Иванов ошибочно засчитал 2-й гол «Спартака» в ворота «Локо». Два других спорных решения ЭСК поддержала

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Сергеевич Иванов Антон Миранчук Никита Чернов Херман Конти Наир Тикнизян Михаил Игнатов Даниил Хлусевич ЭСК РФС Артем Карпукас Футбол

ЭСК РФС поддержала судью в 2 из 3 спорных эпизодах матча Фонбет Кубка России «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

«Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с неназначением пенальти в ворота «Спартака» на 42-й минуте матча, взятием ворот «Локомотива» на 56-й минуте матча и назначением пенальти в ворота «Локомотива» на 90+6-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, большинство членов комиссии не усмотрело очевидного нарушения правил игры со стороны игрока «Спартака» Даниила Хлусевича в единоборстве с игроком «Локомотива» Антоном Миранчуком в собственной штрафной площади, так как контакт в ногах между игроками, пытающимися играть в мяч и двигающимися в одном направлении, был незначительным и не повлиял на действия атакующего игрока, потерявшим баланс не от этого контакта с защитником, а от того, что он сделал движение в сторону защитника, пытаясь прикрыть мяч от него своим телом.

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Локомотива» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, если в первом эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» игрок этой команды Никита Чернов, выбивая мяч, совершил контакт по инерции подъемом голеностопа с телом игрока «Локомотива» Артема Карпукаса, который комиссия единогласно признала ненаказуемым, так как игрок команды «Спартак» выполнял этот технический прием в правильной манере, он не имел возможности остановить движение своей ноги и контакт с соперником произошел на встречном курсе его движения, а в действиях данного игрока не было безрассудства.

Однако во втором эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» большинство членов комиссии считает, что игрок этой команды Михаил Игнатов вел единоборство с игроком обороняющейся команды «Локомотив» Наиром Тикнизяном с нарушением правил, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым, не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч. 

По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Локомотив», а взятие ворот отменить. Также комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства ВАР, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности.

3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 90+6-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Локомотив» Хермана Конти в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, являлся наказуемым, учитывая место контакта мяча в области кисти руки защитника, которая стелилась по газону и не находилась в опорном положении, что указывает на то, что рука неестественно увеличивала площадь его тела», – говорится в решении комиссии.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

180 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr.us
Ну что и требовалось доказать!!! А ошибиться в очевидном судьям было трудно, значит решение принималось осознанно и это при счёте 1-1......считаю ,,ошибка,, повлияла на исход матча, но это уже никого не волнует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Удар Кержакова
Ответ igor.igorev
Ты все буквы выучил? Читать не пробовал? Мнения в ЭСК разделились, а одно это уже говорит о том, что судья поступил абсолютно правильно. У него не было 10 часов времени чтобы под коньячок с шашлычком просматривать этот эпизод до опупения. После пятой бутылки коньяка наверное многим в ЭСК показалось, что Иванов ошибся, после этого они дружно упали под стол.
Достаточно 10 секунд было понять, что это фол. Надо быть болельщиком Спартака, чтобы не увидеть явного нарушения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Савченко
Ответ Sam1922
Все обсуждают единоборство Игнатова и Тикнизяна. Но! Игнатов ж гол не забивал, не выходил один на один. Он отдал пас. Перед Зобниным было 3 (три!) защитника (и еще сбоку один) и вратарь. Сыграй кто-то из них нормально и никакого гола не было бы. И такого полыхания тоже) В общем, единоборство это не было ключевым моментом матча, по мне. Все эмоции Локо - от обиды от поражения в 4 матче подряд со Спартаком...
Что за бред?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rasan
Зашибись, в самом важном моменте игры совершена ошибка и все довольны. Нахрена тогда все эти ВАРы если судья всё равно слепой? Вот когда начнут делать переигровки - за счёт судьи - тогда будет толк. Будут взвешено и максимально тщательно свою работу делать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Удар Кержакова
Меня больше всего удивило, что он подошёл к монитору, увидел свою явную ошибку, но всё-равно засчитал гол! Как такое вообще возможно? Там только предвзятый судья мог не углядеть нарушение правил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Ответ trashbox
Комментарий удален модератором
Я же тебе уже написал, что ты по-русски не понимаешь. Где я написал, что судейство объективно? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Петров
При 1-1 Спартаку засчитали левую банку, но Иванов и дальше будет судить?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garikus89
Предлагаю членам комиссии прыгнуть поочередно в подкат и тянуться к мячу, а потом посмотреть на повторе, где будет опорная рука. С руками за спиной надо прыгать? Пора футболистов тренировать по рукам мячом попадать, а не по воротам)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trashbox
Ответ Pelerin
Ничего. Стрелки переводишь, потому что ответить больше нечего?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sah_mz
Ответ Max Zhomkov
на мой взгляд адекватная оценка второй гол - фол на тикнизяне, остальные решения по делу.
Наир сам завалился и играл уже на корточках. А вот давал ему встать игнатов или нет неизвестно
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Evil Within
Ответ iMax
Приложение Spots.ru больше не доступно. Разработчик удалил это приложение из App Store. Спортс, что случилось?
Слишком мало пропаганды ЛГБТ и борьбы с режимом, сейчас проведут работу над ошибками и вернутся.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Кубань!
Ответ Валерий Минеичев
Вот, одно не правильное решение = гол+ выбил Тикнизяна ( после пробитого пенальти реально потерялся), а наказания не будет.
В смысле не будет? Наказание есть. Ошибка-то судейская, он за нее и понесет ответственность. Многие почему-то игровое нарушение и ошибку судьи видят в комплексе. А это 2 совершенно разных эпизода. Да, "Спартак" нарушил, но пост-фактум наказывать нельзя. Ошибка судьи - это другое событие и за нее есть наказание и будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Ответ holdenkolfielddd
Где я пенальти за руку в актив Локо записал? Опять приписываешь то, чего я не говорил, а отвечаешь какому-то образу зловещего врага, который ополчился КОНКРЕТНО на Спартак. Еще раз спрашиваю, где я говорил про заговор в пользу Спартака, а теперь еще и пенальти на последней минуте?
Ааа... и правда. Ты только несуществующий пенальти на Миранчуке и несуществующее удаление Хлусевича записал на счёт Локо.
Что ж. Мои глубочайшие извинения Вам. Заговор рептилоидов для Вас тогда крутовато. Сойдёмся на генетическом оружии против Локо? )))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
И тем не менее спустя пару недель этот судья снова будет судить матчи как обычно, хоть 10 раз он "якобы" ошибись. Для судей нужно вводить более серьёзные наказания от высоких штрафов на первый раз, второй - дисквалификация месяца на три, и на третий вплоть до пожизненной(в зависимости от случая) тогда судить будут лучше. Ну а новые судьи на их места всегда найдутся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
theDoctor
Ответ sanek_rabona
Если б, да кабы... Пока истерики с жалобами только у одной неуважемоц команды с невы наблюдаются.
Дада, это ж клуб с берегов Невы снимал главу судейства после трехнедельной истерики через все каналы, после непоказа жк за фол в центре поля, это клуб с Невы таскает судей по полиграфам, пишет заявления в спортлото, угрожает сняться с чемпионата, это от клуба с Невы идут депутатские запросы, с просьбой разобраться с работой судей, лол.

