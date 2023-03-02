«Надеюсь, «Спартак» и «Зенит» встретятся в финале, и мы победим». Зарема о Кубке
Зарема Салихова хочет увидеть матч между «Спартаком» и «Зенитом» в финале Фонбет Кубка России.
«Надеюсь, в финале встретятся «Спартак» и «Зенит», и мы победим», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.
В полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» сыграет с «Уралом». «Зенит» встретится с «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов.
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иначе не объяснить ее слюни бешенства по Питеру.
В Питере Суперкубок не играли с 2015, еще на Петровском.
После этого четыре раза было в Москве. Зенит сыграл трижды в этих матчах. А учитывая тенденцию, то суперкубок стоит проводить либо в Москве(когда московские клубы играют), либо где угодно кроме Питера и Москвы(когда играет Зенит с московской командой). Только такие финалы были начиная как раз с 2015. В 2014 Ростов играл с Зенитом в Краснодаре.
Ты видимо забыл о нарушении Кришито против Промеса и второй желтой после которого зенит забил
Пусть хотя бы на чемпионате сконцентрируется
А вообще интересно - Зарема на Вираже.
Даже я слежу за ФК Зенит меньше