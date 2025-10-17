Люксен о «Золотом мяче»: «У Мбаппе самый большой потенциал. Килиан – игрок из другого измерения, «киллер», использующий почти каждый голевой момент»
Петер Люксен высоко оценивает навыки Килиана Мбаппе.
«Футболист из другого измерения. Выдающийся игрок, который использует почти каждый голевой момент и играет определяющую роль. Разговорам о его позиции на поле положен конец. Он зарекомендовал себя как «киллер», стал более умело играть на ограниченном пространстве, не потеряв свое мастерство и умение убегать в контратаки.
У Килиана были звездные моменты, но сейчас его форма одна из лучших. Он явный претендент на «Золотой мяч». Думаю, у него самый большой потенциал для этого, хотя все будет зависеть от трофеев, которые он завоюет с «Реалом».
Возможно, Ламин Ямаль станет его самым серьезным конкурентом, если продолжит развиваться. Они могут разыграть следующий приз между собой», – сказал бывший полузащитник «Атлетико».
