«Зенит» поздравил «Газпром» с 30-летием: «Благодарим за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит»

« » поздравил ПАО «Газпром» с 30-летием.

«17 февраля генеральный спонсор сине-бело-голубых отмечает 30-летний юбилей.

Петербургский футбольный клуб благодарит ПАО «Газпром» за неоценимую поддержку на протяжении многих лет, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», и стремление никогда не останавливаться на достигнутом, которое разделяет каждый игрок и болельщик сине-бело-голубых.

Мы не сомневаемся в том, что впереди нас ждут новые победы и завоевания! С днем рождения!» – говорится в заявлении клуба.

Ротенберг о победе на Олимпиаде-2018: «Без «Газпрома» она была бы невозможной. Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджета компании»