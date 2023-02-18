Панарин сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном». У него 14 очков в последних 6 играх
Артемий Панарин сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном», набрав очки в 6-й игре подряд.
«Рейнджерс» одолели «Ойлерс» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В активе россиянина стало 64 (18+46) очка в 55 играх сезона. В последних 6 играх у него 14 (6+8) баллов.
Сегодня Панарин (22:13, 3:50 – в большинстве, полезность «0») нанес 1 бросок в створ и сделал 1 перехват. Свой буллит в серии не реализовал.
Миннесота получила 4 пик Торонто и удержала четверть кепки РОРа.
Торонто взял РОРа с 1/4 его кепки и Ачиарчи у Луиса. Взамен про**ал 4 пика (1-4 раунды) и отдал Абрамова и Годетта в Луис.
1) Капризов - 1, 168 ( 223 очка - 191 матч )
2) Малкин - 1, 159 ( 1200 очков - 1135 матчей )
3) Кучеров - 1, 127 ( 694 матчей - 616 матчей )
4) ПАНАРИН - 1, 124 ( 663 очка - 563 матча )