Мостовой о Кубке: «Спартаку» и ЦСКА повезло, что жребий развел их в полуфинале. Будет яркий финал!»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Урал Футбол

Александр Мостовой подвел итоги жеребьевки Фонбет Кубка России Пути РПЛ.

ЦСКА в полуфинале сыграет с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с «Уралом». Мостовой также оценил итоги жеребьевки Пути регионов.

«Московским командам повезло, что жребий развел их в полуфинале и они не попали друг на друга. Значит, будет яркий финал! По крайней мере, к этому все и идет.

Думаю, что «Спартак» с ЦСКА должны обыгрывать своих соперников и проходить дальше. Хотя и «Урал», и «Крылья Советов» далеко не подарок. Команды сейчас находятся в хорошей форме.

Что касается нижней части сетки, там все довольно очевидно. Я считаю «Зенит» явным фаворитом там, они должны выигрывать все свои матчи», — сказал бывший футболист сборной России.

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14 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Крылья и Урал довольно хорошо готовы. И ЦСКА и Спартаку предстоит нелёгкая борьба.
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Sunnyboy
Повезло, Зарема такое "повезло" называет шикарным судейством, а адепты радуются))
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Dan Kennedy
Ответ Куй Бышевец
Потому что Динамо не стали тащить в матче с крыльями, Динамо середняк и не больше
Как Динамо не стали тащить? Ты же в ветке матчей Кубка России больше всех жаловался что Динамо подсуживают)))
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Куй Бышевец
Ответ Вратарь Бага
Ну Спартак и ЦСКА теоретически могли бы встретиться в суперфинале, так или иначе) а что же тогда Зенит и Динамо не развели?
Потому что Динамо не стали тащить в матче с крыльями, Динамо середняк и не больше
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Pelerin
100 интервью с Мостовым за неделю есть. А новости о смерти Дмитрия Долгих нет. Спортс, ты раскрутился за счёт него. Сейчас даже близко на спортс никто так не пишет, как он. Новостным редакторам позор! (

Вечная память...
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Вратарь Бага
Ответ Куй Бышевец
Я уверен на 100%, что их специально развели))
Ну Спартак и ЦСКА теоретически могли бы встретиться в суперфинале, так или иначе) а что же тогда Зенит и Динамо не развели?
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Dan Kennedy
Сейчас меньше всего хочется играть с Уралом, после просмотра их матча с Ростовом. Из плюсов, что первый матч играем дома. В РПЛ тоже дома, это хорошо. Проходить можно любого из трех соперников, но Урал будет тяжелее взломать. С ЦСКА бы тоже тяжело было, в контр атаках опасны.

С Крыльями возможно самая открытая игра получилась бы из всех. Тоже сильный соперник, но в чем-то комфортнее.

Жду яркую игру от Крыльев, ЦСКА же вторым номером может сыграть.
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Bebkaev
Ответ Вратарь Бага
Пусть Спартак и ЦСКА сначала пройдут соперников
Согласен!
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Виталий
Ну ладно хоть о футболе , а не про тренерство и Абаскаля ))что редкость для этого персонажа
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igls54
«Спартаку» и ЦСКА повезло, что Мостовой еще не получил лицензию
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luu
Да, финал Крылья - Урал действительно обещает быть ярким
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Куй Бышевец
Я уверен на 100%, что их специально развели))
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6tspey7tb5
Капитан очевидность
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Вратарь Бага
Пусть Спартак и ЦСКА сначала пройдут соперников
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