«Сибирь» обыграла «Авангард» в первом матче серии, отыгравшись на 59-й минуте и забив победный гол в овертайме
«Сибирь» повела в счете в серии с «Авангардом».
Команда тренера Андрея Мартемьянова победила со счетом 2:1 в овертайме в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Решающую шайбу на девятой минуте дополнительного времени забросил нападающий Никита Сетдиков.
Омский клуб вышел вперед на 58-й минуте в третьем периоде благодаря голу защитника Алексея Береглазова, но спустя минуту форвард новосибирцев Александр Шаров перевел матч в овертайм, сравняв счет.
«Авангард» и «Сибирь» – это третья и шестая команды в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.
Сибирь, в этом плей оф надо навести шороху!