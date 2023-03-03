Хави выиграл у Анчелотти 3 матча из 5
Хави вышел вперед в тренерском противостоянии с Карло Анчелотти.
«Барселона» обыграла «Реал» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Во главе каталонцев Хави встречался с «Реалом» Анчелотти пять раз. «Блауграна» выиграла три матча (4:0, 3:1 и 1:0) и дважды проиграла (2:3 и 1:3).
В этом сезоне клубы встретятся еще дважды: 19 марта – в Ла Лиге, 5 апреля – в Кубке Испании.
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