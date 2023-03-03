Орлов набрал 1+2 в матче с «Баффало», став 3-й звездой. У него 8 очков в 4 играх за «Бостон»
Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов набрал 3 (1+2) очка в матче с «Баффало» (7:1) и был признан третьей звездой.
В 4 играх чемпионата НХЛ за «Брюинс» на счету россиянина 8 (3+5) баллов.
Всего в 47 матчах сезона Орлов набрал 27 (6+21) очков.
Сегодня за 21:02 – лучший показатель среди полевых игроков «Бостона» (2:04 – в большинстве, 3:09 – в меньшинстве) – у защитника 2 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 3».
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