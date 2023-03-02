«Сибирь» обыграла «Авангард» в первом матче серии, отыгравшись на 59-й минуте и забив победный гол в овертайме

Теги Авангард Сибирь видео КХЛ Кубок Гагарина Никита Сетдиков Хоккей

«Сибирь» повела в счете в серии с «Авангардом».

Команда тренера Андрея Мартемьянова победила со счетом 2:1 в овертайме в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Решающую шайбу на девятой минуте дополнительного времени забросил нападающий Никита Сетдиков.

Омский клуб вышел вперед на 58-й минуте в третьем периоде благодаря голу защитника Алексея Береглазова, но спустя минуту форвард новосибирцев Александр Шаров перевел матч в овертайм, сравняв счет.

«Авангард» и «Сибирь» – это третья и шестая команды в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

25 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Степа Щербаков
Ну фавориты в плей-офф играют не очень (при всем уважении Авангард играл дома всё-таки). Хотелось бы чтобы дальше в плей-офф прошла Сибирь ( я все же из Бердска как никак, и поэтому болею за снежинок с 2016❄️❄️❄️)
В этом плей-офф все фавориты - это условное значение, так как команды примерно одного уровня.
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Игорь Климов
Игра была 50/50, но победила Сибирь.
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Hilo Gir
Ответ Евгений Бачин
Дружище ты ничего не перепутал?? Иди за барыс поболей, они в тебе нуждаются..,)))
Барыс лучше чем Гард . Гард не сможет хартли по просит судья поможет.
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Евгений Бачин
Ответ Hilo Gir
После завтра Гард опять проиграет.очень бы этого хотелось.хоть кто только не Гард.
Дружище ты ничего не перепутал?? Иди за барыс поболей, они в тебе нуждаются..,)))
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Rodgeras
Ответ Hilo Gir
Я же сказал Гард проиграет.Сибирь молодцы.
Всем по, что ты сказал! Игра до 4 побед.
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Марат Адилов
Ответ Hilo Gir
Я же сказал Гард проиграет.Сибирь молодцы.
давай по итогам серии спишемся) по факту у Сибири крепче вратарь, у Авангарда крепче 3 звено.
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Евгений Бачин
Поздравляю Соседи сегодня с Победой!!! Нашим отжиматься)) Но ещё ничего не ясно.,))
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саша константинов
НУ тут береглазов буше подвели первый вообще АФК стоял в 1. шайба 2 Дырченко
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Сергей Бакин
Кравец стабильно и бесполезно 5 из 5 матчей в плейофф продул. С такой игрой ему точно в Молот Прикамье ехать и там свою статую поставить на лавку
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Максон121
На характере как обычно исполнили
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Ястреб
Ещё не вечер…
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Hilo Gir
После завтра Гард опять проиграет.очень бы этого хотелось.хоть кто только не Гард.
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Фёдор Кузнецов
5 из 6 уже по победам команд ниже по посеву
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Степа Щербаков
Ну фавориты в плей-офф играют не очень (при всем уважении Авангард играл дома всё-таки). Хотелось бы чтобы дальше в плей-офф прошла Сибирь ( я все же из Бердска как никак, и поэтому болею за снежинок с 2016❄️❄️❄️)
+5
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fregat96
Поздравления Сетдикову из Екб! Если сказать нужный гол-ничего не сказать!
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Hilo Gir
Я же сказал Гард проиграет.Сибирь молодцы.
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rusiks
Прикольно было бы: 2 раунд плей-офф - Нефтехимик, Адмирал, Сибирь, Автомобилист... ))
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ToniKroos1999
Спасибо, Андрей Алексеевич!!!
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urec18@mail.ru
С одной забитой шайбой Сибирь не одолеть
+4
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Ivan Karasev
Красавчики 💪💪💪❄❄❄
+4
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Максим Судоплатов
Мы хозяева СИБИРИ!!!
Сибирь, в этом плей оф надо навести шороху!
+4
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Славься Сибирь
Пойдёт! Красавцы! Послезавтра надо играть в то же хоккей.
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Кавабунга Шреддоголовый
Сибирские яйца. Знак качества!!!
+10
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+8
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Игорь Копиловски
Ворота пустые что Демченко что его нет
+4
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+3
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rusiks
Красавцы!!! Славься Сибирь!!!
+21
-1
+20
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