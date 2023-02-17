Игроки «ПСЖ» сомневаются в Гальтье. Его считают тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме

У игроков «ПСЖ» появились сомнения в уровне тренера .

Как утверждает журналист Foot Mercato Санти Ауна, часть футболистов команды сомневается в его способности сделать команду лучше.

Игроки считают методы 56-летнего специалиста устаревшими, а его самого – тактически ограниченным. Также Гальтье подозревают в фаворитизме в отношении некоторых футболистов.

«ПСЖ» проиграл три последних матча, включая игру Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Часть игроков «ПСЖ» недовольна летними трансферами – они считают, что команда ослабла. Неймара и Маркиньоса не устраивает работа Кампуша