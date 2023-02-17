Федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе Жилиной и Титовой (РИА Новости)
Федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе российских фигуристок Вероники Жилиной и Софьи Титовой.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Конкретные страны не называются.
Обе спортсменки тренируются у Евгения Плющенко. По словам источника, тренер не принимал предложений о переходе.
Накануне Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России в Перми, Титова заняла четвертое место. После соревнований Плющенко раскритиковал судейство и заявил, что его подопечные могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.
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Всегда умиляют такие персонажи. Вы, простите, кто такой? Вы свечку держали, лично присутствовали?
Это они за ночь заинтересовались? Вчера услышали от Плюща и сразу прям нереальный интересе возник? А крупные европейских страны, это какие, например??) На кого эти новости расчитаны вообще?)
Тут, скорее всего, давно некоторые родители хотели сменить гражданство. Но Плющенко делал громкие заявы, что никто и никогда. Нужен был повод, что бы попытать красиво уйти. Вот этот повод случился. Но если бы даже вчера Жилина и Титова заняли первое и второе место, возня с переходами всё равно бы началась у них.
Не знаю, кто возьмет Плю со всеми его "преданными" спортсменами, да еще и самоваром в виде Яны и Гномыча.
А тренер тут причем? Решение принимает федерация по виду спорта.