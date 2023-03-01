Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Эстафета. Андерссон и Карлссон побегут за Швецию, Тириль Венг и Остберг за Норвегию, Нисканен и Пярмякоски за Финляндию
2 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице пройдет женская эстафета.
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Планица, Словения
Женщины
Эстафета, 4х5 км
Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл)
2. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Майя Далквист)
3. Финляндия (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Эвелина Пииппо, Криста Пярмякоски)
4. Норвегия (Тириль Венг, Астрид Ойре Шлинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво)
5. США (Хэйли Свирбул, Рози Бреннан, Джесси Диггинс, Джулия Керн)
6. Швейцария (Аня Вебер, Надин Фендрих, Леа Фишер, Алина Майер)
7. Италия (Анна Комарелла, Кристина Питтин, Франческа Франки, Федерика Санфилиппо)
9. Франция (Жюльетт Дюкордо, Дельфин Клодель, Флора Дольчи, Лена Кентен)
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице
Бедный, всё страдаешь.
женские лыжные гонки - абсолютная антиэстетика, не способствующая развитию женской красоты и реализации ее потенциала на максимум...
к сожалению, это поле сейчас - тусклое, серые люди в серой безликой мечте
но ее время на этапе идентично времени немки и всего на 8 секунд слабее нисканен и фоссе которые друг друга подстегивали на втором круге, на первым их везла фрида которая задохнулась на втором...так что...если бы пармакоски бросилась сразу за степашкой это бы имело роль, но мы рады что финнский комплекс неполноценности проявился и та встала в спину хаге что бы дождаться сундлинг и проиграть ей