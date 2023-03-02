Павлюченко о голе Зобнина «Локомотиву»: «Не увидел, чтобы Игнатов явно заваливал Тикнизяна. В АПЛ такое даже смотреть бы не стали»

Теги Спартак Локомотив Роман Павлюченко премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин видеоповторы Наир Тикнизян Михаил Игнатов Р-Спорт ЭСК РФС Футбол

Роман Павлюченко высказался о судействе в матче «Спартака» и «Локомотива».

По его словам, гол Романа Зобнина в ворота «Локомотива» был засчитан правильно. Ранее ЭСК РФС признала гол ошибочным из-за фола Михаила Игнатова на Наире Тикнизяне.

«Я сразу после матча поддержал судью Сергея Иванова. Нарушения в том эпизоде не было. Шла обоюдная борьба, не увидел, чтобы Игнатов как-то явно руками заваливал Тикнизяна. Скорее, тут защитник не имел права так играть. Надо было действовать проще – выбить за линию, пусть «Спартак» угловой бы лучше подал.

Как говорил нам Олег Романцев: «Есть 45-й ряд – туда и бей, если что». Это нормальная борьба двух мужиков. Думаю, Тикнизян это падение больше нарисовал. В чемпионате Англии на такой эпизод внимания бы не обратили, даже ВАР не стали бы смотреть.

В конце концов, у нас же футбол, а не бальные танцы. После каждого контакта свистеть будем? Я вот тоже жаловался на судейство, а потом оказался в Англии, где меня пару раз отоварили, а арбитры разводили руками – это футбол.

В целом Иванов отработал хорошо, его решения не оказали влияния на исход матча. Были некоторые сомнения относительно пенальти на Антоне Миранчуке, но этот эпизод на усмотрение арбитра», – сказал бывший нападающий сборной России.

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26 комментариев

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Владимир Молявин
Я согласен с Ромкой. Фола там небыло. Тикнизян сам накосячил.
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Яков Фридман
Сколько можно ныть уже черкизовским девчонкам, да и наши питерские им подвывают который день.
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Иван Иванов
Ответ tankist231
Раком куда то пятился, стой прямо и никто на тебя руки не положит, реально мог просто мяч выбить и все дела
Вот и я о том... А встал раком он, чтоб максимально не допустить Игнатова к мячу. Хотя сам и не думал играть в мяч. Иванов как ни странно, здесь гораздо тонко разобрался, чем всё КДК. Как и во всех остальных эпизодах этого матча. Как по мне, это лучший его матч. Учитывая непростые эпизоды
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В Питере Пять
Ответ Neromog
Зачем Роме смотреть? Он там играл
Зачем лицензия, он играл.
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Иван Иванов
Чтобы там КДК не вынесла, я твёрдо убежден, что Игнатов боролся за мяч, и конце концов овладел им закономерно, а Тикнизян в этом эпизоде играл в антифутбол, и заслуженно мяч потерял. Как сейчас модно говорить у нас... У Иванова не было явной ошибки в этом эпизоде(Что-то в этом роде, уже и не помню). А значит нельзя Иванову из-за этого резко снижать оценку. В остальных не лёгких, надо признать, эпизодах, Иванов справился. И перебитие пенки было АБСОЛЮТНО верным решением, так как там Лантратов ещё до удара, как кенгуру, выпрыгнул двумя ногами
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Евгений Кузнецов
ребята, ещё раз - смотреть нужно на действия Тикнизяна в данном случае - он по-борцовски неестественным образом прикрывал телом мяч - по сути он и нарушал правила в своей штрафной, не давая игроку соперника играть
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dr.us
Ответ tankist231
Раком куда то пятился, стой прямо и никто на тебя руки не положит, реально мог просто мяч выбить и все дела
Хорошее оправдание)) только это не повод применять борцовский приём, это фол, и гол соответственно левый
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tankist231
Раком куда то пятился, стой прямо и никто на тебя руки не положит, реально мог просто мяч выбить и все дела
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Пётр Смирнов
Ответ Иван Левин
Рома играл и там и там, ему нет смысла топить в чью либо сторону, лучше мужская борьба чем свистки каждые 20 секунд
Вот только так называемая "мужская борьба" в АПЛ проявляется или в пенальти без фола и касания(Стерлинг привет передаёт), или в жесточайшем подкате с двух ног/ударе ногой по голове. И судят в эти моменты по-разному. В АПЛ судьи хуже, чем у нас
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Hong Kil
Это да, в АПЛ того времени все внимание было приковано к леопардовому пиджаку Павлюченко.
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Назар Игорь
Конечно он его не заваливал, просто душевно обнял и прилëг сверху.
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Давид Agabekyan
Ответ Neromog
Ага, конечно, в другом тысячелетии.
С тех пор правила 10 раз поменялись
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Саша Казанов
Ответ Neromog
Ага, конечно, в другом тысячелетии.
Ох и острите молодой человек вы! Ничего не менялось видимо по вашему. Но открою вам не большой секрет, правила даже в футболе менялись. И ВАР появился. И еще много чего.
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dr.us
Как можно не увидеть переворот соперника двумя руками?!! И перед этим толчок лежащего игрока?
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dr.us
Для того чтобы это увидеть, нужно очки с ромбиком снять, КДК уже всё объяснил
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Давид Agabekyan
Ответ Иван Левин
Рома играл и там и там, ему нет смысла топить в чью либо сторону, лучше мужская борьба чем свистки каждые 20 секунд
Только с тех пор когда он играл правила изменились кучу раз и вчера в АПЛ и менее слабые толчки свистели
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Neromog
Ответ Саша Казанов
Играл совсем в другую эпоху.
Ага, конечно, в другом тысячелетии.
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Mars Padu
В одном матче судейство английское, в другом испанское, из-за этого в целом - дебильное
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Саша Казанов
Ответ Neromog
Зачем Роме смотреть? Он там играл
Играл совсем в другую эпоху.
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Neromog
Ответ Саша Казанов
Рома, посмотри АПЛ, там такие же приколы у судей как и у нас, иногда даже смешнее.
Зачем Роме смотреть? Он там играл
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гилберт
Да не было там ничего. Поставил жопу и прогадал.
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Иван Левин
Рома играл и там и там, ему нет смысла топить в чью либо сторону, лучше мужская борьба чем свистки каждые 20 секунд
+17
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Фут.Боль
Английское судейство уже в сказках давно.
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Ильдар Фарукшин
Спящий гигант точно знает.
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Supreme Allah
Сказки венского леса
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