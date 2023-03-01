Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Эстафета. Андерссон и Карлссон побегут за Швецию, Тириль Венг и Остберг за Норвегию, Нисканен и Пярмякоски за Финляндию

2 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице пройдет женская эстафета.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

Женщины

Эстафета, 4х5 км

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Германия (Лаура Гиммлер, , Пиа Финк, )

2. Швеция (Эмма Рибом, , , )

3. Финляндия (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Эвелина Пииппо, Криста Пярмякоски)

4. Норвегия (Тириль Венг, Астрид Ойре Шлинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво)

5. США (Хэйли Свирбул, Рози Бреннан, Джесси Диггинс, Джулия Керн)

6. Швейцария (Аня Вебер, Надин Фендрих, Леа Фишер, Алина Майер)

7. Италия (Анна Комарелла, Кристина Питтин, Франческа Франки, Федерика Санфилиппо)

9. Франция (Жюльетт Дюкордо, Дельфин Клодель, Флора Дольчи, Лена Кентен)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице