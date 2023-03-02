Игорь Шалимов: «Уберем госфинансирование – футбол закончится. Откуда деньги брать? Объясните клубам, как зарабатывать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Игорь Шалимов Матч ТВ деньги Футбол

Игорь Шалимов высказался о финансировании клубов из государственного бюджета.

– Государственные деньги в футболе – зло?

– Ну давай уберем государственные деньги. И что будет? Футбол закончится. Это в Англии, в Италии они с одной игры зарабатывают миллион евро. Телевидение платит под 100 миллионов, плюс пиво, атрибутика. Они футболки по всему миру продают, могут отбить огромные расходы на этом. А нам откуда деньги брать?

– Ну для начала можно от легионеров отказаться. Играли в СССР без них, и нормально.

– Клубы тратят не только на игроков. Это сборы, зарплаты. Из чего платить? Снижать зарплаты? А на сколько? Россияне ведь тоже много получают – в «Зените», например.

Если мы говорим, что нужно убирать государственные деньги, мы должны понимать, на чем клубы будут зарабатывать. Объясните клубам, как это сделать, дайте возможность, и они станут рыночными. А просто убрать госфинансирование сейчас – это неправильно, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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117 комментариев

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АГОШКИН Алексей
Ответ schwein
Я немного не понимаю, почему вы на столько рьяно требуете от них уезжать из страны и играть где то в европейских середняках? Ну серьезно, для чего? Это как требовать от граждан РФ вместо работы в стране ехать в Испанию клубнику собирать.
Почему раньше уезжали из СССР играли в сельте интере ,карслруэ,мю,Бенфике ,а сейчас зачем деревяке уезжать если здесь можно получать ,а не зарабатывать.
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VladislavZ
Ответ schwein
В смысле? Раньше футбол был на 100% государственный, сейчас хоть чуть чуть самостоятельно зарабатывается
Футбольным профессионалам не понравилось работать по тем советским расценкам — все считали себя как минимум Платини. Чуть-чуть зарабатывают? — пусть себя винят.
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В Питере Пять
Ответ schwein
Вы б как налогоплательщик, сначала постарались найти свои налоги в госкомпаниях, прежде чем что-то требовать.
Не только госкомпаниями финансируются футбольные клубы. В году 2018 или около того, Зенит получил примерно 20 миллионов рублей из бюджета. Понятно, что это копейки, но факт остаётся фактом. Документ конечно у меня не сохранился, но и клеветать Зенит мне смысла нет.
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Олег Новиков
Ответ amur.
То есть по твоему - государство не должно стимулировать спорт и занятие населения спортом? Здоровье нации государству должно быть безразлично?)) Не всё так просто
Проф. спорт не должно финансироваться государством. Возникает вопрос, на каких основаниях платят огромные деньги на всё это!?
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Amalfitano
Ответ schwein
Хорошо, почему вы деньги компаний с государственным участием называете гос финансированием? Про прямые выплаты из бюджетов регионов ок, вопросов нет, это нужно максимально снижать.
Да и про гос компании в том числе. Ни копейки бюджетных денег.
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Олег Новиков
Ответ Дима Берин
"Дайте" ???? Так может сами найдете? В европейских маленьких странах почему то есть возможность существовать на свои деньги, а в огромной России нет? Что за бестолковый мужик? Мне казалось что Шалимов в своем уме
У нас другой путь, экология, погода, менталитет, и т.д.
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Олег Новиков
Ответ trashbox
А как во всем мире клубы зарабатывают ? Вот так же и будут.
Не будут. Для этого надо ставить спецов, не зависимых от политических пристрастий, а в таком случае, зачем вообще нашей власти будет нужен футбол.
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VladislavZ
Максимум участия государства — помощь в создании спортивно-развлекательной инфраструктуры(земля, инженерно-строительные дела и подобное).
Всё остальное — ищите на рынке, господа профессионалы. Вам всем нравится капитализм — вот и играйте по правилам.
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WOODDY
именно - снижать з. п. -если госфинансы- пусть сидят на окладе + премия😁😁😁
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amur.
Ответ brig_Mercury
А почему российские граждане не покупают пиво на стадионах, футбольную атрибутику клубов и телевидение не является важным источником дохода для клубов? Может быть эти вопросы к законодателям, чиновникам и футбольным управленцам? Если футбол - голый, зачем вешать ширму успешной жизни и эффективного управления?
Потому что российские граждане теряют контроль после пива))) То ли пиво некачественное... то ли граждане))) одно из двух
* ну не все, конечно))) но и нескольких бывает достаточно, чтобы остальным испортить культурную программу...
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Олег Новиков
Ответ charly_54
Ну так зарплаты с потолка, стадионы полупустые, телеконтракт тоже маленький! Но смысл в том, что и при таких вливаниях результаты ужасные- Еврокубки, как показатель
Матчи с Узбекистаном показатель.
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xxТаежник
Посыл ясен: чтоб зарабатывать - надо работать. А хочется только получать - тут уж без любой помощи не обойтись
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schwein
Ответ Madhamish
На каком основании вообще бюджет расходуется на профессиональный футбол? Почему не на учителей, врачей, утилизаторов отходов, строителей дорог, содержание инвалидов, детей? Что это за привилегированная прослойка тунеядцев, которые пиная мячик получают от бюджета в 100 раз большие деньги, чем замучанный хирург в районной больнице, спасший сотни человек? Почему Кокорин получает миллионы из бюджета РФ? Он представляет собой какую-то особую ценность для общества? Профессиональный спорт - нецелевое расходование средств бюджета. Это незаконно. Это подсудно. 90 % налогоплательщиков на футбол плевать. Ни в одной конституции вы не найдете, что государство обязано поддерживать профессиональный футбол или мотоспорт там. И нигде не поддерживают, во всем мире не поддерживают профспорт за счет государства, кроме постсовка.
>Почему Кокорин получает миллионы из бюджета РФ?
Вот же Кокорин, играет на Кипре, а все равно свои потные рученки в бюджет РФ засунул.
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schwein
Ответ tim-grafite
Жил же раньше футбол как-то. Государство может наверно вкладываться, но только в инфраструктуру, а не в раздутые зарплаты мажоров.
В смысле? Раньше футбол был на 100% государственный, сейчас хоть чуть чуть самостоятельно зарабатывается
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amur.
Ответ Кирилл Вырвихвист
при чем тут понятие РЫНОК к вашему комментарию по поводу КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ? РЫНОК это когда частные деньги вкладываться в проекты и если они убытояные, то погибают или меняются. Естественный отбор. А то что написали вы - это не РЫНОК, это подхалимаж, лизоблюдство и ещё чего похоже. кстати именно это свойственно как минимум РПЛ
Ну так я про это же самое и написал... почитайте вдумчиво... может даже третий раз прочитайте
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Олег Новиков
Ответ Денис Капитонов
Лучше на футбол, чем на сво – в карманы таких гигантов военного промысла, как Мурадов или Шойгу.
Тратят деньги на футбол, а футболисты пропагандируют сво и правителя.
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Олег Новиков
Ответ Ярик01
Будут жить как в Швеции, в Финляндии или Норвегии футболисты, со скромными зарплатами даже в высших лигах, разве это критичная тема? Не найдёт государство альтернативу куда похоронить около 25 млрд. денег госкомпаний и из бюджетов в год?
Спокойно и скромно - это не наше.
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schwein
Ответ Madhamish
А что, есть какая-то поддержка от государства, чтобы не ехали в Испанию клубнику собирать? Может, дотируют местных фермеров, чтобы нанимали своих россиян на сбор клубники? Почему должны за счет бюджета содержать футболистов, а не сборщиков клубники или там врачей, многие из которых едут на заработки в иностранные клиники? Врачи профессионалы понужней будут обществу, не?
Постановка вопроса "а что, есть?" подразумевает что вы вообще не знаете что есть, а чего нет.
Давайте вы узнаете и тогда мы обсудим.
Во-первых, потому что конкретно сегодня мне лень просвещать неразумных пользователей спортса.
А во-вторых, потому что что-то доказывая вам я не хочу вставать в позицию защиты государства.
