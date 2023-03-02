РФС объявил розыгрыш призов среди оформивших Fan ID. Среди подарков – квартира в Подмосковье и сертификаты на путешествия и покупку техники

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Fan ID Футбол

РФС организовал розыгрыш призов среди болельщиков, оформивших Fan ID. 

«Для всех любителей футбола стартовал большой розыгрыш крутых подарков. Среди них денежные сертификаты на путешествия, технику и покупки у партнеров. Главный приз – квартира в Подмосковье.

Для участия нужно оформить карту болельщика на портале «Госуслуги» и посетить футбольный матч Мир РПЛ. Акция действует со 2 марта по 12 апреля, с 18-го по 22-й туры Мир РПЛ», – говорится в сообщении союза.

Квартира в Подмосковье является главным призом. Подарки второго уровня – сертификаты на 40 000 рублей на путешествия и сертификаты на 30 000 рублей на покупку техники. Приз третьего уровня – сертификаты до 3000 рублей на покупки у партнеров.

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40 комментариев

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andplak
Ответ Пугливый Кот
Путешествие куда???))))
ТУДА...!
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Подкат Мальдини
А где можно оформить 😅?
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Вечно в бане
Ответ Дядя ТУРА
ростовский бы сразу оформил
И потом рассказывал, что не на фронте, потому что футбол любит, а болельщике родине нужнее здесь.
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Пугливый Кот
Путешествие куда???))))
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Beloded2007
А если не будут брать — отключим газ!
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Red Line
очередное доказательство, что людей считают за тупой сброд.
давайте посмотрим, какие призы будут через месяц)
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Вечно в бане
Ответ Олег Гайдар
А не дохера ли квартира за боление футбола? Может вы эту квартиру многодетным подарите? Или людям из ДНР, из Мариуполя? Кто остался без дома. Не много ли для болельщика? Нахер уговаривать этих фанов возомнивших о себе. Ни хотят оформлять пошли все нахер. Дожили, за карту фаната квартиры дарить.
Свою квартиру подари людям из Мариуполя.

«Дожили, за карту фаната квартиры дарить.» То есть за голосование по поправкам в конституцию «квартиры дарить» эти норм, а тут вдруг дожили. Кстати, а почему квартиры вдруг во множественном числе оказались.
+4
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Дядя ТУРА
Ответ Вечно в бане
Всем бронь давать, кто фан айди оформит. Заодно и посмотрим, насколько принципиальны фанаты.
ростовский бы сразу оформил
+2
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Red Line
Ответ Честный контроль
Ну конечно. Снова выиграет какой-нибудь друг Губернатора. Это как розыгрыш квартиры в Озоне-выиграла Рудковская. Аналогичный розыгрыш в Яндексе выиграл Киркоков. Идите со свой фануйди в ####
в #### слишком легко для них. в ##### пусть идут. или #####)
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schwein
Не, ну так то Серпухов или Клин тоже подмосковье. Ну еще несколько городов.
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Камбоджа Иванов
Ответ Мари Хуан
сертификаты на 40 000 рублей на путешествия - - - На Колыму из Воронежа хватит доехать?
Там путёвки только в ж**у и н***й, но с 40 000.
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Жорег Борщофф
Ответ Олег Гайдар
А не дохера ли квартира за боление футбола? Может вы эту квартиру многодетным подарите? Или людям из ДНР, из Мариуполя? Кто остался без дома. Не много ли для болельщика? Нахер уговаривать этих фанов возомнивших о себе. Ни хотят оформлять пошли все нахер. Дожили, за карту фаната квартиры дарить.
Нормальный маркетинговый ход, что опять не так?
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Камбоджа Иванов
Подождите, люди боятся давать свои персональные данные на госуслуги в которых есть их персональные данные, потому что боятся за безопасность. И не важно, что Сбербанк, Тинькофф и Альфа уже слили их персональные данные на черный рынок, где они продаются за 80 центов. Ах, простите, ещё их данные продали/слили сотрудники деливери, яндекс, вайлдберриз, озон и т.д. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ - НАШЕ ВСЁ.
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Олег Гайдар
А не дохера ли квартира за боление футбола? Может вы эту квартиру многодетным подарите? Или людям из ДНР, из Мариуполя? Кто остался без дома. Не много ли для болельщика? Нахер уговаривать этих фанов возомнивших о себе. Ни хотят оформлять пошли все нахер. Дожили, за карту фаната квартиры дарить.
+1
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Влад Путман
В итоге простаки будут оформлять FAN ID, а призы выиграют работники офиса РФС.
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Russian Horse
Ну вот я сдался
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Честный контроль
Ну конечно. Снова выиграет какой-нибудь друг Губернатора.
Это как розыгрыш квартиры в Озоне-выиграла Рудковская.
Аналогичный розыгрыш в Яндексе выиграл Киркоков.
Идите со свой фануйди в ####
+4
-1
+3
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Вечно в бане
Ответ the_devil
Что-то мне это напоминает
Срочно нужны пункты оформления фан айди на пеньках.
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Вечно в бане
Ответ Утя Ваткин
Надо было призом делать отсрочку от мобилизации.
Всем бронь давать, кто фан айди оформит. Заодно и посмотрим, насколько принципиальны фанаты.
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Камбоджа Иванов
А для игроков РПЛ можно розыгрыш? Например, если паспорт РФ получить, то попробуют закрыть уголовное дело в Нидерландах за поножовщину.
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Мари Хуан
сертификаты на 40 000 рублей на путешествия
- - -
На Колыму из Воронежа хватит доехать?
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-1
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инок
Да без проблем, пусть участвуют в розыгрышах, если считают нужным. Я пас.
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Красный чай
Ответ the_devil
Что-то мне это напоминает
Всероссийская лотерея "СВО" )
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Утя Ваткин
Надо было призом делать отсрочку от мобилизации.
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Злобный Конь
В Бутово?
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