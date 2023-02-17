Ротенберг о победе на Олимпиаде-2018: «Без «Газпрома» она была бы невозможной. Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджета компании»

Теги СКА Сборная России по хоккею бизнес НХЛ Газпром Алексей Миллер Газпромэкспорт Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Матч ТВ деньги Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что победа на Олимпиаде-2018 не была бы возможна без «Газпрома». 

Сегодня компания отмечает юбилей – 17 февраля 1993 года РАО «Газпром» было учреждено постановлением правительства РФ.

Сборная России выиграла олимпийский турнир в Пхенчхане, обыграв в финале сборную Германии (4:3 ОТ). Игроки НХЛ в Корею не приехали. 

– «Газпром» пришел в СКА в 2006 году. Как партнерство с такой корпорацией изменило жизнь клуба?

– Мы же все помним, что СКА после развала 90-х превратился в локальный клуб. Не было ни арены, ни современной базы. Сейчас мы говорим о победных сериях и рекордах, а тогда у команды был рекорд России по серии поражений. Он держался очень долго. Это было до «Газпрома».

А вот СКА с «Газпромом», как многие говорят, — клуб номер один в Европе. Это лучшие болельщики, лучшая арена с точки зрения энергетики и атмосферы. Это клуб, который два раза выиграл Кубок Гагарина, и постоянно идет в лидерах КХЛ.

Гордимся тем, что компания и лично Алексей Борисович Миллер помогают СКА. Благодаря им мы имеем возможность развивать хоккей в Санкт-Петербурге. Многие уже называют Петербург центром хоккея наравне с Казанью, Ярославлем, Москвой и другими традиционными хоккейными городами. За счет своей работы и благодаря помощи «Газпрома» мы достигли этого уровня. Сейчас нужно идти вперед.

Отдельно надо отметить вклад «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера в нашу победу на Олимпиаде в 2018 году. Мы тогда смогли вернуть многих игроков из НХЛ и создать сильную сборную. Все это делалось за счет бюджета «Газпрома». В сборной были тренерский штаб, персонал, менеджеры - все из СКА. 15 игроков СКА в сборной - это мировой рекорд. Никогда раньше не было 15 игроков одного клуба в сборной, которая выиграла олимпийское золото.

Без вложений «Газпрома» та победа была бы невозможной. Нужно поблагодарить компанию за это. Мы всегда будем делать все возможное, чтобы отвечать победами на такое доверие, – сказал главный тренер СКА. 

63 комментария

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Prof1983
> Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджета компании

Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджетной компании
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VladosParovoz
И что из этого??? Разве Газпром не государственная контора? Мозгов бы Роме побольше, а то их в голове как синичка кончила..
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koshaus
Сборная играла на ОИ отстойно, немцы в финале заслужили победу. Но у России был Гусь, а у них не было. Гусю памятник хоккейные функционеры должны поставить, спас их жопы от гнева Путина и страну от позора...
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Andy
Ответ Ярославец75
Мне плевать на этот список. Стащить со всей лиги, все что блестит и еле обыграть Германию. Выиграть олимпиаду уровня евротура и кичиться этим 5 лет, рукалицо. "Достойная" будет замена Третьяку. И да, победу они не России принесли, там не реял наш флаг, не играл наш гимн. Это их личное достижение.
Чудик так а разве на Олимпиаде только Германия была?)) И что же мешало другим то выиграть этот "уровень евротура"?
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Российский пользователь
Что то часто стал Роман облизывать Миллера
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Ярославец75
Ответ Andy
Почему именно вернул? Многих не отпускал...Я ниже представил список...
Мне плевать на этот список. Стащить со всей лиги, все что блестит и еле обыграть Германию. Выиграть олимпиаду уровня евротура и кичиться этим 5 лет, рукалицо. "Достойная" будет замена Третьяку. И да, победу они не России принесли, там не реял наш флаг, не играл наш гимн. Это их личное достижение.
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Алар
Столько угробили бабла, чтобы выиграть Олимпиаду, в которой не участвовали игроки НХЛ и это ставят в заслугу Газпрому! Смех))) А если бы тогда приехали игроки НХЛ и Россия 100 % не выиграла Олимпиаду? Деньги тогда бы однозначно вылетели в трубу газпромовскую и что тогда говорил бы Ротенберг... Нахрена это, вообще, делать и кому эта показуха нужна?!
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слесарь Гавриленко
Мы же все помним, что СКА после развала 90-х превратился в локальный клуб.. "

Аааа. В восьмедисятых то щелкал всех как орехи. Дааа
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Andy
Ответ Запад-Восток
НХЛ не отпустила на эту олимпиаду своих игроков, а ты говоришь либо про бывших нхл-цев либо будущих. Некоторые ущербные не уже ли не понимают, что очень многих бомбит от этой победы только из-за того, что ее вознесли до небес наши спортивные чиновники, а народ и особенно хоккейных болельщиков не обманешь.
Клоун так я и говорю что эти игроки и были будущими игроками НХЛ потому что их держали тут деньги.Про вонесение победы ни одного чиновника не слышал.Я сам разберусь что да как.
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Ярославец75
Ответ srs
Если 15 игроков из СКА-Сборной нужны ли остальные клубы кахаэль? - И вообще траты на такую лигу
Так все знают, как эти люди в СКА оказывались. Мы помним на примере Гаврикова, другие клубы на своих примерах.
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Spartakovec navsegda
Каких игроков НХЛ? Там были игроки только СКА и ЦСКА + 2 игрока Металлурга Мг.
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Andy
Ответ Bestcapper
"Без Газпрома она была бы невозможной"... Без Беттмэна, который не отпустил игроков НХЛ она была бы невозможной, а не из-за Газпрома...
А что мешало другим сборным выиграть у России?) Все команды были в равных условиях без НХЛ цев. Оправдать слив всех команд Бэтменом это пять))
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Запад-Восток
Ответ Andy
Комментарий удален модератором
НХЛ не отпустила на эту олимпиаду своих игроков, а ты говоришь либо про бывших нхл-цев либо будущих. Некоторые ущербные не уже ли не понимают, что очень многих бомбит от этой победы только из-за того, что ее вознесли до небес наши спортивные чиновники, а народ и особенно хоккейных болельщиков не обманешь.
0
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Spartakovec navsegda
Ответ ГЕНПЛАН
Интересно, а по мнению поцреотов - эта сборная тоже предатели? Они ж под нейтральным флагом выступали и назывались "сбороная атлетов из России"))
Интересно, генплан написания сообщений разделяет тогда, 2018, и сейчас, 2023, или под копирку только строчит одни и те же сообщения?
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YOKODZUMA
Все таки жалко что немцы не выиграли тогда. Вот бы полыхало
+6
-3
+3
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Григ77
финал был с немцами?
а где были канадцы или американцы ?
ну или хотя бы шведы с финнами :))
0
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YOKODZUMA
Ответ Розе Ротенбергино
Уровень жизни в России, правда, не очень высок. Тут Газпром не помогает.
У ротенберга то норм
+2
0
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srs
Ответ Ярославец75
Кого ты вернул? Доигрывающего Дацюка?Ковальчука? Даже с ними чуть не обделались.
Если 15 игроков из СКА-Сборной нужны ли остальные клубы кахаэль? - И вообще траты на такую лигу
+2
0
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BillShen
Почему меня тошнит от марино, который выиграл еле-еле Олимпиаду среди любителей и уже 5 лет кичится этими липовыми медальками? Ну так же нельзя. Там в том же 2018 году на чм приехал 2-3 состав канадцев - все, отлетели. Моментально.
+4
-1
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Lanc
Ответ Розе Ротенбергино
Уровень жизни в России, правда, не очень высок. Тут Газпром не помогает.
Если спросить Ротeнбeргов про их уровень жизни, они скажут, что Газпром помогает и в этом плане.
+5
0
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Andy
Ответ Sanan1908
Вернули, чтоб победить великую сборную Германии по хоккею , и то еле еле))))
Твои глазки там только Германию разглядели?) Больше не осилил?)
0
-7
-7
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Bestcapper
"Без Газпрома она была бы невозможной"...

Без Беттмэна, который не отпустил игроков НХЛ она была бы невозможной, а не из-за Газпрома...
+4
-1
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Andy
Ответ IzhStyle
Победа на корейском этапе Евротура без Газпрома была бы невозможной. Да идите уже лесом с такими заявлениями и дайте медаль Гарри Бэтмену, вот без кого действительно эта победа была бы невозможной
Бэтмен не был тогда заявлен за сборную Канады, которая облажалась. Тебе медали дают просто так?
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-2
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Andy
Комментарий удален модератором
да я уже давно успокоился. мне приятно, что финны вас выпороли. вот это мне приятно
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-1
-1
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Andy
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
До сих пор печально, что немцы не удержали. Прямым текстом замешивает спорт и государство. Вот интересно, что бы они сейчас говорили, закончись игра за 60 минут и не сравняй Гусев тогда счет?
Комментарий удален
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