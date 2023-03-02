«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Барселона Реал Мадрид Кубок Испании Класико онлайны Футбол

«Реал» примет «Барселону» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».

Реал Мадрид – Барселона
Дата проведения
2 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Статистика Кубка Испании

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13 комментариев

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Кино Музыка
Главное дерби мира.
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& Co1366
Желаю Барсе показать хорошую игру в этом сложном матче 💙❤️
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-2
-2
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dr. cage
И болелами Реала, и болелами Барсы хорошего вечера.. Пусть команды порадуют футболом.

А вообще, нам уже в третий раз за 10 лет доводится видеть марафон из Эль-Класико..
+1
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+1
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Raul14
Ответ белошип
Хз Но развелось их тут очень много и эти 🤡яростно минусят К примеру у тебя будет на комме висеть - 6,а у бота те-же 6 только с +,вообще без палева)
уахах
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dr. cage
Ответ Егор Крид58
надеюсь кто-то из тройки (Кросс, Модрич, Вальверде) забьет
Велик риск, что и Кроос и Модрич начнут матч со скамейки..
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-1
-1
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белошип
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
Хз
Но развелось их тут очень много и эти 🤡яростно минусят
К примеру у тебя будет на комме висеть - 6,а у бота те-же 6 только с +,вообще без палева)
+2
-1
+1
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Raul14
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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Марслан Акматалиев
Ответ Raul14
Реал накажет судейский проект за выскочки) Ала Мадрид)
Сами себя накажут?)
+1
-4
-3
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белошип
Ответ Raul14
Удачи самому лучшему клубу во вселенной! Вперед ВЕЛИКИЙ РЕАЛ!)
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MADRiD_00
И Реалу и Барсе нужен этот трофей. Надеюсь будем смотреть лучшую версию класико, без участия третьих лиц. Вперед Мадрид!
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ConorNite
Реал небольшой фаворит в свете потерь Барселоны. Но Хави нужно реабилитироваться за поражения от МЮ и Альмерии.
Что касается Реала, жду от Винни удачного матча. В матче с матрасниками на себя не был похож
0
-1
-1
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Raul14
Удачи самому лучшему клубу во вселенной! Вперед ВЕЛИКИЙ РЕАЛ!)
+8
-5
+3
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Raul14
Реал накажет судейский проект за выскочки) Ала Мадрид)
+2
-4
-2
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Егор Крид58
надеюсь кто-то из тройки (Кросс, Модрич, Вальверде) забьет
0
-1
-1
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Егор Крид58
у барсы нет лидеров, Реал находу, поставлю на победу Мадрида 4:1
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-1
-1
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