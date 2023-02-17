Ротенберг о победе на Олимпиаде-2018: «Без «Газпрома» она была бы невозможной. Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджета компании»

заявил, что победа на Олимпиаде-2018 не была бы возможна без « ».

Сегодня компания отмечает юбилей – 17 февраля 1993 года РАО «Газпром» было учреждено постановлением правительства РФ.

Сборная России выиграла олимпийский турнир в Пхенчхане, обыграв в финале сборную Германии (4:3 ОТ). Игроки НХЛ в Корею не приехали.

– «Газпром» пришел в в 2006 году. Как партнерство с такой корпорацией изменило жизнь клуба?

– Мы же все помним, что СКА после развала 90-х превратился в локальный клуб. Не было ни арены, ни современной базы. Сейчас мы говорим о победных сериях и рекордах, а тогда у команды был рекорд России по серии поражений. Он держался очень долго. Это было до «Газпрома».

А вот СКА с «Газпромом», как многие говорят, — клуб номер один в Европе. Это лучшие болельщики, лучшая арена с точки зрения энергетики и атмосферы. Это клуб, который два раза выиграл Кубок Гагарина, и постоянно идет в лидерах КХЛ.

Гордимся тем, что компания и лично Алексей Борисович Миллер помогают СКА. Благодаря им мы имеем возможность развивать хоккей в Санкт-Петербурге. Многие уже называют Петербург центром хоккея наравне с Казанью, Ярославлем, Москвой и другими традиционными хоккейными городами. За счет своей работы и благодаря помощи «Газпрома» мы достигли этого уровня. Сейчас нужно идти вперед.

Отдельно надо отметить вклад «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера в нашу победу на Олимпиаде в 2018 году. Мы тогда смогли вернуть многих игроков из и создать сильную сборную. Все это делалось за счет бюджета «Газпрома». В сборной были тренерский штаб, персонал, менеджеры - все из СКА. 15 игроков СКА в сборной - это мировой рекорд. Никогда раньше не было 15 игроков одного клуба в сборной, которая выиграла олимпийское золото.

Без вложений «Газпрома» та победа была бы невозможной. Нужно поблагодарить компанию за это. Мы всегда будем делать все возможное, чтобы отвечать победами на такое доверие, – сказал главный тренер СКА.