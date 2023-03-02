«Автомобилист» повел 1-0 в серии с «Металлургом», выиграв первый матч 4:2. Широков и Волк набрали по 2 очка

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин Сергей Широков Василий Кошечкин КХЛ Кубок Гагарина Юхан Маттссон Кертис Волк Хоккей

«Автомобилист» вышел вперед в серии против «Металлурга».

Команда тренера Николая Заварухина одержала победу в первом матче серии Кубка Гагарина со счетом 4:2.

В третьем периоде при счете 2:2 екатеринбуржцы забросили две шайбы, что позволило им победить.

В составе «Автомобилиста» по два очка набрали нападающие Сергей Широков (1+1) и Кертис Волк (1+1).

Вратарь «Автомобилиста» Юхан Маттссон отразил 28 бросков из 30, голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин – 28 из 32.

17 комментариев

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fregat96
Ответ heivani
У Блэкера пока не очень,в плане реализации.В тень ушел в сравнении с Ником.
Тут скорее Кормье лишний, он конечно крут в своей силовой манере, но здесь теряется. А что случилось с Тарасовым, которого спецом брали под вторую бригаду?
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Stepan Moris
Ответ zakirshah
а с ним еще и контракт продлили....гнать за такое
Да, ладно это был бы единичный случай. На протяжении последних трех месяцев такие привозы почти в каждой игре. Почему Воробьев не поменял Васю после трех банок? Одни вопросы по игре.
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Алексей 101
Авто красавцы 💪💪💪,матч не смотрел но кровь кипела от смс ,всех с победой 🎉🎉🎉 ура !!!! Всех обнял))
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heivani
Ответ fregat96
Так там за него Блэкер. В прошлом году же прилично набирал!
У Блэкера пока не очень,в плане реализации.В тень ушел в сравнении с Ником.
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fregat96
Ответ heivani
Эберта что ли ставили во вторую бригаду,с его броском.Первая- то старается разыгрывать на верное,на бросок защитника ставку не делают.
Так там за него Блэкер. В прошлом году же прилично набирал!
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heivani
Ответ Олег
В первом периоде 2 штанги . Во втором БЕНЗИН кончился. Должен по идее у АВТО кончается но увы у ММГ. АВТО С ПОБЕДОЙ.
Бензин мог закончиться у шоферов,а у металлургов -кокс.:-)
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heivani
Ответ fregat96
Еле еле двигаются и мандраж какой то, хотя по именам то прилично.
Эберта что ли ставили во вторую бригаду,с его броском.Первая- то старается разыгрывать на верное,на бросок защитника ставку не делают.
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fregat96
Ответ heivani
Это верно,вроде и времени им отводят больше,чем первой.Но,по итогу,как будто в первый раз увидели друг друга.Видимо,работа не ведется,надеются ,что первая отличится.
Еле еле двигаются и мандраж какой то, хотя по именам то прилично.
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Олег
В первом периоде 2 штанги .
Во втором БЕНЗИН кончился.
Должен по идее у АВТО кончается но увы у ММГ.
АВТО С ПОБЕДОЙ.
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heivani
Ответ fregat96
Ммг так поддушили в первом периоде, что подумалось-неужели эти парни всю игру так будут носиться, или все таки бензин подкончится? Ну и Жора - красавец исполнил. Из минусов-второй бригады большинства, к сожалению нет. Вперед, Авто!
Это верно,вроде и времени им отводят больше,чем первой.Но,по итогу,как будто в первый раз увидели друг друга.Видимо,работа не ведется,надеются ,что первая отличится.
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Гражданин, товарищ, барин.
Нету слов, а Авто класс.
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fregat96
Ммг так поддушили в первом периоде, что подумалось-неужели эти парни всю игру так будут носиться, или все таки бензин подкончится? Ну и Жора - красавец исполнил. Из минусов-второй бригады большинства, к сожалению нет. Вперед, Авто!
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zakirshah
Ответ Stepan Moris
Автомобилист с заслуженной победой. Видна работа ТШ. Выдержали натиск и дожали. В очередной раз Металлург об…ся! Маклюкова за такие ошибки нужно клюшкой вдарить как следует. Большинство как не работало, так и не работает даже 6 на 4. Зато удалений нахватали. Ну и Вася сегодня очень коряво сыграл, вообще не помог. Короче все понятно с Магниткой к сожалению.
а с ним еще и контракт продлили....гнать за такое
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dionne
Авто с победой! Молорики парни! Хотя после первого периода было всё тухло и уныло, но молодцы, что смогли перестроиться, вкатились ушла нервозность, забили нужные голы и заслуженно победили.
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Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист. Молодцы ребята точно, 100% (сто) пудово молодцы. P.S. Спасибо всем, вообще красавцы ♥ :)!!!
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heivani
Всегда приятно начинать серию с победы.Когда ты впереди,все остальные всегда позади тебя.Молодцы,переломили самих себя,перестроились,скорость добавили,и вуаля.
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Stepan Moris
Автомобилист с заслуженной победой. Видна работа ТШ. Выдержали натиск и дожали. В очередной раз Металлург об…ся! Маклюкова за такие ошибки нужно клюшкой вдарить как следует. Большинство как не работало, так и не работает даже 6 на 4. Зато удалений нахватали. Ну и Вася сегодня очень коряво сыграл, вообще не помог. Короче все понятно с Магниткой к сожалению.
+8
0
+8
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