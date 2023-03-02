Клубы АПЛ злы из-за связи боссов «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии. Они не намерены оставлять ситуацию без внимания
Клубы АПЛ недовольны информацией о связи «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии.
Напомним, в ходе судебного процесса в США фактически подтвердилось, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, владеющий контрольным пакетом «Ньюкасла», и председатель совета директоров «Ньюкасла» Ясир Аль-Румайян напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии. АПЛ одобрила сделку по «Ньюкаслу» в 2021 году при условии отсутствия подобных связей.
Как сообщает The Guardian, клубы АПЛ злы и встревожены из-за сложившейся ситуации и не намерены оставлять ее без внимания. АПЛ, «Ньюкасл» и PIF отказались от комментариев.
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Ну до этого никто о такой связи типа не догадывался, но оставлять без внимания что там в обкоме сказали как-то страшновато, поэтому сделаем вид что мы шокированы и взбешены😡