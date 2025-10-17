38-летний Юй Ханьчао забил 10-й гол в сезоне-2025. Мячи хавбека принесли «Шанхаю» Слуцкого 6 очков в Суперлиге Китая

Юй Ханьчао принес «Шанхаю» победу над «Циндао Вест Кост» (2:1).

Команды встречались в 27-м туре Суперлиги Китая, Спортс’’ показал матч в прямом эфире. Прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 13-й минуте «Циндао Вест Кост » вышел вперед после гола Матеуса Индио, на 20-й минуте У Си сравнял счет с пенальти.

На 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Сунь Цзе, на 45-й вторую красную карточку у «Циндао» получил Чжан Чэндун. На 58-й минуте Юй Ханьчао забил второй гол шанхайцев.

«Шэньхуа » выиграл во втором матче Суперлиги подряд, в прошлом туре разгромили «Мэйчжоу Хакка» (6:1). До этого команда не побеждала три игры в чемпионате Китая.

Юй Ханьчао забил 10-й гол за «Шанхай» в сезоне-2025, его мячи принесли команде уже шесть очков в чемпионате Китая. Хавбек вышел в старте впервые с 21 мая, пять месяцев назад он отыграл 72 минуты против «Уси Уго» в 1/8 финала Кубка Китая.

В следующем матче «Шанхай» 22 октября сыграет дома с корейским «Сеулом» в азиатской Лиге чемпионов, начало трансляции в 15:15 по московскому времени. В Суперлиге команда Леонида Слуцкого 26 октября примет «Далянь Инбо», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире – старт в 14:35 по московскому времени.