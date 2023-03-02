поддержал введение Fan ID на российских стадионах.

«Я сразу же оформил Fan ID. Потребовалось где-то 10 минут для этого. Не вижу никаких преград для оформления. Максимум – зайти в МФЦ, оформить на сезон и не париться.

Лишать команды поддержки – это неразумно. Не понимаю, почему болельщики протестуют, в современном веке мы так оцифрованы, что больше некуда. Пока я не понимаю, в чем сложности и что может затруднить вход на стадион. За безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе, которые видят все до морщинок на лице.

Карточка болельщика – это просто дополнительная история к безопасности. Положительный опыт 2018 года показал, что все хорошо работает, не было никаких сбоев. Лишать команды поддержки – это намного страшнее, чем пройти регистрацию на каком-то государственном сайте», – сказал бывший нападающий сборной России.

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