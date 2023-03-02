Промес не явится на суд в Нидерландах в пятницу – иначе его арестуют

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес не приедет в Нидерланды на заседание суда.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что Промес напал с ножом на родственника и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

В пятницу состоится заседание суда по этому делу, но Промес на него не явится, пишет AD.nl. Это связано с тем, что в случае явки Квинси арестуют, а это может привести к разрыву контракта игрока со «Спартаком».

«У него есть контрактные обязательства перед клубом. И мы не пришли к договоренности с обвинителями. Они хотят арестовать его сразу после приезда в Нидерланды. Как мы считаем, у нас есть возможность быстро доказать, что это несправедливо, но это риск, ведь Квинси может оказаться под арестом на долгое время. Как минимум на несколько недель. Тогда он не сможет выполнять обязательства перед «Спартаком», и это может привести к разрыву контракта», – сказал юрист футболиста Роберт Малевич.

Присутствовать на заседании по видеосвязи игрок тоже не будет. Таким образом, у судьи не будет возможности допросить Промеса напрямую. Давать показания за него будет адвокат.

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81 комментарий

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Griezmann_Ufa
Квинси! да идут они лесом! ты у нас не чего не нарушал,живи спокойно в России. И не вздумай туда ехать!!!
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Slavick Nemkovsky
Ответ BertNiKK
Видимо, не зря двойку по русскому ставили. Если внимательно прочитать текст, то можно понять, что Промес не явится в суд, поскольку его арестуют. Ровно так и изложено в заголовке.
Больно забористо. Вот проще и понятнее: "Если Промес явится на суд в Нидерландах - его арестуют".
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Кирилл.С-Пб
Ответ sergspartak
На Коко видео было. А тут доказательств никто не видел что порезал именно Промес и ситуация непонятная
Ну конечно! Правильно! 3 раза хрю!)))
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добрый грек
Получается что вся эта ситуация (в том числе вокруг футбола в РФ) Промесу на руку.
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Beriya
Один уже остался в Испании
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sergspartak
Ответ Кирилл.С-Пб
Вот вам и разница. Мясные негритёнка обеляют как могут, а бедного Коко с подружкой собирались посадить на 5 лет. Молодцы сектанты
На Коко видео было. А тут доказательств никто не видел что порезал именно Промес и ситуация непонятная
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dr.us
Похоже сейчас ,,максимке,, предложит Реал контракт за 200 лямов, он ответит что с детства любил Спартак и верен клубу🤣🤣🤣
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ZECA
Ответ La Crosse Bobcats
а нам тут красно-белые рассказывали, что Промес ни в чем не виноват(( а тут вон оно что оказывается
Дак тут и написано, что они быстро могут доказать, что он не виноват, но не хотят рисковать. Болотные дальше заголовков не читают🤦‍♂️
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dr.us
А чего бояться? Он же не виновен))
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sergspartak
правильно, нефиг там делать
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Ильдар Фарукшин
Ответ Виталик Украинский
Правильно. Если к 400 кг отношение имеешь, лучше не ехать.
Хоть тонна
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savik-A.M.
Ответ Zenith forever
Значит виноват. А поэтому, как говорил Жеглов, преступник должен сидеть в тюрьме (а не футбольному поля бегать)
Так то Жеглов изначально отрицательный персонаж , и он имел ввиду про посадку без доказательств
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Kit244098
Дело кончится тем, что ему УЕФА выдаст волчий билет. К этому всё и идёт.
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alex1978
Ответ sanek_rabona
Ты видать непонаслышке знаешь
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Саша Казанов
Вот так вот. Промес для наших фанатов нормальный парень. А вот Дзюба идиот. Один добился всего в России своим трудом, завоевал множество трофеев и в составе сборной тащил на ровне со всеми сборную на ЧМ и справился с этим на 100% - идиот, Иуда и тд. А промес который вторым нашествием в Спартак просто бежал прочь из Европы из за проблем с законом отличный парень.
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Виталик Украинский
Ответ Ильдар Фарукшин
Ну и правильно. Я тоже не поехал 😊
Правильно. Если к 400 кг отношение имеешь, лучше не ехать.
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Karel
Ответ Старый Сухи
Скорее всего зря не поехал. Отсидел бы года 3-4 в все. А так будет теперь полжизни где-то скрываться и прятаться или отсиживаться в России. Но здесть он никому не будет нужен после окончания контракта. Может конечно получить российское гражданство, ни и это не поможет.
Не зрая. В Голландии есть сроки исковой давности.
В случае с Промесом он и будет равен примерно сроку наказания.
Как раз в России года четыре поиграет и заработает.
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Александр Жердин
Мастер Маневра.
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Zenith forever
Ответ Виталий Желтоусов
Политическое убежище ему
Где убежище будем строить? В Донбассе или Магадане?
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rcbkz6mrtd
Промес теперь не выездной, отдых в Сочи, тур по золотому кольцу, серфинг на Камчатке.
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Pok_Toholo
Ответ sanek_rabona
Ты видать непонаслышке знаешь
Это всем известно, кроме детишек вроде тебя
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DpeMa111
Я то гадаю, чего он у нас ошивается, вроде футболист неплохой
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Дмитрий9779
Ответ Виталий Желтоусов
Политическое убежище ему
За какие заслуги?Избил жену,пырнул ножом брата,наркотики,скрывается от правосудия...
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Биодудь
Ответ Pok_Toholo
Ты что мелешь🤣 барыги на зоне хуже neдофилов, будет ваш Антоха там Анютой
да там половина барыг сидит, это уже давно не так
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Sergey Mikhaylenko
Ответ wshnmn
У меня конечно было твердая 2 по русскому языку, но такой заголовок мог написать только умственно отсталый. "Промес не явится на суд в Нидерландах в пятницу – иначе его арестуют"
Учитель правильно делал, что ставил двойки, потому что заголовок абсолютно корректный.

У тебя наверное двойки и по другим предметам, раз ты сам будучи неправым, называешь людей «умственно отсталыми»
+3
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