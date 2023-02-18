Панарин сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном». У него 14 очков в последних 6 играх

Теги Рейнджерс Эдмонтон НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном», набрав очки в 6-й игре подряд.

«Рейнджерс» одолели «Ойлерс» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В активе россиянина стало 64 (18+46) очка в 55 играх сезона. В последних 6 играх у него 14 (6+8) баллов. 

Сегодня Панарин (22:13, 3:50 – в большинстве, полезность «0») нанес 1 бросок в створ и сделал 1 перехват. Свой буллит в серии не реализовал. 

13 комментариев

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Jet 89
Ещё не выбивал 100 очков за сезон. Надеюсь удастся в этом.
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Павел Петрушевский
Ответ Stewart - 25
Очки в среднем за игру в НХЛ ( россияне ) : 1) Капризов - 1, 168 ( 223 очка - 191 матч ) 2) Малкин - 1, 159 ( 1200 очков - 1135 матчей ) 3) Кучеров - 1, 127 ( 694 матчей - 616 матчей ) 4) ПАНАРИН - 1, 124 ( 663 очка - 563 матча )
Уважаемый, у тебя несколько ошибок в расчетах. Ну и расположение по порядку, соответственно, тоже.
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raspisanie77
Ответ Crosby174
Луис получил от Торонто пики 1,2,3, Абрамова и Годетта, удержал половину кепки РОРа. Миннесота получила 4 пик Торонто и удержала четверть кепки РОРа. Торонто взял РОРа с 1/4 его кепки и Ачиарчи у Луиса. Взамен про**ал 4 пика (1-4 раунды) и отдал Абрамова и Годетта в Луис.
Они взяли РОРа и скрестили пальцы на удачу, это последний шанс Дубаса
+5
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+5
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Fart1988 Анодин
Ответ Crosby174
Луис получил от Торонто пики 1,2,3, Абрамова и Годетта, удержал половину кепки РОРа. Миннесота получила 4 пик Торонто и удержала четверть кепки РОРа. Торонто взял РОРа с 1/4 его кепки и Ачиарчи у Луиса. Взамен про**ал 4 пика (1-4 раунды) и отдал Абрамова и Годетта в Луис.
Матерь божья 😮
+1
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+1
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Donatello1707
Ответ Stewart - 25
Очки в среднем за игру в НХЛ ( россияне ) : 1) Капризов - 1, 168 ( 223 очка - 191 матч ) 2) Малкин - 1, 159 ( 1200 очков - 1135 матчей ) 3) Кучеров - 1, 127 ( 694 матчей - 616 матчей ) 4) ПАНАРИН - 1, 124 ( 663 очка - 563 матча )
Что-то у Панарина не бьются очки в среднем за игру
+2
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+2
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Crosby174
Ответ Fart1988 Анодин
А по подробнее можно?
Луис получил от Торонто пики 1,2,3, Абрамова и Годетта, удержал половину кепки РОРа.

Миннесота получила 4 пик Торонто и удержала четверть кепки РОРа.

Торонто взял РОРа с 1/4 его кепки и Ачиарчи у Луиса. Взамен про**ал 4 пика (1-4 раунды) и отдал Абрамова и Годетта в Луис.
+4
-1
+3
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Fart1988 Анодин
Ответ Crosby174
Ну давайте уже про гениальный обмен Торонто!!!
А по подробнее можно?
0
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Иван Павлов
Ответ tosha3110
Ближе к вечеру напишут, это же спортс)
Возможно они пытаются разобраться в структуре трёхстороннего трейда, это ведь сложно… (нет)
+8
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+8
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Bulat89
Тарасенко так на него воздействовал?)
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Александр Гороховик
Ответ Stewart - 25
Очки в среднем за игру в НХЛ ( россияне ) : 1) Капризов - 1, 168 ( 223 очка - 191 матч ) 2) Малкин - 1, 159 ( 1200 очков - 1135 матчей ) 3) Кучеров - 1, 127 ( 694 матчей - 616 матчей ) 4) ПАНАРИН - 1, 124 ( 663 очка - 563 матча )
Интересно, вообще никого из волны 90-х, когда и набирать казалось бы легче.
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Stewart - 25
Очки в среднем за игру в НХЛ ( россияне ) :
1) Капризов - 1, 168 ( 223 очка - 191 матч )
2) Малкин - 1, 159 ( 1200 очков - 1135 матчей )
3) Кучеров - 1, 127 ( 694 матчей - 616 матчей )
4) ПАНАРИН - 1, 124 ( 663 очка - 563 матча )
+8
0
+8
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tosha3110
Ответ Crosby174
Ну давайте уже про гениальный обмен Торонто!!!
Ближе к вечеру напишут, это же спортс)
+2
0
+2
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Crosby174
Ну давайте уже про гениальный обмен Торонто!!!
+14
0
+14
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