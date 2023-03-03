«Реал» ни разу не пробил в створ «Барселоны». У мадридцев больше года не было подобных матчей

« » завершил игру с «Барселоной» (0:1) без ударов в створ ворот соперника.

Команда Карло Анчелотти в первой игре полуфинала Кубка Испании всего пробила 13 раз, в то время как у «блауграны» лишь 4 удара. При этом каталонцы попали в створ дважды, мадридцы – ни разу.

В последний раз «Реал» завершал игру без точных ударов 15 февраля 2022 года – 0:1 с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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