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amur.
Ответ Amalfitano
Государство должно стимулировать массовый спорт а не профессиональный. При чём тут здоровье нации и легионеры или паспортисты? Здоровье нации это про поля, коробки, спорт площадки, катки, доступный фитнес, хорошая медицина и т.д.
Кто будет тогда серьёзно заниматься спортом? Если это не принесёт серьёзного дохода???
Сейчас ... ну скажем в Новокузнецке (неплохая хоккейная школа) - пацан ... ну если мозги есть... вполне себе знает, что если научится хорошо играть в хоккей - у него есть шанс вырасти в хорошего игрока и всё будет в шоколаде... сначала Металлург... потом СКА))) ... потом чем чёрт не шутит... ну я так ... на бытовом уровне... короче сможет вырваться из того места, где родился и обитает...
Если же зарплата футболиста (как тут многие мечтают))) будет как на заводе... то зачем тренироваться до ночи ... форму покупать... может лучше в путягу да сразу на завод???
))) Я утрирую конечно... но можно и дальше порассуждать... родители пацана последние деньги не пропьют... ну если мозги есть... а попытаются вложить в его рост спортивный... может чего и выйдет ... вот тебе и массовый спорт будет... а иначе - сомнительно!
Да и так... при такой идеальной картинке столько проблем! Тут их уже упоминали (взятки в ДЮСШ за место в составе... и т.п.)... не буду повторять...
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Artem Sarapulov
Ответ Денис Капитонов
Лучше на футбол, чем на сво – в карманы таких гигантов военного промысла, как Мурадов или Шойгу.
Чем-то это напоминает оферту про пики точенные... Третьего варианта куда деньги девать совсем нет?
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schwein
Ответ Amalfitano
Я требую отсутствия госфинансирования. А дальше пускай каждый решает, что он хочет от жизни и карьеры.
Хорошо, почему вы деньги компаний с государственным участием называете гос финансированием?
Про прямые выплаты из бюджетов регионов ок, вопросов нет, это нужно максимально снижать.
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Maturmalai
"Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться?" (с)
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Andrew Kolevatykh
Ответ gippilol
Так там люди под другие задачи назначаются, свои, с нужными связями.Да и странно требовать заработка от клубов в стране, где весь крупный бизнес в итоге отжимается силовиками и государством, пиво запрещают, а тем идейным болелам, кто, не смотря на все это, готов ходить на футбол вставляют палки в колеса. Тут действительно нужно разъяснение как зарабатывать.
Ничего странного в этом нет. Весь бизнес подстраивается под реалии. Футбол ничем не отличается, а большинству населения на него и вовсе плевать, хотя бюджетные рубли на футбол берутся из кармана каждого гражданина. У клубов, к сожалению, задачи выживать нет. Что-то пошло не так - поныли, выделили денег, снова в долги. Поэтому они не умеют зарабатывать. Никто не относится к клубу так, как Галицкий, хотя речи у всех такие, словно клуб - это главная гордость области/края, на которую, внезапно, все забыли, а терять жалко (по понятным причинам).
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tim-grafite
Жил же раньше футбол как-то. Государство может наверно вкладываться, но только в инфраструктуру, а не в раздутые зарплаты мажоров.
+1
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+1
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Madhamish
На каком основании вообще бюджет расходуется на профессиональный футбол? Почему не на учителей, врачей, утилизаторов отходов, строителей дорог, содержание инвалидов, детей? Что это за привилегированная прослойка тунеядцев, которые пиная мячик получают от бюджета в 100 раз большие деньги, чем замучанный хирург в районной больнице, спасший сотни человек? Почему Кокорин получает миллионы из бюджета РФ? Он представляет собой какую-то особую ценность для общества?
Профессиональный спорт - нецелевое расходование средств бюджета. Это незаконно. Это подсудно. 90 % налогоплательщиков на футбол плевать. Ни в одной конституции вы не найдете, что государство обязано поддерживать профессиональный футбол или мотоспорт там. И нигде не поддерживают, во всем мире не поддерживают профспорт за счет государства, кроме постсовка.
+1
0
+1
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