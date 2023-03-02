«Надеюсь, «Спартак» и «Зенит» встретятся в финале, и мы победим». Зарема о Кубке

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова хочет увидеть матч между «Спартаком» и «Зенитом» в финале Фонбет Кубка России. 

«Надеюсь, в финале встретятся «Спартак» и «Зенит», и мы победим», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна. 

В полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» сыграет с «Уралом». «Зенит» встретится с «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов. 

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73 комментария

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Катя СПб
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финал будет против ЦСКА и никто больше!!!
Не поняла. Ты супротив Заремы идешь, что ли? Смотри. У нее длинные руки.
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Честный контроль
Создается впечатление, что Салихову кто-то из Зенита на каком-нибудь приеме поставил на место. Указав, что эскортнице не пристало лезть во взрослые игры.
иначе не объяснить ее слюни бешенства по Питеру.
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Ответ Slavnov
финал то опять на баклан арене?
Казань должна быть, но и в суперкубке тоже Казань фаворитом была...
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Александр Жердин
Ответ Дмитрий Агалаков
По твоей логике, с зенитом вообще никто играть не должен. Ведь в клубе долгое время был духовником педофил, скрывающийся сейчас в Израиле. Или для вас педофилия - это нормально?
Ты разницы не видишь? Спартак и Израиль. Зенит что, скрывал его от суда?
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финал будет против ЦСКА и никто больше!!!
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vendigo
Ответ Алар
Человек болеет за Спартак и что он должен хотеть?
избавиться от этой постыдной зависимости?
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dmitry.tchidakin
Спартак переедет Зенит.
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mean machine/
Ответ Дмитрий Агалаков
По твоей логике, с зенитом вообще никто играть не должен. Ведь в клубе долгое время был духовником педофил, скрывающийся сейчас в Израиле. Или для вас педофилия - это нормально?
Давай уж тогда логику до конца: клуб основанный вором и предателем должен быть расформирован.
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Дмитрий Агалаков
Ответ Александр Жердин
На месте Зенита, если такой матч произойдёт и в составе Спартака будет Промес, отказался бы от игры с клубом в составе которого будет человек обвиняемый в уголовном преступлении и скрывающийся от правосудия.
По твоей логике, с зенитом вообще никто играть не должен. Ведь в клубе долгое время был духовником педофил, скрывающийся сейчас в Израиле. Или для вас педофилия - это нормально?
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Заремыч
Ответ mean machine/
Кто о чем, а салихова все о безразличном ей Зените.
Да не бомбит у неё, не бомбит))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ блокад блокадыч
все КБ немножечко Зарема Салихова
Да и Зарема немножечко КБ в определённые дни🤓
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Dan Kennedy
Ответ Slavnov
тут главное слово финал и странно приводить пример,когда 2 клуба из одного города играют в своем городе,а не в регионе каком нибудь,например Санкт Петербурге,а еще странее когда финалисты известны и матч назначают в городе одного из них...
Ну тут даже я не соглашусь.
В Питере Суперкубок не играли с 2015, еще на Петровском.

После этого четыре раза было в Москве. Зенит сыграл трижды в этих матчах. А учитывая тенденцию, то суперкубок стоит проводить либо в Москве(когда московские клубы играют), либо где угодно кроме Питера и Москвы(когда играет Зенит с московской командой). Только такие финалы были начиная как раз с 2015. В 2014 Ростов играл с Зенитом в Краснодаре.
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Катя СПб
Ответ Честный контроль
А злые языки говорят в Европе не следят за российским футболом. Вона, целая европейская барышня из самого Монако, мало того что следит, так еще вкурсе каких "правильных" судей назначают на "правильные" матчи.
Так на ставках играет.
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Честный контроль
А злые языки говорят в Европе не следят за российским футболом. Вона, целая европейская барышня из самого Монако, мало того что следит, так еще вкурсе каких "правильных" судей назначают на "правильные" матчи.
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Питекантроп
Ныть же начнешь перед матчем о судействе, работница)
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bedLaM
Ответ Roman
Спартак дойдет до финала, только если на всех матчах будет работать ручной Иванов
о Иванов уже ручной для КБ, так и запишем
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Fidelitas et virtus
Ответ Виктор
Вся страна видела ваше "не в судье".
Виктор, какие претензии к игре Спартака?

Ты видимо забыл о нарушении Кришито против Промеса и второй желтой после которого зенит забил
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Pok_Toholo
Зенит со спартаком встретится в Кубке гораздо раньше финала
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Fidelitas et virtus
Ответ Roman
Спартак дойдет до финала, только если на всех матчах будет работать ручной Иванов
Какой же бред. Локо не наиграл на победу, да и не надо.
Пусть хотя бы на чемпионате сконцентрируется
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Назар Игорь
Ответ Александр Жердин
На месте Зенита, если такой матч произойдёт и в составе Спартака будет Промес, отказался бы от игры с клубом в составе которого будет человек обвиняемый в уголовном преступлении и скрывающийся от правосудия.
Причëм скрываться от правосудия ему активно помогает клуб.
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Катя СПб
Ответ SMART789
Подарите ей уже кто нибудь абонемент на Газпром арену Даже я слежу за ФК Зенит меньше
у нее фанайди нет.
А вообще интересно - Зарема на Вираже.
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Zenith forever
Ответ Ебздрогыч
Интересно, если в Питере все считают Зенит футбольной столицей, то почему тогда в кубке России они играют в пути регионов?🤔
Так ведь Питер - главный футбольный регион России, а резиновая - второстепенный регион.
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Slavnov
Ответ mean machine/
Финал Кубка России по футболу 2022 — финальный матч 30-го розыгрыша Кубка России по футболу 2021/2022, который состоялся 29 мая 2022 года в Москве на стадионе «Лужники»[1]. В матче приняли участие московские клубы «Спартак» и «Динамо». Походу, тупость у КБ это врождённое.
тут главное слово финал и странно приводить пример,когда 2 клуба из одного города играют в своем городе,а не в регионе каком нибудь,например Санкт Петербурге,а еще странее когда финалисты известны и матч назначают в городе одного из них...
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SMART789
Подарите ей уже кто нибудь абонемент на Газпром арену
Даже я слежу за ФК Зенит меньше
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TheSportNik
Зарема торопится явно, сначала Урал пройдите, там тренером Ганчаренко, который Спартак регулярно побеждает, например ЦСКА побеждал при нем почти всегда Спартак, даже перейдя в Краснодар и там обыграл Спартак 2:1, так что Михалыч не подведи нас.
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