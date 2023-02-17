Ротенберг о победе на Олимпиаде-2018: «Без «Газпрома» она была бы невозможной. Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджета компании»
Роман Ротенберг заявил, что победа на Олимпиаде-2018 не была бы возможна без «Газпрома».
Сегодня компания отмечает юбилей – 17 февраля 1993 года РАО «Газпром» было учреждено постановлением правительства РФ.
Сборная России выиграла олимпийский турнир в Пхенчхане, обыграв в финале сборную Германии (4:3 ОТ). Игроки НХЛ в Корею не приехали.
– «Газпром» пришел в СКА в 2006 году. Как партнерство с такой корпорацией изменило жизнь клуба?
– Мы же все помним, что СКА после развала 90-х превратился в локальный клуб. Не было ни арены, ни современной базы. Сейчас мы говорим о победных сериях и рекордах, а тогда у команды был рекорд России по серии поражений. Он держался очень долго. Это было до «Газпрома».
А вот СКА с «Газпромом», как многие говорят, — клуб номер один в Европе. Это лучшие болельщики, лучшая арена с точки зрения энергетики и атмосферы. Это клуб, который два раза выиграл Кубок Гагарина, и постоянно идет в лидерах КХЛ.
Гордимся тем, что компания и лично Алексей Борисович Миллер помогают СКА. Благодаря им мы имеем возможность развивать хоккей в Санкт-Петербурге. Многие уже называют Петербург центром хоккея наравне с Казанью, Ярославлем, Москвой и другими традиционными хоккейными городами. За счет своей работы и благодаря помощи «Газпрома» мы достигли этого уровня. Сейчас нужно идти вперед.
Отдельно надо отметить вклад «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера в нашу победу на Олимпиаде в 2018 году. Мы тогда смогли вернуть многих игроков из НХЛ и создать сильную сборную. Все это делалось за счет бюджета «Газпрома». В сборной были тренерский штаб, персонал, менеджеры - все из СКА. 15 игроков СКА в сборной - это мировой рекорд. Никогда раньше не было 15 игроков одного клуба в сборной, которая выиграла олимпийское золото.
Без вложений «Газпрома» та победа была бы невозможной. Нужно поблагодарить компанию за это. Мы всегда будем делать все возможное, чтобы отвечать победами на такое доверие, – сказал главный тренер СКА.
Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджетной компании
Аааа. В восьмедисятых то щелкал всех как орехи. Дааа
а где были канадцы или американцы ?
ну или хотя бы шведы с финнами :))
Без Беттмэна, который не отпустил игроков НХЛ она была бы невозможной, а не из-за Газпрома...