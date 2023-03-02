«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

« » примет «Барселону» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».

Статистика Кубка Испании

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