Панарин сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном». У него 14 очков в последних 6 играх

сделал 2 передачи в матче с « », набрав очки в 6-й игре подряд.

« » одолели «Ойлерс» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата .

В активе россиянина стало 64 (18+46) очка в 55 играх сезона. В последних 6 играх у него 14 (6+8) баллов.

Сегодня Панарин (22:13, 3:50 – в большинстве, полезность «0») нанес 1 бросок в створ и сделал 1 перехват. Свой буллит в серии не реализовал.