Промесу отказано в выдаче паспорта РФ из-за уголовного дела в Нидерландах (Иван Карпов)

Полузащитник « » не смог получить паспорт Российской Федерации.

спорта отказалось содействовать нидерландцу в этом вопросе, как сообщает инсайдер Иван Карпов.

Просьбу о помощи «Спартак» направил в октябре, а в конце декабря получил отказ, связанный с заведенным в Нидерландах уголовным делом в отношении футболиста.

«Футбольный клуб «Спартак» Москва направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Квинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК «Спартак» Москва в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу», – приводит Карпов ответ на его обращение в государственный орган за комментарием.

Ранее гражданами России стали бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо.

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