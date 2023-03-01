Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Эстафета. Андерссон и Карлссон побегут за Швецию, Тириль Венг и Остберг за Норвегию, Нисканен и Пярмякоски за Финляндию

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2 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице пройдет женская эстафета.

Лыжные гонки 

Чемпионат мира

Планица, Словения

Женщины

Эстафета, 4х5 км

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл)

2. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Майя Далквист)

3. Финляндия (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Эвелина Пииппо, Криста Пярмякоски)

4. Норвегия (Тириль Венг, Астрид Ойре Шлинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво)

5. США (Хэйли Свирбул, Рози Бреннан, Джесси Диггинс, Джулия Керн)

6. Швейцария (Аня Вебер, Надин Фендрих, Леа Фишер, Алина Майер)

7. Италия (Анна Комарелла, Кристина Питтин, Франческа Франки, Федерика Санфилиппо)

9. Франция (Жюльетт Дюкордо, Дельфин Клодель, Флора Дольчи, Лена Кентен)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице

62 комментария

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IrbIS
Ответ gerr_max
Против пиковых Андерссон и Карлссон?
и против червоных и бубновых тоже...
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gerr_max
Ответ IrbIS
состав Белорукова-Непряева-Сорина-Степашка разнес бы любой из этих колхозов на изи
Против пиковых Андерссон и Карлссон?
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Vicing Charlsson
Ответ mbanq
Откуда такая инфа, что сама отказалась? Их менеджер сказал, что Йонна готова была бежать. Это выбор тренеров
Не, они провели совещание, Йонна сказала о состоянии и неуверенности в себе. И по общему согласию решили Майу ставить. Ещё после разделки не смотря на результат Бистрем сказал что будет Йонна на 4ом. Но Йонна сказала что не уверена в себе.
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сондра
На мой взгляд надо поменять этапы Эбба и Фриды! А так нормально! Шведки победят! Что на истерика тут? Майя не подведёт, если не надо будет догонять и Калву победит на финише, если вместе придут
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Vicing Charlsson
Ответ _Lena_
В Сундлинг тоже не очень верили в прошлом году, а она к медали вытащила. Может и Дальквист удивит.
Всё зависит от Фриды на 3ем этапе, если сможет убежать секунд на 15, то некие шансы есть. Как на ЧМ 2019 Шарлотта смогла убежать от Якобсен.
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mbanq
Ответ Vicing Charlsson
Так и есть. Я вообще не верю в Шведок в эстафете. То лыжи не то, то физ форма, то расстановка по этапам.
Откуда такая инфа, что сама отказалась? Их менеджер сказал, что Йонна готова была бежать. Это выбор тренеров
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gerr_max
Ответ IrbIS
но все же мы знаем непреложную истину, женские лыжные гонки - абсолютная антиэстетика, не способствующая развитию женской красоты и реализации ее потенциала на максимум... к сожалению, это поле сейчас - тусклое, серые люди в серой безликой мечте
То ли дело Йохауг!

