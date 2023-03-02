Девушка-инфлюенсер из Венесуэлы Джорджилайя заявила, что у нее был секс с Роналду. Представитель игрока назвал ее слова «ложными и клеветническими»

Девушка-инфлюенсер из Венесуэлы заявила, что у нее был секс с .

Блогер, известная как Джорджилайя, заявила, что вступила в интимную связь с футболистом 25 марта прошлого года. Это произошло в португальском отеле.

Джорджилайя утверждала, что Роналду отправил ей сообщение и пригласил в свой номер вскоре после того, как она сделала несколько фотографий с Криштиану и его партнерами по сборной.

«Когда я прочитала сообщение, я подумала, что если я пойду туда, то мы просто поговорим, узнаем друг друга лучше, может быть, я сделаю еще несколько фотографий. Я не думала, что в такой ситуации будет секс. Факт в том, что это произошло.

Это произошло по моему согласию, но, несмотря на это, я чувствовала, что подверглась манипуляции из-за славы и могущества Криштиану Роналду».

Представитель Роналду сказал, что это заявление девушки является «ложным и клеветническим».

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