Игорь Шалимов: «Уберем госфинансирование – футбол закончится. Откуда деньги брать? Объясните клубам, как зарабатывать»

Игорь Шалимов высказался о финансировании клубов из государственного бюджета.

– Государственные деньги в футболе – зло?

– Ну давай уберем государственные деньги. И что будет? Футбол закончится. Это в Англии, в Италии они с одной игры зарабатывают миллион евро. Телевидение платит под 100 миллионов, плюс пиво, атрибутика. Они футболки по всему миру продают, могут отбить огромные расходы на этом. А нам откуда деньги брать?

– Ну для начала можно от легионеров отказаться. Играли в СССР без них, и нормально.

– Клубы тратят не только на игроков. Это сборы, зарплаты. Из чего платить? Снижать зарплаты? А на сколько? Россияне ведь тоже много получают – в «Зените», например.

Если мы говорим, что нужно убирать государственные деньги, мы должны понимать, на чем клубы будут зарабатывать. Объясните клубам, как это сделать, дайте возможность, и они станут рыночными. А просто убрать госфинансирование сейчас – это неправильно, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.