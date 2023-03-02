Девушка-инфлюенсер из Венесуэлы Джорджилайя заявила, что у нее был секс с Роналду. Представитель игрока назвал ее слова «ложными и клеветническими»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд девушки и спорт контент Футбол

Девушка-инфлюенсер из Венесуэлы заявила, что у нее был секс с Криштиану Роналду

Блогер, известная как Джорджилайя, заявила, что вступила в интимную связь с футболистом 25 марта прошлого года. Это произошло в португальском отеле.

Джорджилайя утверждала, что Роналду отправил ей сообщение и пригласил в свой номер вскоре после того, как она сделала несколько фотографий с Криштиану и его партнерами по сборной.

«Когда я прочитала сообщение, я подумала, что если я пойду туда, то мы просто поговорим, узнаем друг друга лучше, может быть, я сделаю еще несколько фотографий. Я не думала, что в такой ситуации будет секс. Факт в том, что это произошло.

Это произошло по моему согласию, но, несмотря на это, я чувствовала, что подверглась манипуляции из-за славы и могущества Криштиану Роналду».

Представитель Роналду сказал, что это заявление девушки является «ложным и клеветническим».

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102 комментария

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да здравствует лодка
Ответ Гильяно
Ты уныл, и душный как оказалось. Тебе больше не стоит заниматься юмором.
Эксперт по юмору подъехал, держи в курсе чем мне стоит заниматься
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Остап Бендер
Позвал в свой номер посмотреть коллекцию марок, кто бы мог подумать, что будет секс...
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poolshh
Даже гугел не знает кто такая эта Джорджилайя(
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Verhovn
Ответ Roundabout
Там достаточно фотки этой Джорджилайи посмотреть, чтобы понять, что он не мог ее в номер пригласить🤣
Ну мы же свечку не держали. Вдруг не врёт 😄
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Chris Alpachino
Ответ ШРЭКС
Он же гей 🤭
он не твой отец
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Recreated
Ответ Григорий Звонов
Инфлюэ́нсер (от англ. influence — «влияние») в социальных сетях — пользователь (блогер), имеющий обширную и лояльную аудиторию.
Вася Уткин подходит.
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Enchanter WIZZARD
Ответ A O
Может тоже сказать что у меня был секс с Роналду, вдруг прокатит🤔
Ты не Симеоне, успокойся)
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Roundabout
Там достаточно фотки этой Джорджилайи посмотреть, чтобы понять, что он не мог ее в номер пригласить🤣
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трахтенберг месть коней
Ответ A O
Может тоже сказать что у меня был секс с Роналду, вдруг прокатит🤔
тебе больше поверят
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Sanan1908
Ахахах. Инста бл**и совсем офигели! «Всё было по моему согласию, но чувствовала , что подверглась манипуляции!» что блин!!!!??🤣🤣🤦🏻‍♂️
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Гильяно
Ответ да здравствует лодка
Не надо указывать что и где мне выписывать
Ты уныл, и душный как оказалось.

Тебе больше не стоит заниматься юмором.
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Максон121
Ответ evil
Роналду не мог, он не такой
В смысле он не из этих,ну тех,как их...Ну которые баб любят?
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Recreated
У Рони не может быть тёлы априори!
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poolshh
А говорил, что стал серьёзнее после рождения первого ребенка. Что перестал присовывать кому попало)))
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Лёха Миллер
https://www.thesun.co.uk/sport/21564842/cristiano-ronaldo-sex-hotel-claims-girlfriend-pregnant/ спортс, не дорабатываешь.Там есть фото
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priova 2
Ответ Зелёный гопник
А я вот верю тебе ! Бабки пополам ?
Пока да. Как только адептов этой веры станет больше, доллар станет короче.
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Verhovn
Ответ Recreated
Что такое инфлюенсер, мать вашу!!??
Блохер по нашему)
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Рокко Сиффредди
Ответ ШРЭКС
Он же гей 🤭
И баловник.
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Григорий Звонов
Ответ Recreated
Что такое инфлюенсер, мать вашу!!??
Инфлюэ́нсер (от англ. influence — «влияние») в социальных сетях — пользователь (блогер), имеющий обширную и лояльную аудиторию.
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Verhovn
Ответ wildgamer
Кто кого там домогался ...http://tu.duoduocdn.com/uploads/day_230301/202303012025159182.jpg
Криш явно не рад🤣
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Recreated
Что такое инфлюенсер, мать вашу!!??
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Лёха Миллер
Фото в студию!Оценим этот фрукт!
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Men77
Девушка, секс, Роналду.
Что то тут лишнее 🤔
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Verhovn
Ответ на войне как на войне
Кто из присутствующих позарится на неё?
Где ты её нашёл? Мне поисковик выдаёт - самые популярные блогеры Батуми 🤣
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Бауржан Тазабеков
звал Джорджи . должна была прийти Джорджина , а у порога появилась Джорджилайя
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