Клубы АПЛ злы из-за связи боссов «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии. Они не намерены оставлять ситуацию без внимания

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия происшествия Политика деньги Футбол

Клубы АПЛ недовольны информацией о связи «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии.

Напомним, в ходе судебного процесса в США фактически подтвердилось, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, владеющий контрольным пакетом «Ньюкасла», и председатель совета директоров «Ньюкасла» Ясир Аль-Румайян напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии. АПЛ одобрила сделку по «Ньюкаслу» в 2021 году при условии отсутствия подобных связей.

Как сообщает The Guardian, клубы АПЛ злы и встревожены из-за сложившейся ситуации и не намерены оставлять ее без внимания. АПЛ, «Ньюкасл» и PIF отказались от комментариев.

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25 комментариев

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Nikita Chesnokov
Черти какие..
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Dmitry Stepanov
Вопросы у британцев, а суд идёт в США. как так???
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jwbmwbqvih
Ответ Inside 88 LW
Клубы АПЛ или владельцы из США злы на своих коллег из стран ближнего востока?
Конечно. У саудитов денег побольше будет.
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Даша Тихонова
Ответ reteka
Интересно почему с СА нельзя, а с Катаром можно?
Катар не уходил из под орбиты штатов.
СА с ОАЭ отказывали в помощи, не захотели уронить цену на нефть для наказания русских.
+2
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Джа-Джа Бинкс
Ой, да кому они сказки рассказывают, что не видели связи?
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Gigue TV
ЛИЦЕМЕРЫ
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-1
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reteka
Интересно почему с СА нельзя, а с Катаром можно?
+1
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rwm7
больше не чемпик
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PsichoEscape
Ньюкасл нужно сплавить в рпл за это
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EmilKB24
мне просто интересно)) кто-то правда думал, что контора с названием "Фонд государственных инвестиций правительства СА" никак не связан с правительством? это сейчас серьезно?)
+5
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+5
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Adeen
Ответ ZarvuR2020
Но Челси никак не нарушает правил фэйр-плей
Там вроде зависит от некоторых обстоятельств и к лету точно будет известно: нарушили или нет?
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ARIGAMI ARIGAMI
Футбольные войны: АПЛ наносит ответный удар
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vals1702
в МС такие же сидят)
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Power Lifting
Пусть Сауди Арабия купит лучше «ГазМяс»

Это лучшая команда в лучшей Лиге Мира !
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Scorpio
помянем
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Фан Рубина
Завидуют.
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Sevuska
Но все довольны в связях Челси с печатным станком США . Это нормально 👍
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ZarvuR2020
Ответ Ебздрогыч
Мансити наплевал на финансовый фэйрплей, Челси это делает сейчас демонстративно и цинично, сауды мутными схемами в обход правил купили Ньюкасл, Глейзеры пытаются подороже втюхать МЮ. Это прям не премьер-лига, а игра престолов!
Но Челси никак не нарушает правил фэйр-плей
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Антон Киселёв
"В ходе судебного процесса в США... "
Ну до этого никто о такой связи типа не догадывался, но оставлять без внимания что там в обкоме сказали как-то страшновато, поэтому сделаем вид что мы шокированы и взбешены😡
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red hikkikomori
Клубы АПЛ : ЪуЪ
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Кирилл.С-Пб
А в чём проблема то? Бабы в хиджабах? *едиков не уважают? Чё там?
+3
-4
-1
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Ебздрогыч
Мансити наплевал на финансовый фэйрплей, Челси это делает сейчас демонстративно и цинично, сауды мутными схемами в обход правил купили Ньюкасл, Глейзеры пытаются подороже втюхать МЮ. Это прям не премьер-лига, а игра престолов!
+69
-7
+62
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Хызыр
Клубы АПЛ злы, что не им достались халявные деньжищи саудовцев
+35
-4
+31
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Inside 88 LW
Клубы АПЛ или владельцы из США злы на своих коллег из стран ближнего востока?
+28
-3
+25
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Михаил Сафонов
Ман сити их полностью устраивает?
+9
-3
+6
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