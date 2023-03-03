«Реал» ни разу не пробил в створ «Барселоны». У мадридцев больше года не было подобных матчей

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Реал» завершил игру с «Барселоной» (0:1) без ударов в створ ворот соперника.

Команда Карло Анчелотти в первой игре полуфинала Кубка Испании всего пробила 13 раз, в то время как у «блауграны» лишь 4 удара. При этом каталонцы попали в створ дважды, мадридцы – ни разу.

В последний раз «Реал» завершал игру без точных ударов 15 февраля 2022 года – 0:1 с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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114 комментариев

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VictorVallecano
Что лишний раз доказывает случайность сегодняшнего результата. В ответке при оптимальном составе Барселоны Реал сыграет лучше, уверен.
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Madhamish
Ответ ДЖИН
Считайте что мы играли в 9-ом. Ни Торреса ни фати не было. А вот Кесье браво наша чёрная легенда. Мог дубль делать.
Торрес хороший матч провел. А Кесье дно. Даже по воротам нормально пробить не может без помех.
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Денис Кёнигсберг
Скучнейший матч
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Buzya
Ответ Max Kirievsky
Какой же мерзкий провакатор Винисиус
С Гави могут вместе пойти в кафешку, подискутировать на эту тему. Как Гави за фол на Милитао ЖК не дали - я вообще не знаю
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Brigant
Вот по этому Винисиуса и Бензема не номинировал на приз лучшему игроку года The Best от ФИФА.
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Right Authoritarianism
ну чо бывает
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Никита Бубенцов
Ответ BananaMantana
то что так у вас ярко счатье проявляется от закрытия Винсиуса в одном матче многое говорит. Винсиус прям звездой становится 🤔
В одном? Он постоянно в кармане у Рональда
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Dima91Caps
Ответ Number_2
Впервые за сезон смотрел матч с Реалом, ранее только в новостях про Винисиуса читал - а он после жёлтой разве не должен был получить сразу вторую за своё поведение!?🤨
игроков маргарина нельзя удалять на СБ, иначе для судейки будет атата
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Men77
Лучший нападающий матча- Милитао!
Лучший защитник- Фати!
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нелюбитель футбола
Винипух хотел в сборную ФИФА попасть?... Хе... А чего ему там делать?..
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sheri_24
Ответ Fan of Sport
Уважение Бензема, несмотря на эмоции и счёт, он все равно ведёт себя достойно. Также был эпизод , когда Бензема сделал замечание Винисиусу, когда тот несколько раз подряд кричал на судью, в целом достойный соперник.
Просто опасался что истеричка второй горчичник схватит, вот и успокоил.
Но в целом да, Бензема адекватный игрок
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Даулет Сарсенбин
Ответ Aziz Kurmanbekov
В ответной игре должны быть доступны Педри, Левандовски, Дембеле и Кристенсен. Эта будет другая игра!
Будет даже интереснее, когда соперник сильнее, сегодня было видно, что ни Реал, ни Барса не сыграли в свою игру
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Семен Дубна
Неправда. Милито-то по воротам попал
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andr d
Ответ Goofts
Не пробили в створ, потому что пенальти не дали!
Так пенка тоже за удар в створ не считается
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Роман Куанышпаев
Это барса напомнило меня атлетов. Почти весь матч держать автобус. Время меняется))) барса 🚌)))
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BananaMantana
Ответ Будь Мужиком
Араухо смерть Винисиуса
то что так у вас ярко счатье проявляется от закрытия Винсиуса в одном матче многое говорит. Винсиус прям звездой становится 🤔
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Alibi Tasbau
Ответ Zidan GOAT
Реал даже не включил свою первую скорость, видно что экономят силы на сезон ) им в отличии от судейского проекта ещё в ЛЧ играть )
Лжефаны, что еще хотите добавить?
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wodziegg
Ответ fedyatext
Можешь даже не пытатся им что то доказать. Их лицемерство превысило все границы давно)
На ребятах клейма уже давно негде ставить
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Ergashev Xayotjon
Ответ rigobersong
Весь матч ржал с винисиуса:)) Более мерзкого игрока в последние годы я не видел:))
Винисиус клоун 🤡 несчастный 😡 только понты высокамерная звезда сливичных.
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ernar11
как только вышел Альваро Родригес, начали выигрывать второй этаж. Может есть смысл выпускать его в старте против обороняющихся команд или хотя бы на 65-70 минуте?
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Assandro Journey
Папа Карло сказал, что Реал хорошо играл.
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wodziegg
Ответ Zidan GOAT
Поплачу в 1/4 ЛЧ)
Это ваша давняя традиция, не отказывай себе ни в чём
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Alibi Tasbau
Ответ leeexxxxtml
Реал без Роналду никто. Именно Роналду в одиночку выиграл Реалу 4 ЛЧ за 5 лет. ВО всех 5 победных ЛЧ Роналду лучший игрок и бомбардир турнира. Роналду больше чем футбол. А Реал просто должен на коленях ползать и благодарить Роналду за то что он есть.
Тебя сегодня прорвало
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Alibi Tasbau
Ответ Max Kirievsky
Какой же мерзкий провакатор Винисиус
Точно, устроил вольныю борьбу с Де Йонгом поввлив его и начинает свой сольный концерт
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Zidan GOAT
Ответ wodziegg
Факт в том, что сейчас в данную секунду твоя команда проиграла у себя дома злейшему врагу, но ты всё пытаешься перевести на другой турнир и успех другой команды, не твоей. Сегодня счёт на табло. Смотри на него и вытри слёзы.
Поплачу в 1/4 ЛЧ)
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