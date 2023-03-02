Иванов ошибочно засчитал 2-й гол «Спартака» в ворота «Локо». Два других спорных решения ЭСК поддержала

ЭСК РФС поддержала судью в 2 из 3 спорных эпизодах матча Фонбет Кубка России «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

«Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неназначением пенальти в ворота « » на 42-й минуте матча, взятием ворот «Локомотива» на 56-й минуте матча и назначением пенальти в ворота «Локомотива» на 90+6-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, большинство членов комиссии не усмотрело очевидного нарушения правил игры со стороны игрока «Спартака» в единоборстве с игроком «Локомотива» в собственной штрафной площади, так как контакт в ногах между игроками, пытающимися играть в мяч и двигающимися в одном направлении, был незначительным и не повлиял на действия атакующего игрока, потерявшим баланс не от этого контакта с защитником, а от того, что он сделал движение в сторону защитника, пытаясь прикрыть мяч от него своим телом.

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Локомотива» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, если в первом эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» игрок этой команды Никита Чернов, выбивая мяч, совершил контакт по инерции подъемом голеностопа с телом игрока «Локомотива» Артема Карпукаса, который комиссия единогласно признала ненаказуемым, так как игрок команды «Спартак» выполнял этот технический прием в правильной манере, он не имел возможности остановить движение своей ноги и контакт с соперником произошел на встречном курсе его движения, а в действиях данного игрока не было безрассудства.

Однако во втором эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» большинство членов комиссии считает, что игрок этой команды вел единоборство с игроком обороняющейся команды «Локомотив» Наиром Тикнизяном с нарушением правил, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым, не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч.

По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Локомотив», а взятие ворот отменить. Также комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства ВАР, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности.

3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 90+6-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Локомотив» Хермана Конти в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, являлся наказуемым, учитывая место контакта мяча в области кисти руки защитника, которая стелилась по газону и не находилась в опорном положении, что указывает на то, что рука неестественно увеличивала площадь его тела», – говорится в решении комиссии.

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