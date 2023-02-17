«Зенит» поздравил «Газпром» с 30-летием: «Благодарим за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес Газпром Футбол

«Зенит» поздравил ПАО «Газпром» с 30-летием.

«17 февраля генеральный спонсор сине-бело-голубых отмечает 30-летний юбилей.

Петербургский футбольный клуб благодарит ПАО «Газпром» за неоценимую поддержку на протяжении многих лет, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», и стремление никогда не останавливаться на достигнутом, которое разделяет каждый игрок и болельщик сине-бело-голубых.

Мы не сомневаемся в том, что впереди нас ждут новые победы и завоевания! С днем рождения!» – говорится в заявлении клуба.

Ротенберг о победе на Олимпиаде-2018: «Без «Газпрома» она была бы невозможной. Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджета компании»

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45 комментариев

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Циник Петербургский
Ответ Holy Diver
Благодарят за Брюгге с Андерлехтами, за поддержку от Вилковых, за 3 фарма в РПЛ
ФК 7-1 из Тушино, надеюсь, на первом месте в Вашем списке фармов Зенита? ;)
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Михаил Савченко
Ответ здоровяк
Бабушки и остальное население уже поздравили Газпром, оплатив газ по повышенным тарифам с 1 декабря
Московские бабушки! Московские! Не забываем правильные формулировки!
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Verhovn
Ответ Дмитрий9779
Я знаю почему фанаты Лукойла ненавидят Газпром.Президент сегодня сказал,что планы Газпрома соответствуют интересам России,а эти с флагами НСДАП,днём рождения дедушки и продажей топлива ВСУ против этого.Какое же позорище,Спартак в пердив,Лукойл национализировать!
Я тебе плюсы леплю.. У тебя много врагов Диман😄
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bedLaM
Ну хоть сами признают, что без Газпрома они ничто.
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Циник Петербургский
Ответ Кузбасс
В честь этой знаменательной даты нужно еще раз продлить контракты со всеми бразилами.
Вы там не забудьте продлить свое главное достояние - мастера ножевого боя из Нидерландов ;) Ну, того, который не выезжает "по личным причинам" на сборы в те страны, которые могут выжать его Нидерландам )))
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Verhovn
Присоединяюсь и не хочу визга слушать! Да! Молодцы!
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Дмитрий9779
Я знаю почему фанаты Лукойла ненавидят Газпром.Президент сегодня сказал,что планы Газпрома соответствуют интересам России,а эти с флагами НСДАП,днём рождения дедушки и продажей топлива ВСУ против этого.Какое же позорище,Спартак в пердив,Лукойл национализировать!
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Peter Popov
Зенит самая неэффективная трата в истории Газпрома
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Егор Егор
Ответ SMART789
Как и автомобилисты поздравили Лукойл, а все население целиком РЖД Ну и ипотечники втб поздравляют Динамо с праздником
Смартик как всегда прибежал газпром защищать)
а что там, на лукойле? кстати, у газпрома тоже есть заправки))
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Алексей Муравьёв
«Зенит» поздравил «Газпром» с 30-летием: «Благодарим за неоценимую поддержку, без которой Зенит был бы в пердиве!
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Burel
Ответ Барсик Юрана
Воры воры
самое обидное, что благодаря питерской шайке, весь наш футбол забанили, особенно пострадал частный Спартак, который вообще остался непобеждённым в ЛЕ
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Циник Петербургский
Ответ Arman FCSM
Инородное достояние
Куда уж без болельщиков инородного клуба, главного фарм-клуба Зенита - тушинского ФК 7-1? ))
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Саша Пушкин
Ответ Volgogradets
знатно иранцы поздравили сегодня, Миллер не простит
Чё с аватаркой?!
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Дмитрий9779
Хоп,давай давай,доминируй,унижай!
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Дмитрий9779
Ответ Мыкола
Война войной, а газок врагам по расписанию. Просто мерзкая шарага 🙂
https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/politika/16876281?turbo_uid=AACCFYFdE3jlcaoZULkkvh0oqc7i8IIAHB5lu2uoBLmxlVEzK9MwHZR4W-ydPoyXQJ-GWY7AkiB3BI8WsUlBrRXgcf5rZKRK6o3X7VIH2M-UIK37X2P4zJPjuRij69yz&turbo_ic=AAD8RSaYZLEyZOPujbYMIUx6uWaYmwFBDF5K1i-CdPkfYUH6MSqyU4UO-4Pg3bUJPDElghsdktq0sBPetEsM4r9yw7bjAGrKjwEcQleIUD5gal6BeTVi0Q1pAHAdA9w-&sign=044c4956689b05d6a2b74719871903db3bccad7bc810983d676f05246fb1e3c2%3A1676648186&parent-reqid=1676648186170373-4893350684195535239-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-584&trbsrc=wb
смотря кто для тебя враг Мыкола
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Федот Евграфович
Да, «Зенит» поздравил кормящую руку «Газпром» и в качестве подарка преподнёс поражение от иранского «Селаханома» 2:0!
Ну разве это не достойный подарок!? :)))))
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Burel
Ответ Андрей Лоел
Газпром проклятие российского футбола.
не зря все главные позоры в истори российского футбола в руках зенита: чего только одно очко из первой корзины или 0/19 на выезде стоит
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Arman FCSM
Инородное достояние
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Дмитрий9779
Ахахахаха,как же жалобно поскуливает чепуха на ветке чемпиона🤣Газпром с праздником!
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Burel
Ответ Holy Diver
Благодарят за Брюгге с Андерлехтами, за поддержку от Вилковых, за 3 фарма в РПЛ
а без газпрома 200 челлвек в первой лиге ходило. Вот они преданные фанаты 😂 думают, что миллер изобрел футбол: ну это и видно по их комментам
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Максим Пантелеев
То что к 30-тию Газпром вернулся на позиции 70-х годов упоминать наверное не стоит.Просто скажем : Слава эффективным менеджерам из подворотни!
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SMART789
Ответ здоровяк
Бабушки и остальное население уже поздравили Газпром, оплатив газ по повышенным тарифам с 1 декабря
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Сергей Чекрыжов
Ответ Дмитрий9779
На классе страдаешь😁
Что по сути?
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Олег Кузнецов
Ответ Holy Diver
Благодарят за Брюгге с Андерлехтами, за поддержку от Вилковых, за 3 фарма в РПЛ
Газпром-мечты сбываются! Для футболистов Зенита, население России подождет.
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Дмитрий9779
Ответ Сергей Чекрыжов
Современный Зенит - это корупционный стадион, на котором годами отмывались деньги, убитая интрига в чемпионате, паспортисты по 50 тыс рублей, последние места в группах ЛЧ с легами по 20 миллионов в составе и отлётами от Брюгге в 0-3, и бан на участие в еврокубках
На классе страдаешь😁
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