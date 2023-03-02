Мостовой о Кубке: «Спартаку» и ЦСКА повезло, что жребий развел их в полуфинале. Будет яркий финал!»

Александр Мостовой подвел итоги жеребьевки Фонбет Кубка России Пути РПЛ.

ЦСКА в полуфинале сыграет с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с «Уралом». Мостовой также оценил итоги жеребьевки Пути регионов.

«Московским командам повезло, что жребий развел их в полуфинале и они не попали друг на друга. Значит, будет яркий финал! По крайней мере, к этому все и идет.

Думаю, что «Спартак» с ЦСКА должны обыгрывать своих соперников и проходить дальше. Хотя и «Урал», и «Крылья Советов» далеко не подарок. Команды сейчас находятся в хорошей форме.

Что касается нижней части сетки, там все довольно очевидно. Я считаю «Зенит» явным фаворитом там, они должны выигрывать все свои матчи», — сказал бывший футболист сборной России.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков