Два паса Роналду, штраф Савина за дискредитацию армии РФ, наказание УАФ, поражение «Зенита» в Иране и другие новости утра

1. Криштиану Роналду отдал 2 голевых паса в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном» (2:1) и помог своей команде выйти на первое место в таблице. У 38-летнего португальца 7 (5+2) очков в 5 играх по системе «гол+пас».

2. УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро за оскорбления президента России Владимира Путина украинскими фанатами и призывы к убийству россиян на полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу.

3. НХЛ. «Айлендерс» обыграли «Питтсбург», Сорокин отразил 40 бросков из 44. Все результаты дня – здесь.

4. Экс-футболиста и блогера Евгения Савина за дискредитацию российской армии оштрафовали на 50 тысяч рублей. Так решил Тверской районный суд Москвы.

5. «Зенит» внезапно проиграл на выезде иранскому «Сепахану» (0:2), лидирующему в чемпионате своей страны. «Матч ТВ» транслировал товарищескую игру в низком качестве, с черными рамками и без звуков стадиона.

6. Катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани предложил за «МЮ» 4,5 млрд евро. Группа ЛГБТ-фанатов «Манчестер Юнайтед» «Радужные дьяволы» обеспокоена желанием саудовцев и катарцев приобрести клуб.

7. Федерация фигурного катания России не накажет Евгения Плющенко за критику судейства на первенстве России среди юниоров. А между тем федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе спортсменок двукратного олимпийского чемпиона – Вероники Жилиной и Софьи Титовой.

8. «Наполи» обыграл «Сассуоло» (2:0) в гостях в стартовом матче 23-го тура чемпионата Италии. Хвича и Осимхен снова забили. А у команды Лучано Спаллетти 7 побед подряд в Серии А и 18 в 19 последних играх.

9. Малкому и Клаудиньо одобрено получение гражданства России. Бразильские полузащитники «Зенита» оформят паспорта весной.

10. Игроки «ПСЖ» сомневаются в Кристофе Гальтье, тренера считают тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме. Пишут, что есть вариант с назначением Жозе Моуринью.

11. Эдуард Латыпов выиграл спринт в финале Кубка России по биатлону в Чайковском, Серохвостов – 2-й, Мухамедзянов – 3-й, Халили – 4-й.

12. Россия получит очки в таблицу коэффициентов УЕФА по окончании сезона – 4,333 балла. Клубы РПЛ отстранены от международных соревнований. Страна уже опустилась с 18-го на 23-е место.

13. «Авангард» победил «Нефтехимик» (2:1 ОТ) в единственном матче дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

14. Даниил Медведев обыграл Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале в Роттердаме. Вероника Кудерметова проиграла Иге Швентек в полуфинале в Дохе.

15. Новости баскетбола. Легенде «Чикаго» Майклу Джордану исполнилось 60 лет. Порнозвезда Эльза Джин обвинила отчисленного из «Миннесоты» защитника Брина Форбса в нанесении побоев.

16. Футболистам «Ростова» не платят зарплату с октября. Команда Валерия Карпина занимает третье место в Мир РПЛ.

17. «Барселона» купила мексиканского защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо почти за 4 млн евро.

18. «Боруссия» Дортмунд представила угольно-черную форму со стальными элементами для матча с «Гертой»: «Уголь и сталь исчезли, но город не забудет людей того времени».

19. РФС и Медиалига планируют провести матч в годовщину игры в Сталинграде.

20. UFC анонсировал поединок в тяжелом весе между Александром Волковым и Александром Романовым.

Цитаты дня:

Тони Кроос: «Интерес к футболу угасает – Суперлига может изменить ситуацию. Разве вам надоедало снова и снова смотреть матчи Федерера с Надалем? Мне нет»

«Зенит» поздравил «Газпром» с 30-летием: «Благодарим за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит»

Казарцев об армии: «Отслуживший более гибок, лучше подстраивается под изменения. Хочу отдать сыновей в военную академию, это положительная школа жизни»

Ротенберг о победе на Олимпиаде-2018: «Без «Газпрома» она была бы невозможной. Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджета компании»

Евгений Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно»

Ари: «Бразильцы и россияне – братья. Лула поддерживает Путина. Бразилия точно согласилась бы сыграть с Россией»

Кокорин – подписчику: «Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь. Ходишь с голыми карманами и уйдешь так же»

Президент IBU: «Я не вижу ни одной причины, чтобы думать о возвращении российских и белорусских биатлонистов»