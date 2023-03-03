Хави одержал 10-ю победу над «Реалом» на «Бернабеу» – как игрок и как тренер

одержал 10-ю победу над « » на « ».

Учитываются его матчи в качестве игрока и тренера «Барселоны». Сегодня каталонская команда, которую тренирует Хави, выиграла 1:0 в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

Как игрок Хави выступал за «Барселону» в 1998-2015 годах. С 2021-го он тренирует сине-гранатовых.

Две победы на «Бернабеу» Хави одержал как тренер «Барсы», еще восемь – как футболист.

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