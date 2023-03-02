Промесу отказано в выдаче паспорта РФ из-за уголовного дела в Нидерландах (Иван Карпов)

Теги Спартак сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Министерство спорта России Квинси Промес натурализация Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не смог получить паспорт Российской Федерации.

Министерство спорта отказалось содействовать нидерландцу в этом вопросе, как сообщает инсайдер Иван Карпов.

Просьбу о помощи «Спартак» направил в октябре, а в конце декабря получил отказ, связанный с заведенным в Нидерландах уголовным делом в отношении футболиста.

«Футбольный клуб «Спартак» Москва направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства Российской Федерации гражданину Королевства Нидерланды Квинси Антону Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК «Спартак» Москва в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу», – приводит Карпов ответ на его обращение в государственный орган за комментарием.

Ранее гражданами России стали бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо. 

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46 комментариев

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007punk
ОМГ, сколько кретинов-петросянов в комментах
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Олег Ивакин
Россия стала признавать голландское правосудие?
Это интересно!
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Анатолий Федоров
Антоха,открой школу сделай инвестиции !!!!
Дадут тебе сразу паспорт.
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DoDidDone
Ответ schwein
Ой как неудобно вышло. Того глядишь выдадут Нидерландам как жест доброй воли.
«Спартак» Москва Промеса имеет меньший админресурс чем «Зенит» Бакаева Рио-де-Жанейро
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kin
Где ж вы были все это время? В милицию замели, дело шьют!
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Спасибо Деду за Победу!
Ну да, Спартак это не зенит, все понятно
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Sevuska
Ну ничего , будет лицом без гражданства жить , как сотни тысяч русских в Эстонии и Латвии . Не смертельно .
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Sevuska
Антону !? Так у него имя русское , по имени разве не дают !? 😆
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Рустик Исхаков
Да просто назовется Антоном Промесовым и вперёд. Стаж есть по трудовой. Шоколадку приносишь в паспортный и айда)
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achvanov
Надо просто были объяснить, что уголовка была заработана в пользу интересов России
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Тимур Таубаев
Эх , а Малком с Клаудиньо , прожившие гораздо меньше в РФ и не зная языка , получают паспорт , мдя
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Дмитрий9779
Это было сразу понятно.Никто не будет менять закон ради этого
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BroSport
ну у Карпова инсайды ну такое, никогда ещё не попадал.
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3 панды
Ответ igls54
Зарема: -Это происки Газпрома
Если были бы происки, то дали бы 100%
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Senchas
ну вот, опять заговор против спартака
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igls54
Зарема: -Это происки Газпрома
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Artem Piatkov
Ответ Direct free kick
И этого говорит УГИЛовец?
так я же не из Западной Украины
Проверяй информацию, прежде чем клеветать не за что
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tem.8888
кто же так своих бросает
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nobrainnopain
Логично
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
На Кипр за паспортом. Там дают за инвестиции в экономику страны Ах... Да, Кипр же Евросоюз, тогда может и не прокатит
И этого говорит УГИЛовец?
+3
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-6
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schwein
Ой как неудобно вышло.
Того глядишь выдадут Нидерландам как жест доброй воли.
+19
-13
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Artem Piatkov
На Кипр за паспортом. Там дают за инвестиции в экономику страны

Ах... Да, Кипр же Евросоюз, тогда может и не прокатит
+6
-3
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