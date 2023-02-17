Федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе Жилиной и Титовой (РИА Новости)

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание переходы Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе российских фигуристок Вероники Жилиной и Софьи Титовой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Конкретные страны не называются.

Обе спортсменки тренируются у Евгения Плющенко. По словам источника, тренер не принимал предложений о переходе.

Накануне Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России в Перми, Титова заняла четвертое место. После соревнований Плющенко раскритиковал судейство и заявил, что его подопечные могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

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77 комментариев

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Pentrak
Ответ severyanka
Кто там их ждет? Ну кто??? Я просто в шоке.
Не Западная Европа насколько я слышала, но варианты такое провернуть конкретно с Титовой правда есть. Про крупные заинтересованные европейские страны тут преувеличено больше я думаю. Если уж Франция дочу Николя особо брать не хотели с готовым гражданством, но посмотрим. Повторяю:Плю не борец за честность и справедливость, но он не соврал о том, что некоторые родители мозг ему выносят, ну и на фоне пролетевших, но неэтичных договорённостей Плю понесло.
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severyanka
Ответ Большое Путешествие Рузика
Вот реально смешно просто. Это они за ночь заинтересовались? Вчера услышали от Плюща и сразу прям нереальный интересе возник? А крупные европейских страны, это какие, например??) На кого эти новости расчитаны вообще?) Тут, скорее всего, давно некоторые родители хотели сменить гражданство. Но Плющенко делал громкие заявы, что никто и никогда. Нужен был повод, что бы попытать красиво уйти. Вот этот повод случился. Но если бы даже вчера Жилина и Титова заняли первое и второе место, возня с переходами всё равно бы началась у них.
Титовой и Жилиной были обещаны медали скорее всего, сами виноватые проиграли в раздевалке имея аксели на паркете
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Александр Константинов
Плющенко сам об этом сказал, при чём тут РИА Новости и псевдоинсайдер Жуков?
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Marina Syrovova
Ответ Ezhevika33
А что это вы здесь спортсменками распоряжаетесь.
Не надо шантажом заниматься, пусть со стороны на свои программы посмотрят, разгон по всему катку, прыжок и все, но Жилина еще хоть вращается красиво , да и прыжки у нее качественные, но Титова....
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Delirium
Ответ Pentrak
Многие критикующие господина Плю просто кое о чём не в курсе. Не берусь судить справедливость его возмущений судейством, но форма быдловатая, что уж тут спорить. Можно было сказать тоже самое, но несколько дипломатичнее и не впутывая учеников других штабов и их тренеров, они тут ну вот вообще не при чём. Однако, Плю забомбило ещё по кое-какой причине:ему обещали, что юниоры в этом сезоне за его школой, а взамен он особо не возмущается судейством во взрослых у своих и сидит там тихо в ожидании международки. И что же он видит? Горбачёвой рисуют неприличный отрыв в КП, да, она неплохая девочка, да, не упала, молодец, но отрыв неадекватный на фоне остальных. Это было очень лояльное судейство, тогда как ученикам Плю отметили ну почти все косяки. Держа в уме обещания перед сезоном, конечно же Плю ожидал более лояльного оценивания ака побольше грибов, а увидел только лукошко неполное, а не обещанную корзинку. Поскольку Плю никогда не был сдержанным и мать Титовой и правда очень...эмоциональная и амбициозная женщина, вполне объяснимо, что Евгеша не сдержался. Ещё раз: форму высказываний осуждаю и не считаю, что Плю борется за какую-то справедливость, но понимаю почему он взорвался: когда нарушают коридорные обещания бывает обидненько, особенно, когда достаточно неловко во всеуслышание заявить о вранье и кулуарных междусобойчиках.
>Ему обещали, что юниоры в этом сезоне за его школой, а взамен он особо не возмущается судейством во взрослых у своих и сидит там тихо в ожидании международки.

Всегда умиляют такие персонажи. Вы, простите, кто такой? Вы свечку держали, лично присутствовали?
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Eva2426
Ответ Loliloo
Это вы что ли боты решаете? Нам, настоящим болельщикам нужен Плющенко
Вот только вам, Яна и нужен он
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Саша Кутузова
Так пусть переходят! Плющенко думает, что ему в ноги упадут и начнут уговаривать остаться. Девочкам больше возможностей откроется, кто ж против? Ну и Евгению объяснят международные судьи про вторую оценку, наконец. А то он со времен Лайсачека понять этого не может. У них Браун не прыжковый всех выносит.
Главное, чтоб покачивателю бёдер после таких спичей и потенциальных переходов немного подсхлопнули обласкивание грантами. Как говорится, либо трусы наденьте, либо крестик снимите🤓
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Влад Сыроежкин
А неназванный источник - Плющенко. РИА НОВОСТИ превращается в РИА ЛАЙФ.
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Lapo Elkann
Ну Плющу и международные судьи не нравятся. А когда девочки выйдут во взрослые , тогда и россиян допустят.
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troshin
Источник, знакомый с ситуацией, это случайно не сам Евгений?
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Большое Путешествие Рузика
Вот реально смешно просто.
Это они за ночь заинтересовались? Вчера услышали от Плюща и сразу прям нереальный интересе возник? А крупные европейских страны, это какие, например??) На кого эти новости расчитаны вообще?)
Тут, скорее всего, давно некоторые родители хотели сменить гражданство. Но Плющенко делал громкие заявы, что никто и никогда. Нужен был повод, что бы попытать красиво уйти. Вот этот повод случился. Но если бы даже вчера Жилина и Титова заняли первое и второе место, возня с переходами всё равно бы началась у них.
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Lennuci
Розанов тоже уже пол Европы обскакал, но применения своего мега тренерскому таланту не нашел.
Не знаю, кто возьмет Плю со всеми его "преданными" спортсменами, да еще и самоваром в виде Яны и Гномыча.
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Ezhevika33
Ответ Loliloo
Удавятся, но Жилину федерация не отдаст, как не отдавала Трусову
Ни себе ни людям, как говорится.
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Катерь
Ответ severyanka
Кто там их ждет? Ну кто??? Я просто в шоке.
Сначала карантин отсидят, а там и пубертат начнётся.
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Delirium
И что? Дураку понятно, что хотят. Но кто ж их отдаст? И вообще, мы теперь что, должны дисквалифицировать Горбачеву, чтоб Ника получила золото, а Титова бронзу и слезно молить, чтоб они не перешли?
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Екатерина Куракулова
А вот кстати, Плющенко, помнится, поддержал боевые действия на Украине. То есть европейские федерации заинтересованы в спортсменках, которые идут в комплекте с тренером, взгляды которого сильно противоречат нынешним настроениям Европы?
+3
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Azima
Ответ Loliloo
Удавятся, но Жилину федерация не отдаст, как не отдавала Трусову
я наверное пропустила- а Саша куда просилась?
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Alla Belova
Нас готовят к тому, что Мура должна победить на ФГП? Иначе другая федерация?)
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severyanka
Ответ Сергей Южин
Какие федерации? Казахстана, Азербайджана, а, может быть, Сербии? И то сомнительно.
В Грузию чтобы обыгрывать ЧЕ Губанову
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Мурманчанин37
Какой убогий вброс, Яночка)) Если на аполитичную Щербакову от Хныченковой поступил донос на церемонию ИСУ, то что будет с этими? Плющенко с его псевдопатриотичностью в Европу путь заказан. А уж генеральный директор АП - Рудковская вообще под санкциями
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Melnikov1968
Федерации крупных стран понять можно. На шару отхватить 2-3 медали на ОИ. А у Рудковского лишний козырь в рукаве. Столько интриг и грязи,а попросту сказать овна,нет ни в одном другом виде спорта.
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Ezhevika33
Ответ Marina Syrovova
Пусть идут
А что это вы здесь спортсменками распоряжаетесь.
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severyanka
Ответ Pentrak
Он не Жилину имел ввиду в первую очередь, а Титову и семья братцев. С Жилиной там сложнее всё.
Кто там их ждет? Ну кто??? Я просто в шоке.
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Igor_Smr
Пускай переходят. Хотя бы на международке бывшие наши будут выигрывать, если наших не будут допускать.
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Ярик01
- тренер не принимал предложений о переходе
А тренер тут причем? Решение принимает федерация по виду спорта.
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