Хави одержал 10-ю победу над «Реалом» на «Бернабеу» – как игрок и как тренер
Хави одержал 10-ю победу над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».
Учитываются его матчи в качестве игрока и тренера «Барселоны». Сегодня каталонская команда, которую тренирует Хави, выиграла 1:0 в рамках 1/2 финала Кубка Испании.
Как игрок Хави выступал за «Барселону» в 1998-2015 годах. С 2021-го он тренирует сине-гранатовых.
Две победы на «Бернабеу» Хави одержал как тренер «Барсы», еще восемь – как футболист.
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