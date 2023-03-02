«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Реал» примет «Барселону» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 2 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
А вообще, нам уже в третий раз за 10 лет доводится видеть марафон из Эль-Класико..
Но развелось их тут очень много и эти 🤡яростно минусят
К примеру у тебя будет на комме висеть - 6,а у бота те-же 6 только с +,вообще без палева)
Что касается Реала, жду от Винни удачного матча. В матче с матрасниками на себя не был похож