за мерзкие фолы. Потом глоры рычажных говорят, что бчк не платила Негрейре, это фсё фейки)
Ну ты долго плакать будешь?
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Си Эм Панк
Ответ Xabi Alonso78
Дырселона - шакальный восьмидырочный политпроект, уровня 1/16 ЛЕ, который побеждает только с помощью автобусов и консультаций Негрейре
Лига Европы>Лига Чемпионов)
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Никита Бубенцов
Ответ Ноги Гомеша
Надеюсь у тройки Араухо, Гави и Педри будет поменьше травм. Это уже настоящее Барселоны, к ним бы еще точечные усиления и можно снова претендовать на все титулы
Араухо нужен карман пошире
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Никита Бубенцов
Ответ Xabi Alonso78
Дырселона - шакальный восьмидырочный политпроект, уровня 1/16 ЛЕ, который побеждает только с помощью автобусов и консультаций Негрейре
Ну не плачь, ты чего
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Никита Бубенцов
Ответ leeexxxxtml
Реал никто не знал до Роналду. Именно Криш сделал Реал самым сильным и популярным клубом в мире. Без Роналду теперь все вытирают ноги об этот полузабытый середняк.
Тебе бы скорую…
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andr d
Ответ Xabi Alonso78
Гаве наиграл на 5 желтых карточек, а получил только одну, Арауха должна была быть удалена еще в первом тайме за мерзкие фолы. Потом глоры рычажных говорят, что бчк не платила Негрейре, это фсё фейки)
Про вторую Гнилисиусу не забудь
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