Тактику давления на судей ФКСМ использует уже много сезонов, но им конечно можно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
holdenkolfielddd
Ответ Pelerin
Но-но, заговор рептилоидов же! У тебя отлично с чувством юмора. Зато ты пенальти за руку и пенальти на Миранчуке прекрасно записал в актив Локо. Хоть ЭСК и признало, что оба решения судьи верные. Тогда почему бы и заговор рептилоидов не засчитать, чего ты отпираешься то? Тебе то уже всё одним цветом ;)
Где я пенальти за руку в актив Локо записал? Опять приписываешь то, чего я не говорил, а отвечаешь какому-то образу зловещего врага, который ополчился КОНКРЕТНО на Спартак. Еще раз спрашиваю, где я говорил про заговор в пользу Спартака, а теперь еще и пенальти на последней минуте?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Новосельцев
Ответ bedLaM
Вот футбольной точки зрения, по мне, Тикнизян ещё до того как добежать до мяча хотел заработать фол, поэтому и 5ую точку оттопырил сам, не от рук Игнатова, а дальше уже руки Игнатова лежали на его спине, куда их деть то? возможно по правилам это и фол, но за такое откровенное желание подставиться надо наказывать.
Подставится под фол не дает гарантии фола. Куда было девать руки? Куда угодно но не хватать ими Тикнизяна. Игнатов вполне себе мог не фолить и отобрать мяч, и тогда то что Тикнизян подставлялся под фол не сработало бы. Но Игнатов сфолил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Ответ theDoctor
К тому моменту счёт был 1-1, а не 3-0.
2-1 по сумме. Именно этот счёт важен в двухматчевом противостоянии
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
theDoctor
Ответ Алексей Иванов
Спартак был фаворит и забил больше и к тому моменту вёл. Какая угроза?
К тому моменту счёт был 1-1, а не 3-0.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Минеичев
Вот, одно не правильное решение = гол+ выбил Тикнизяна ( после пробитого пенальти реально потерялся), а наказания не будет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Ответ theDoctor
Я думаю Иванов просто принял решение, которое принесет ему меньше проблем. Ну подал Локо апелляцию, ну снизят ему балл, это не большая проблема. А вот отмени он гол, то спартаковская истерика, довела бы его до полиграфа, пошли бы депутатские запросы, требования отстранить навечно и прочие радости. Локомотив таких проблем не устроит, поэтому реф, даже после того как ВАР указал ему на ошибку и позвал к монитору, принимает ошибочное решение просто чтобы спасти свою шкуру.
Спартак был фаворит и забил больше и к тому моменту вёл. Какая угроза?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Ответ holdenkolfielddd
где я говорил про заговор в пользу Спартака? Пруфы или пустозвон. Я считаю, что в нашем чемпионате крайне слабый судейский корпус, косяки которых постоянно прикрывают. В конкретном матче по конкретным эпизодам пострадала моя команда. Так что, ДЯДЯ, "подколы" про заговоры в пользу Спартака или же невидимую руку газпрома можешь оставить для других
Но-но, заговор рептилоидов же! У тебя отлично с чувством юмора.
Зато ты пенальти за руку и пенальти на Миранчуке прекрасно записал в актив Локо. Хоть ЭСК и признало, что оба решения судьи верные. Тогда почему бы и заговор рептилоидов не засчитать, чего ты отпираешься то? Тебе то уже всё одним цветом ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Новосельцев
Ответ SERYK
Такое ощущение, что это Боги собрались и вынесли решение. На самом деле это такие же люди и у них не всё так однозначно. Надо уже забыть этот матч и в будущем надеяться на адекватные решения в обе стороны.
Если не делать вообще ничего, не подавать в ЭСК обращения, то адекватных решений не будет никогда. Все будут судить так как им вздумается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Ответ Денис Агафонов
при чем тут какой-то угловой, при чем тут все?
Да то ,что правила должны действовать в любой ситуации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Танкизян между ног Игнатова подхватил, куда Игнатов руки деть должен был? блокировал мяч корточках, после того как Игнатова его уже коснулся и локти сам выставлял это что?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий