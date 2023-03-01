Финал Гран-при России. КМС. Жилина, Титова, Гордеева, Рубцова, Куликова, Садкова выступят с короткими программами

2 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге девушки покажут короткие программы.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Девушки

Короткая программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Лабутина

2.

3. Алиса Юрова

4.

5. Лидия Плескачева

6.

Вторая разминка

7. Надежда Понтелеенко

8.

9. Агата Петрова

10. Виктория Морозова

11.

12. Елизавета Куликова

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие