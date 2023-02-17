«Зенит» поздравил «Газпром» с 30-летием: «Благодарим за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит»
«Зенит» поздравил ПАО «Газпром» с 30-летием.
«17 февраля генеральный спонсор сине-бело-голубых отмечает 30-летний юбилей.
Петербургский футбольный клуб благодарит ПАО «Газпром» за неоценимую поддержку на протяжении многих лет, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», и стремление никогда не останавливаться на достигнутом, которое разделяет каждый игрок и болельщик сине-бело-голубых.
Мы не сомневаемся в том, что впереди нас ждут новые победы и завоевания! С днем рождения!» – говорится в заявлении клуба.
Ротенберг о победе на Олимпиаде-2018: «Без «Газпрома» она была бы невозможной. Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджета компании»
а что там, на лукойле? кстати, у газпрома тоже есть заправки))
смотря кто для тебя враг Мыкола
Ну разве это не достойный подарок!? :)))))