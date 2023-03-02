Игорь Шалимов: «Уберем госфинансирование – футбол закончится. Откуда деньги брать? Объясните клубам, как зарабатывать»
Игорь Шалимов высказался о финансировании клубов из государственного бюджета.
– Государственные деньги в футболе – зло?
– Ну давай уберем государственные деньги. И что будет? Футбол закончится. Это в Англии, в Италии они с одной игры зарабатывают миллион евро. Телевидение платит под 100 миллионов, плюс пиво, атрибутика. Они футболки по всему миру продают, могут отбить огромные расходы на этом. А нам откуда деньги брать?
– Ну для начала можно от легионеров отказаться. Играли в СССР без них, и нормально.
– Клубы тратят не только на игроков. Это сборы, зарплаты. Из чего платить? Снижать зарплаты? А на сколько? Россияне ведь тоже много получают – в «Зените», например.
Если мы говорим, что нужно убирать государственные деньги, мы должны понимать, на чем клубы будут зарабатывать. Объясните клубам, как это сделать, дайте возможность, и они станут рыночными. А просто убрать госфинансирование сейчас – это неправильно, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Всё остальное — ищите на рынке, господа профессионалы. Вам всем нравится капитализм — вот и играйте по правилам.
* ну не все, конечно))) но и нескольких бывает достаточно, чтобы остальным испортить культурную программу...
Вот же Кокорин, играет на Кипре, а все равно свои потные рученки в бюджет РФ засунул.
Давайте вы узнаете и тогда мы обсудим.
Во-первых, потому что конкретно сегодня мне лень просвещать неразумных пользователей спортса.
А во-вторых, потому что что-то доказывая вам я не хочу вставать в позицию защиты государства.
Сейчас ... ну скажем в Новокузнецке (неплохая хоккейная школа) - пацан ... ну если мозги есть... вполне себе знает, что если научится хорошо играть в хоккей - у него есть шанс вырасти в хорошего игрока и всё будет в шоколаде... сначала Металлург... потом СКА))) ... потом чем чёрт не шутит... ну я так ... на бытовом уровне... короче сможет вырваться из того места, где родился и обитает...
Если же зарплата футболиста (как тут многие мечтают))) будет как на заводе... то зачем тренироваться до ночи ... форму покупать... может лучше в путягу да сразу на завод???
))) Я утрирую конечно... но можно и дальше порассуждать... родители пацана последние деньги не пропьют... ну если мозги есть... а попытаются вложить в его рост спортивный... может чего и выйдет ... вот тебе и массовый спорт будет... а иначе - сомнительно!
Да и так... при такой идеальной картинке столько проблем! Тут их уже упоминали (взятки в ДЮСШ за место в составе... и т.п.)... не буду повторять...
Про прямые выплаты из бюджетов регионов ок, вопросов нет, это нужно максимально снижать.
Профессиональный спорт - нецелевое расходование средств бюджета. Это незаконно. Это подсудно. 90 % налогоплательщиков на футбол плевать. Ни в одной конституции вы не найдете, что государство обязано поддерживать профессиональный футбол или мотоспорт там. И нигде не поддерживают, во всем мире не поддерживают профспорт за счет государства, кроме постсовка.