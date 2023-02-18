«Наполи» выиграл 7 матчей Серии А подряд и 18 из последних 19. Общий счет с сентября – 46:12

«Наполи» выиграл семь матчей чемпионата Италии подряд.

Команда Лучано Спаллетти сегодня обыграла « » (2:0) в гостях. В прошлом туре был разгромлен «Кремонезе» (3:0), в позапрошлом – «Специя» (3:0).

Всего у лидеров Серии А 18 побед за 19 последних игр в турнире, общий счет в них – 46:11. Единственная потеря очков на отрезке с начала сентября – поражение от «Интера» (0:1) 4 января.

Далее в Серии А « » выступит против «Эмполи» на выезде – это случится 25 февраля. 21-го клуб сыграет в Лиге чемпионов с «Айнтрахтом».