Финал Гран-при России. КМС. Жилина, Титова, Гордеева, Рубцова, Куликова, Садкова выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание Софья Титова Вероника Жилина Дарья Садкова Любовь Рубцова Елизавета Куликова Мария Гордеева Виктория Морозова Надежда Понтелеенко Серия Гран-при России Елизавета Лабутина Лидия Плескачева Агата Петрова Алиса Юрова Фигурное катание

2 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге девушки покажут короткие программы.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Девушки

Короткая программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Лабутина

2. Любовь Рубцова

3. Алиса Юрова

4. Мария Гордеева

5. Лидия Плескачева

6. Дарья Садкова

Вторая разминка

7. Надежда Понтелеенко

8. Вероника Жилина

9. Агата Петрова

10. Виктория Морозова

11. Софья Титова

12. Елизавета Куликова

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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76 комментариев

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garovatat
Ответ Ритт
Интересно Ангелы будут каскад триксельный прыгать в КП на этот раз?
я думаю - нет. забоятся завалить КП))) но посмотрим!
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jasonbrowdy
Ответ garovatat
не тычь мне во первых, а во вторых - вся ваша паства только и занимается "пожеланиями" с утра до ночи, и вербально и невербально. если бы это хоть на что-то влияло картинка была бы унылая))) Однако все не так устроено, как прокатают, так и прокатают, но это не значит что я должна желать удачи кринжам. и я не желаю)))
Ты только что прекрасно описала фанатов тшт. Сама же первая прибежала гадить и когда тебя макнули в твою же кучку, то начала как обычно истерить.
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garovatat
Ответ jasonbrowdy
Комментарий удален модератором
да ну? по факту вижу обратное! и повторяю, прекрати тыкать! не доходит что ли?)) или только в паниковского умеешь, бедняга?
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Lala M
Ответ oilala
В этом году взяли же Жилину в основу с 12 местом в ПР.
И в том с 8
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garovatat
Ответ jasonbrowdy
Какие же жалкие фанаты Тутберидзе. Скоро слова фанат Тутберидзе станет синонимом слова зашквар)
правда?))) но как точно вы себя то описали! и соратников ваших))) и гегемона-носыча!
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garovatat
Ответ jasonbrowdy
Не боишься что после таких пожеланий карма прилетит фигуристкам тшт? Двоеглазова вон уже поломалась
не тычь мне во первых, а во вторых - вся ваша паства только и занимается "пожеланиями" с утра до ночи, и вербально и невербально. если бы это хоть на что-то влияло картинка была бы унылая))) Однако все не так устроено, как прокатают, так и прокатают, но это не значит что я должна желать удачи кринжам. и я не желаю)))
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Беглый*
Если Рудковские и здесь умудрятся проиграть, до лета буду смеяться над местными шурупами) и потом тоже буду)
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Анна Беляева
Ответ imaxim
Т.е хамить судьям они уже взрослые, а желать неудачи - дети?)
Они хамили судьям? Где и когда? Кто их вообще к судьям подпустил? Но даже если хамили. Судьи без вас разберутся, как наказывать. Вы за своим языком и мыслями следите. Я в бумеранги не верю, но за некоторые слова хотелось бы, чтобы прилетало по затылку. И да, 14-летний подросток, даже если у него язык - помело, все равно ребенок, и желать ему провала - мерзость.
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
Думаете Алексеева отправил ?
не знаю, может от Федры Казахстана кто-то будет.
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jasonbrowdy
Ответ garovatat
а уж ваша то секция как ирритирует))) надо же, такой одиозный предмет для поклонения себе выбрать! Это о многом говорит
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garovatat
Ответ Евгения Щербак
Позор вам. Пусть девочки Плющенко откатаются на ура - вам назло ) держу кулачки за них 🙌🏻
Бгггг))) пустая риторика. держите что хотите и за кого хотите, то же мне, праведники тут нарисовались из секции АП, вечно поливающие всегда всех и вся! отвечу вам также - позор вам!
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Ритт
Интересно Ангелы будут каскад триксельный прыгать в КП на этот раз?
+1
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jasonbrowdy
Ответ imaxim
Комментарий удален модератором
Ещё одно подтверждение что фаны тшт самое зашкварное сообщество
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jasonbrowdy
Ответ garovatat
ну и кто?)) или все как один должны желать удачи рудковским и их ученикам, чтобы не творили первые и как бы не вели себя вторые?)) да, не желаю победы никому из АП. ни-ко-му. Даже Муре, к которой как-то потихоньку стала проникаться, несмотря на ее дикие оценки и постоянно унижаемую в ее пользу Адель. ЗЫ. прежде чем читать кому-либо мораль начните с себя, уберите грязь из своих речей и мыслей. А то уже вся изнамекалась на блат Федченко, посмевшей ответить величайшему. А также вот это было хорошо - "появление Софьи Федченко будет решающим сокрушительным ударом по Тутберидзе. Теперь Этери Георгиевна с ностальгией будет вспоминать то время, когда она конкурировала с Плющенко". Забавно что беспрестанно желая провала/развала/неудач/ одним, вы почему то требуете или ждете абсолютного добра своему предмету обожания. И главное - был бы предмет достойный! А то ведь клейма негде ставить...
Какие же жалкие фанаты Тутберидзе. Скоро слова фанат Тутберидзе станет синонимом слова зашквар)
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imaxim
Ответ Анна Беляева
Еще раз... спортсмены - при чем? Они работают на износ. У Плющенко не меньше, чем у других. Как вообще язык поворачивается такое желать взрослому человеку детям? Это же не компьютерная стратегия, а живые люди.
Т.е хамить судьям они уже взрослые, а желать неудачи - дети?)
+2
-2
0
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Анна Беляева
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вам реально импонирует Титова?! И корона ее не слепит? Жилину реально жаль, она давно в заложниках.
Да мне все равно, какая Титова. Она мне в дочери годиться. Я совсем ущербная что ли, чтобы желать ребенку, пусть и не самому очаровательному на мой вкус, плохого?
+3
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lepestok
Ответ Loliloo
У нее золото международного ЭГП и ПР она не пропускала.
она выступала на международных гран при после 12 места на ПР))) и ничего взяли ее в основу, дали этапы гран при)
+3
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jasonbrowdy
Ответ garovatat
ну никого уже нет на пути рудковских, но лишь почти))) Двоеглазовой нет, Горбачева по взрослым. Желаю Гордеевой чистейших прокатов. Этого же - Садковой наконец то! Титовой -"да у меня с одним трикселем было 146, ну куда" желаю категорической глубочайшей непобеды. Жилиной - просто ничего. Плющу - очередного хорошечного нокаута от говешек. А всем остальным участницам и их тренерам - удачи и пусть все задуманное получится!
Не боишься что после таких пожеланий карма прилетит фигуристкам тшт? Двоеглазова вон уже поломалась
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Анна Беляева
Ответ imaxim
Чем ниже будут результаты его фигуристов, тем быстрее все приличные уйдут от него и начинающий отправится в закат
Еще раз... спортсмены - при чем? Они работают на износ. У Плющенко не меньше, чем у других. Как вообще язык поворачивается такое желать взрослому человеку детям? Это же не компьютерная стратегия, а живые люди.
+4
-1
+3
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Jessi
Ответ Леди Брэкнелл
ЕП девочек не бросит.
Думаете Алексеева отправил ?
+2
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
Надеюсь ЕВП улетел на ЧМ со своим учеником ) и встретится там с Розановым , чья ученица тоже выступает
ЕП девочек не бросит.
+1
-3
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Jessi
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Бла-бла, тянуть будут ангельских, и особенно Титову, самую компонентную🙈, даже Садкову обошла, обиженная наша.
Садкова упала с тройного и ошиблась . Титова прыгнула триксель и 2 четверных в каскаде.
+3
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garovatat
Ответ Loliloo
Это на самом деле ужасно, когда такие взрослые, как Вы, желают и мечтают провала детям-спортсменам. "Глубочайшей непобеды", "ничего" - и кто вы после этого?
ну и кто?)) или все как один должны желать удачи рудковским и их ученикам, чтобы не творили первые и как бы не вели себя вторые?)) да, не желаю победы никому из АП. ни-ко-му. Даже Муре, к которой как-то потихоньку стала проникаться, несмотря на ее дикие оценки и постоянно унижаемую в ее пользу Адель.
ЗЫ. прежде чем читать кому-либо мораль начните с себя, уберите грязь из своих речей и мыслей. А то уже вся изнамекалась на блат Федченко, посмевшей ответить величайшему. А также вот это было хорошо - "появление Софьи Федченко будет решающим сокрушительным ударом по Тутберидзе. Теперь Этери Георгиевна с ностальгией будет вспоминать то время, когда она конкурировала с Плющенко". Забавно что беспрестанно желая провала/развала/неудач/ одним, вы почему то требуете или ждете абсолютного добра своему предмету обожания. И главное - был бы предмет достойный! А то ведь клейма негде ставить...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Надеюсь ЕВП улетел на ЧМ со своим учеником ) и встретится там с Розановым , чья ученица тоже выступает
+3
-1
+2
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Анна Беляева
Дети-то при чем? Вы в уме?
Вам реально импонирует Титова?! И корона ее не слепит? Жилину реально жаль, она давно в заложниках.
+3
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0
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