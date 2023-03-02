«Автомобилист» повел 1-0 в серии с «Металлургом», выиграв первый матч 4:2. Широков и Волк набрали по 2 очка

« » вышел вперед в серии против « ».

Команда тренера одержала победу в первом матче серии Кубка Гагарина со счетом 4:2.

В третьем периоде при счете 2:2 екатеринбуржцы забросили две шайбы, что позволило им победить.

В составе « » по два очка набрали нападающие (1+1) и (1+1).

Вратарь «Автомобилиста» отразил 28 бросков из 30, голкипер « » – 28 из 32.