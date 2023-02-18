«Наполи» выиграл 7 матчей Серии А подряд и 18 из последних 19. Общий счет с сентября – 46:12

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Сассуоло Футбол

«Наполи» выиграл семь матчей чемпионата Италии подряд.

Команда Лучано Спаллетти сегодня обыграла «Сассуоло» (2:0) в гостях. В прошлом туре был разгромлен «Кремонезе» (3:0), в позапрошлом – «Специя» (3:0).

Всего у лидеров Серии А 18 побед за 19 последних игр в турнире, общий счет в них – 46:11. Единственная потеря очков на отрезке с начала сентября – поражение от «Интера» (0:1) 4 января.

Далее в Серии А «Наполи» выступит против «Эмполи» на выезде – это случится 25 февраля. 21-го клуб сыграет в Лиге чемпионов с «Айнтрахтом».

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12 комментариев

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Robi Baggio 95
+ 18 уже в Неаполе.

Боюсь, в конце сезона, будет +30 от второго места и рекорд на все времена.
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инок
Команда Наполи и Спаллетти молодцы. В этом сезоне они безусловно заслужили своё долгожданное скудетто!
+3
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ster3
Да уж, нынешний чемпионат Италии до безумия скучен. Уже очевидно кто станет чемпионом.
+1
0
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Batt Monner
Значит самое время слить Франкфурту
+1
0
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Милан. Тонали. 8.
Настоящие чемпионы! 👏👏👏
+2
-1
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Anton Lem
Ответ Теннисный абсолют
Не верю, что Физретти таки возьмет Скудетто. Чую поплывет Наполи по весне, как всегда было с командами Физретти.
Хату ставь на слив :)
+7
-1
+6
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Теннисный абсолют
Комментарий скрыт
0
-13
-13
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Кирилл.С-Пб
Лысый шарлатан, блин. Спалетти ТОПИЩЕ!
+11
-2
+9
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Sevuska
Эффект Хвичи .
Так последний раз они играли при самом Марадоне 👍
+28
-6
+22
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krendelone1
Ответ Black Phoenix
Без Осимхена беспроигрышная серия прервётся, к сожалению.
ну,в ЛЧ, если посмотреть они побеждали без него)) но да, это потеря
0
-2
-2
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xjapan
Ответ Black Phoenix
Без Осимхена беспроигрышная серия прервётся, к сожалению.
а что с ним?
+2
-2
0
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Black Phoenix
Без Осимхена беспроигрышная серия прервётся, к сожалению.
0
-4
-4
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