Бедный, всё страдаешь.
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Vicing Charlsson
Ответ Сергей Иванов
... а виной тому тренерский штаб. Нормальные тренеры из этих спортсменок собрали бы непобедимую машину. Нужны изменения. Посмотрели бы на биатлонную сборную Швеции -- вот там порядок.
Вы правы на все 100. В 60е 70е советские лыжницы выиграли 6 ЧМ подряд. В 90е всё подряд выигрывали. Была всегда правильная расстановка по этапам, были надёжные финишер. А у Шведских физруков как попало, как по жребию, классистки на конёк, конькистки на классику, финишер на старт. Ещё деревянные лыжи как на ЧМ 2021 и ОИ2022.
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_Lena_
Ответ Vicing Charlsson
Далквист пару лет назад ели выиграла финиш у классистки Кирпиченко, так что Майя как финишер не очень. Скорее всего Норвежки выирают.
В Сундлинг тоже не очень верили в прошлом году, а она к медали вытащила. Может и Дальквист удивит.
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IrbIS
но все же мы знаем непреложную истину,
женские лыжные гонки - абсолютная антиэстетика, не способствующая развитию женской красоты и реализации ее потенциала на максимум...
к сожалению, это поле сейчас - тусклое, серые люди в серой безликой мечте
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Vicing Charlsson
Ответ _Lena_
Если так, то наличие Дальквист понятно. Но лучше бы тогда уж на первый. Не факт, что она свежей будет, после разделки, где явно выложилась.
Далквист пару лет назад ели выиграла финиш у классистки Кирпиченко, так что Майя как финишер не очень. Скорее всего Норвежки выирают.
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Сергей Иванов
Ответ _Lena_
А зачем им везти Дальквист на финиш, если можно сбросить по ходу. Трасса тяжёлая, рюкзака скинуть не проблема.
Так и будет
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Vicing Charlsson
Ответ Valery24
Это не Сорина еле ползла,это Саломоны ни у кого не ехали все ОИ
Может быть, у Далквист были лыжи тоже не очень.
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Сергей Иванов
Ответ Vicing Charlsson
Так и есть. Я вообще не верю в Шведок в эстафете. То лыжи не то, то физ форма, то расстановка по этапам.
... а виной тому тренерский штаб. Нормальные тренеры из этих спортсменок собрали бы непобедимую машину. Нужны изменения. Посмотрели бы на биатлонную сборную Швеции -- вот там порядок.
+1
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+1
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_Lena_
Ответ Vicing Charlsson
Сундлинг сама отказалась от эстафеты, самочувствие не очень.
Если так, то наличие Дальквист понятно. Но лучше бы тогда уж на первый. Не факт, что она свежей будет, после разделки, где явно выложилась.
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Сергей Иванов
Ответ Iuasamotu
В каких эстафетах Дальквист была якорем, в позапрошлогодних? В этом году Майя выступила, лишь в одной эстафете, где на пару со Сван выиграла, как раз у пары Рибом-Сундлинг.
Вы говорите о спринтерских эстафетах, а я о классических эстафетах. Например, в этом сезоне в Beitostolen она проиграла на 1-м этапе 18 сек. Про Пекин уж не говорю. Если Сундлинг не может, то ставить на последний этап надо было Карлссон. А на первые -- Сван и Рибом -- в надежде, что они удержатся. Минимальные шансы были бы. Но тренерский штаб шведов как всегда решил по своему -- ничему жизнь не их учит.
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Valery24
Ответ Vicing Charlsson
Сорина и на ОИ2022 на 3 этапе ели ползла, Немка Карл просто легко от неё убежала.
Это не Сорина еле ползла,это Саломоны ни у кого не ехали все ОИ
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_Lena_
Ответ Iuasamotu
Что Майе может помешать доехать с лидерами эти несчастные 5 км, если она прекрасно пробежала 10-км разделку, войдя в десятку, что говорит о её выносливости? Опять же, никто на последнем этапе гнать не будет, а начнёт вести тактические игры, что только на пользу такому стремительному финишёру, как Дальквист
А зачем им везти Дальквист на финиш, если можно сбросить по ходу. Трасса тяжёлая, рюкзака скинуть не проблема.
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IrbIS
Ответ Vicing Charlsson
Сорина и на ОИ2022 на 3 этапе ели ползла, Немка Карл просто легко от неё убежала.
она немного неправильно разложилась, она дважды в подьем уходила от немки, но со спуска та оба раза накатывала и её чуть не хватило на финиш,
но ее время на этапе идентично времени немки и всего на 8 секунд слабее нисканен и фоссе которые друг друга подстегивали на втором круге, на первым их везла фрида которая задохнулась на втором...так что...если бы пармакоски бросилась сразу за степашкой это бы имело роль, но мы рады что финнский комплекс неполноценности проявился и та встала в спину хаге что бы дождаться сундлинг и проиграть ей
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Vicing Charlsson
Ответ Сергей Иванов
Обидно, упущен реальный шанс на золото :(
Так и есть. Я вообще не верю в Шведок в эстафете. То лыжи не то, то физ форма, то расстановка по этапам.
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Iuasamotu
Ответ Сергей Иванов
Она во всех эстафетах у них была якорем.Почему сейчас что-то изменится?
В каких эстафетах Дальквист была якорем, в позапрошлогодних? В этом году Майя выступила, лишь в одной эстафете, где на пару со Сван выиграла, как раз у пары Рибом-Сундлинг.
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-3
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Сергей Иванов
Ответ Vicing Charlsson
У Сундлинг самочувствие не очень, практически сама отказалась от эстафеты.
Обидно, упущен реальный шанс на золото :(
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Cube Litening C:68X
За немкау!!
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Vicing Charlsson
Ответ Rygeek
Нежданчик от шведок. Видимо, Сундлинг на Далквист заменили по результатам разделки. Но все равно они явные фавориты. 2-3 места разыграют норвежки с американками. Немки на этом чемпе не в ногах, кроме Хенниг разве.
Сундлинг сама отказалась от эстафеты, самочувствие не очень.
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Vicing Charlsson
Ответ Сергей Иванов
В спорте высших достижений так не делают. Видимо, причина в неважном состоянии. Жаль, конечно -- Сундлинг классная спортсменка.
У Сундлинг самочувствие не очень, практически сама отказалась от эстафеты.
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