«Надеюсь, «Спартак» и «Зенит» встретятся в финале, и мы победим». Зарема о Кубке

хочет увидеть матч между « » и « » в финале Фонбет Кубка России.

«Надеюсь, в финале встретятся «Спартак» и «Зенит», и мы победим», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

В полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» сыграет с «Уралом». «Зенит» встретится с «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков