Булыкин о Fan ID: «Не понимаю, почему болельщики протестуют. Лишать команды поддержки – намного страшнее, чем зарегистрироваться на государственном сайте»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия болельщики Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Дмитрий Булыкин поддержал введение Fan ID на российских стадионах.

«Я сразу же оформил Fan ID. Потребовалось где-то 10 минут для этого. Не вижу никаких преград для оформления. Максимум – зайти в МФЦ, оформить на сезон и не париться.

Лишать команды поддержки – это неразумно. Не понимаю, почему болельщики протестуют, в современном веке мы так оцифрованы, что больше некуда. Пока я не понимаю, в чем сложности и что может затруднить вход на стадион. За безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе, которые видят все до морщинок на лице.

Карточка болельщика – это просто дополнительная история к безопасности. Положительный опыт 2018 года показал, что все хорошо работает, не было никаких сбоев. Лишать команды поддержки – это намного страшнее, чем пройти регистрацию на каком-то государственном сайте», – сказал бывший нападающий сборной России.

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71 комментарий

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pyatachyok
Ответ ostap&mio&dio
>> в современном веке мы так оцифрованы, что больше некуда >> за безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе А Дмитрий сам-то понимает, что озвученные им аргументы говорят, что FAN ID не нужен? Если мы так сильно оцифрованы, а за безопасность отвечают видеокамеры, то зачем еще что-то? Аргумент про 2018-ый смешон. Там FAN ID давал безвизовый въезд и бесплатное перемещение между городами.
Во, хорошая идея! Запретить гражданам России перемещаться между городами без оформления фанайди, мне понравилось!
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chiga
Ответ ezheloko
возможность закрытия прохода на стадион просто по факту твоего существования. Перешел на красный свет? Административка, ну и фанайди анулируем. А без него билет не купишь. Не дай бог на митинг выйдешь или в соцсетях чего не то напишешь про величайшего нашего. Это исключительно репрессивный механизм который НИКАК не влияет на безопасность посещения матчей.
Тут мне кажется идет принцип. «На зло маме отморожу уши!» по мне так человек с кучей административок. Может что-то да натворить! И где это прописано про красный свет митинги и административки?
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pyatachyok
Ответ chiga
Объясните мне глупому человеку! Что за ужас ужасный произойдет после оформления id? Какие проблемы я получу? Все данные гражданина уже сто раз проданы и перепроданы!
Ты мне просто скажи, какая польза от фанайди, если не считать того, что нужные люди получили подряды на установку никому не нужной системы? Тебе предлагают на ровном месте лишиться привычного права сходить на футбол, а потом говорят: «Хочешь право назад — сделай ку». Вроде и мелочь сделать ку, а вроде и шли бы лесом они, можно ведь тогда и в инете посмотреть.
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Бобынин
Ответ Ярослав Гордеев
В последнее время прям какая-то концентрация глупости в исполнении спортсменов
Кхкхе) в последние лет 8-9.
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Водяра
Булыкин головного мозга.
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Бобынин
Дим, на канатчиковой даче тебе аплодируют стоя 👏👏👏
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s_kapa
Переложить вину на болельщиков - ой как удобно
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Alex Chernov
Хоть где то можно протестовать открыто, неужели не доходит? 🙃
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Ярослав Гордеев
В последнее время прям какая-то концентрация глупости в исполнении спортсменов
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Atsuktuvas
Ответ chiga
Объясните мне глупому человеку! Что за ужас ужасный произойдет после оформления id? Какие проблемы я получу? Все данные гражданина уже сто раз проданы и перепроданы!
Так пускай те, кто занимается этой байдой - купит такую базу и оформит сразу на всех карточки. Чего они к нам прицепились?
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vassaenko
Ответ Валентин Волков
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/2485264.html – Можете назвать хотя бы два полномочия, которые у вас появятся как у депутата МГД? – Не хочется лезть в телефон, но ответы есть. – Вы идете на выборы и даже не знаете за какими полномочиями. Это как? – Там очень много полномочий будет. – Вы могли хотя бы два выучить перед интервью? – Так надо пройти сначала.
Ну это же ор)))
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ezheloko
Ответ chiga
Объясните мне глупому человеку! Что за ужас ужасный произойдет после оформления id? Какие проблемы я получу? Все данные гражданина уже сто раз проданы и перепроданы!
возможность закрытия прохода на стадион просто по факту твоего существования. Перешел на красный свет? Административка, ну и фанайди анулируем. А без него билет не купишь. Не дай бог на митинг выйдешь или в соцсетях чего не то напишешь про величайшего нашего. Это исключительно репрессивный механизм который НИКАК не влияет на безопасность посещения матчей.
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путин вовка
Сколько им платят за рекламу фанайди, интересно
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Павел Васильев
Ответ dr.us
Согласен, если хотят ввести фан уйди, то нужно упрощать по максимуму, на каждом стадионе открыть пункты, зашёл с паспортом, тебя сфоткали и сделали паспорт.....нифига мне эти госуслуги? А потом ещё МФЦ?
Что значит - если хотят ввести? Уже ввели. Да мне, если даже его домой принесут, он на @уй не нужен!
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Proline
Он реально сравнил Чемпионат Мира и РПЛ?
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TeRex
За всё это время так никто и не смог найти или придумать внятную причину, для чего нужен этот фануйди.
Безопасность? Ок, как пластиковая (или из чего она там) карточка повлияет на безопасность? Вычислять и банить нарушителей? Так и всё это время нарушители легчайше вычислялись в течение нескольких минут по камерам, которыми стадионы увешаны, а затем получали запрет на посещение стадиона. И карточка в кармане никак не изменит и не повлияет на этот процесс.
Какое-то дополнительное удобство? Отнюдь - лишь дополнительный геморрой.
Всё, что люди слышат в качестве аргумента - бояре решение приняли, а холопы должны покорно исполнять и не роптать.
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punker18
бутылкин всегда был не далёкого ума. что по игре, что по высказываниям
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filippa
метиоризм местных голубей прям радует ! соревнуются в острословии
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BlackJet
если завтра путин выпустит указ в туалет по двое ходить, Булыкин первым билет купит
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zohan163
Ответ Валентин Волков
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/2485264.html – Можете назвать хотя бы два полномочия, которые у вас появятся как у депутата МГД? – Не хочется лезть в телефон, но ответы есть. – Вы идете на выборы и даже не знаете за какими полномочиями. Это как? – Там очень много полномочий будет. – Вы могли хотя бы два выучить перед интервью? – Так надо пройти сначала.
похоже на сценку из камеди))
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Dexter Dallas
Ответ Валентин Волков
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/2485264.html – Можете назвать хотя бы два полномочия, которые у вас появятся как у депутата МГД? – Не хочется лезть в телефон, но ответы есть. – Вы идете на выборы и даже не знаете за какими полномочиями. Это как? – Там очень много полномочий будет. – Вы могли хотя бы два выучить перед интервью? – Так надо пройти сначала.
Это шедевр. Об этом интервью будут слогаться легенды
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Dexter Dallas
Ответ Жорег Борщофф
Сложно понять, как поможет Fan ID? Серьёзно?
Да. Расскажи как поможет фанайди найти того, кто кинул силикатный блок. Если камеры оказались беспомощны
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Павел Широков
Не понимаю, зачем его об этом спрашивают. Спрашивать его мнение глупее, чем если бы его не спрашивали)
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Arty K.
Ещё один, проваливший тест по IQ
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Андрей Синецкий
«Мы все оцифрованы и камеры всех видят». И зачем тогда айди?)
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