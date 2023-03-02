Иванов ошибочно засчитал 2-й гол «Спартака» в ворота «Локо». Два других спорных решения ЭСК поддержала
ЭСК РФС поддержала судью в 2 из 3 спорных эпизодах матча Фонбет Кубка России «Спартак» – «Локомотив» (4:2).
«Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с неназначением пенальти в ворота «Спартака» на 42-й минуте матча, взятием ворот «Локомотива» на 56-й минуте матча и назначением пенальти в ворота «Локомотива» на 90+6-й минуте матча.
Решения комиссии:
1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 42-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что, большинство членов комиссии не усмотрело очевидного нарушения правил игры со стороны игрока «Спартака» Даниила Хлусевича в единоборстве с игроком «Локомотива» Антоном Миранчуком в собственной штрафной площади, так как контакт в ногах между игроками, пытающимися играть в мяч и двигающимися в одном направлении, был незначительным и не повлиял на действия атакующего игрока, потерявшим баланс не от этого контакта с защитником, а от того, что он сделал движение в сторону защитника, пытаясь прикрыть мяч от него своим телом.
2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Локомотива» на 56-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что, если в первом эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» игрок этой команды Никита Чернов, выбивая мяч, совершил контакт по инерции подъемом голеностопа с телом игрока «Локомотива» Артема Карпукаса, который комиссия единогласно признала ненаказуемым, так как игрок команды «Спартак» выполнял этот технический прием в правильной манере, он не имел возможности остановить движение своей ноги и контакт с соперником произошел на встречном курсе его движения, а в действиях данного игрока не было безрассудства.
Однако во втором эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» большинство членов комиссии считает, что игрок этой команды Михаил Игнатов вел единоборство с игроком обороняющейся команды «Локомотив» Наиром Тикнизяном с нарушением правил, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым, не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч.
По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Локомотив», а взятие ворот отменить. Также комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства ВАР, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности.
3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 90+6-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Локомотив» Хермана Конти в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, являлся наказуемым, учитывая место контакта мяча в области кисти руки защитника, которая стелилась по газону и не находилась в опорном положении, что указывает на то, что рука неестественно увеличивала площадь его тела», – говорится в решении комиссии.
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Что ж. Мои глубочайшие извинения Вам. Заговор рептилоидов для Вас тогда крутовато. Сойдёмся на генетическом оружии против Локо? )))
Тактику давления на судей ФКСМ использует уже много сезонов, но им конечно можно.
Зато ты пенальти за руку и пенальти на Миранчуке прекрасно записал в актив Локо. Хоть ЭСК и признало, что оба решения судьи верные. Тогда почему бы и заговор рептилоидов не засчитать, чего ты отпираешься то? Тебе то уже всё одним цветом ;)