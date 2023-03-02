«Сибирь» обыграла «Авангард» в первом матче серии, отыгравшись на 59-й минуте и забив победный гол в овертайме

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Команда тренера Андрея Мартемьянова победила со счетом 2:1 в овертайме в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Решающую шайбу на девятой минуте дополнительного времени забросил нападающий .

Омский клуб вышел вперед на 58-й минуте в третьем периоде благодаря голу защитника Алексея Береглазова, но спустя минуту форвард новосибирцев Александр Шаров перевел матч в овертайм, сравняв счет.

«Авангард» и «Сибирь» – это третья и шестая команды в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.