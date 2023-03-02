«Автомобилист» повел 1-0 в серии с «Металлургом», выиграв первый матч 4:2. Широков и Волк набрали по 2 очка
«Автомобилист» вышел вперед в серии против «Металлурга».
Команда тренера Николая Заварухина одержала победу в первом матче серии Кубка Гагарина со счетом 4:2.
В третьем периоде при счете 2:2 екатеринбуржцы забросили две шайбы, что позволило им победить.
В составе «Автомобилиста» по два очка набрали нападающие Сергей Широков (1+1) и Кертис Волк (1+1).
Вратарь «Автомобилиста» Юхан Маттссон отразил 28 бросков из 30, голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин – 28 из 32.
Во втором БЕНЗИН кончился.
Должен по идее у АВТО кончается но увы у ММГ.
АВТО С ПОБЕДОЙ.