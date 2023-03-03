Хави одержал 10-ю победу над «Реалом» на «Бернабеу» – как игрок и как тренер

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Сантьяго Бернабеу Футбол

Хави одержал 10-ю победу над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

Учитываются его матчи в качестве игрока и тренера «Барселоны». Сегодня каталонская команда, которую тренирует Хави, выиграла 1:0 в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

Как игрок Хави выступал за «Барселону» в 1998-2015 годах. С 2021-го он тренирует сине-гранатовых.

Две победы на «Бернабеу» Хави одержал как тренер «Барсы», еще восемь – как футболист.

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49 комментариев

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Veles3101
Ответ llolishe
Критерий ЛЧ крайне спорный учитывая судейство По трофеям Реал если и обгоняет Барселону то минимально и временно
ну если говорить о "лучшем клубе Европы " то ЛЧ основной критерий..если говорить об Испании можно еще как-то спорить
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Константин Ларионов
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: CЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ. 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно.
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h4ww7xkqkz
Ответ FanRocstar
а шо ж твой Винипух так нервничал видать Батя Араухо хорошенько ремня дал
Когда твой Араухо хоть что-то стоящее выиграет -тогда и будешь что-то говорить,а пока РМ-короли Европы!
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llolishe
Ответ Veles3101
три ЛЧ подряд и 14 ЛЧ всего..ближайшие Милан с 7ю. Это какие-то недостатоные критерии?
Критерий ЛЧ крайне спорный учитывая судейство
По трофеям Реал если и обгоняет Барселону то минимально и временно
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Zumer
Ответ ДЖИН
Хозяин Мадрида. Победа над Реалом это показатель доминирования. Всё таки реал лучший клуб Европы, а мы лучше Реала вот так вот.
Такую чушь мог написать только школьник
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AurelioDeLaurentis
Фати пожалел команду тебаса
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Veles3101
Ответ llolishe
По каким критериям то Реал лучший клуб Европы?
три ЛЧ подряд и 14 ЛЧ всего..ближайшие Милан с 7ю. Это какие-то недостатоные критерии?
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FanRocstar
Ответ h4ww7xkqkz
Ахах какая боль?Это вы что-то расчувствовались от никому ненужной победы,скоро снова с небес на землю опуститесь,поверь
а шо ж твой Винипух так нервничал видать Батя Араухо хорошенько ремня дал
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Butrymovich Mikalai
Ответ h4ww7xkqkz
Путалонские девочки,наслаждайтесь победами во всяких кубках и никому ненужных суперкубках,пока Реал в идёт за очередной ЛЧ.А бчк пусть готовится к к Лиге Конференций в ближайшее время
огнетушитель есть ?
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Umar Rieltor
Барселона классно потренировалась в тренировочном стадионе ))
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Winbreaker
Ответ Максим Левицкий
Считаю, Барсе надо подавать заявку на переход в АПЛ. В Ла лиге к сожалению нет конкуренции, Тебас превратил чемпионат в цирк уродов.
Та ну не малый, не чуди…)
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h4ww7xkqkz
Ответ a.sh.s.
сколько же боли у тебя парень:( будь проще.
Ахах какая боль?Это вы что-то расчувствовались от никому ненужной победы,скоро снова с небес на землю опуститесь,поверь
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Али Мухамед
Ответ Максим Левицкий
Считаю, Барсе надо подавать заявку на переход в АПЛ. В Ла лиге к сожалению нет конкуренции, Тебас превратил чемпионат в цирк уродов.
Играйте ле какой апл
+3
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llolishe
Ответ Alik Husenov
Официально сегодня барселона переименована на «Атлетико» мои соболезнование всем кто болел за эту позорную команду👏🏻👏🏻
Твой Реал так против Атлетико в финале ЛЧ играл
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llolishe
Ответ ДЖИН
Хозяин Мадрида. Победа над Реалом это показатель доминирования. Всё таки реал лучший клуб Европы, а мы лучше Реала вот так вот.
По каким критериям то Реал лучший клуб Европы?
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Max Payne
Ответ llolishe
Сантьяго БернаХавиЛео)
Барсабэо
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h4ww7xkqkz
Ответ FanRocstar
Ты смотри чтобы Харла Мудрид в ЛЧ не слился а то кто потом будет лезать пятки у барсы
По сливам это к вашей мусорке
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a.sh.s.
Ответ h4ww7xkqkz
Путалонские девочки,наслаждайтесь победами во всяких кубках и никому ненужных суперкубках,пока Реал в идёт за очередной ЛЧ.А бчк пусть готовится к к Лиге Конференций в ближайшее время
сколько же боли у тебя парень:( будь проще.
+2
0
+2
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wodziegg
Ответ Alik Husenov
Официально сегодня барселона переименована на «Атлетико» мои соболезнование всем кто болел за эту позорную команду👏🏻👏🏻
Сколько слёз, я боюсь спортс сегодня утонет
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Али Мухамед
Ответ Barca
Хозяин 🔥💪
Но камп скажет кто хозяин
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Си Эм Панк
Ответ Alik Husenov
Официально сегодня барселона переименована на «Атлетико» мои соболезнование всем кто болел за эту позорную команду👏🏻👏🏻
Болей за Аль-Наср)
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Supreme Allah
Хозяин #меньшечемклуба
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Али Мухамед
Ответ GuruFutbola
Хозяин приехал на бернаЛео, оценил ремонт, и заодно чпокнул)
Ещё не вечер ответный будет вот тогда посмотрим кто кого чпокнул
+1
-6
-5
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ДЖИН
Хозяин Мадрида. Победа над Реалом это показатель доминирования. Всё таки реал лучший клуб Европы, а мы лучше Реала вот так вот.
+2
0
+2
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Alik Husenov
Официально сегодня барселона переименована на «Атлетико» мои соболезнование всем кто болел за эту позорную команду👏🏻👏🏻
+1
-6
-5
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