Финал Гран-при России. КМС. Жилина, Титова, Гордеева, Рубцова, Куликова, Садкова выступят с короткими программами
2 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге девушки покажут короткие программы.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Девушки
Короткая программа
Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Елизавета Лабутина
3. Алиса Юрова
5. Лидия Плескачева
Вторая разминка
7. Надежда Понтелеенко
9. Агата Петрова
10. Виктория Морозова
11. Софья Титова
12. Елизавета Куликова
Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
ЗЫ. прежде чем читать кому-либо мораль начните с себя, уберите грязь из своих речей и мыслей. А то уже вся изнамекалась на блат Федченко, посмевшей ответить величайшему. А также вот это было хорошо - "появление Софьи Федченко будет решающим сокрушительным ударом по Тутберидзе. Теперь Этери Георгиевна с ностальгией будет вспоминать то время, когда она конкурировала с Плющенко". Забавно что беспрестанно желая провала/развала/неудач/ одним, вы почему то требуете или ждете абсолютного добра своему предмету обожания. И главное - был бы предмет достойный! А то ведь клейма негде ставить...