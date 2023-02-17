Игроки «ПСЖ» сомневаются в Гальтье. Его считают тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

У игроков «ПСЖ» появились сомнения в уровне тренера Кристофа Гальтье.

Как утверждает журналист Foot Mercato Санти Ауна, часть футболистов команды сомневается в его способности сделать команду лучше.

Игроки считают методы 56-летнего специалиста устаревшими, а его самого – тактически ограниченным. Также Гальтье подозревают в фаворитизме в отношении некоторых футболистов.

«ПСЖ» проиграл три последних матча, включая игру Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Часть игроков «ПСЖ» недовольна летними трансферами – они считают, что команда ослабла. Неймара и Маркиньоса не устраивает работа Кампуша

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87 комментариев

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Александр Баскаков
Или наоборот,когда игрочишки не играют ,тренер всегда виноват , что самое главное народ этого никак не поймут или не хотят понимать !!! Это надо искоренять , помню в середине 90 х не буду называть команду и имена , начали упорно сливать тренера , тренер оказался не дурак ,выявил зачинщиков исключил из состава и команда начала играть !!! А сейчас моду взяли тренер им плохой , а свое бревно в глазу не видно
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Team_Coach
Интересно Зидан справился бы с данной командой и смог бы дать результат в ЛЧ? Комментарий для обсуждения.
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GibsonFlyingV
Ответ Football Forever
Надо ещё отметить, что трансферная политика ПСЖ сомнительна. Набрали Солера, Руиса, Витинью, Саншеша - они все примерно однотипны. Увы нет баланса в составе, только вратарская позиция и защита более-менее сбалансированы.
Тут наверное дело даже не в однотипности,а в количестве бразильцев и португалов в команде. Они какие-то инфантильные,постоянно проблемы в раздевалке. Такая диаспора путь к поражению
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Ааа Ббб
Ответ Имя Фамилия
Между Почеттино и Галтье примерно такой же интеллектуальный разрыв, как между человеком и неандертальцем.
Тебе тут платят?
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Universal1000
Ответ Имя Фамилия
Галтье уже прямым текстом сказал вокруг какого алчного пешехода он строит команду. А Мбаппе и Неймар у него всего лишь якори и рабочие лошадки.
Оба причем не справляются даже с такой скудной ролью подмастерь. Тюфяки.
Хорошо, что Месси обоих поочередно отправил хныкать сначала в финале Копы 2021 на Маракане, а потом и в финале ЧМ-2022.
Бог всё видит. Он наказал Неймара и Мбаппе.
Пусть работают. Поучились бы у Альвареса и Де Пауля с Мак Алисстером. Лодыри.
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Tollie
Ответ Экспертное мнение
Изначально всё было нормально и даже шикарно, игрокам Гальтье зашел, были победные и серии без поражении. Не будь ЧМ посреди, ПСЖ провел бы сезон ровнее, Мбаппе Месси Неймар все эмоции оставили на ЧМ, Неймар вылетел очень больно, Маркиньос смазал пенальти, Мбаппе тоже стал намного дальше от своей главной мечты - догнать Пеле по кубкам мира, ну а Месси просто прошел весь футбол и нужно постараться, чтобы мотивировать себя. Еще Мартинес плясал с куклой Мбаппе, химия между трио пропала напрочь, просто в НОЛЬ скатилась, ни один тренер не вырулил бы в этой ситуации. Тут только время поможет, но времени нет ни у кого.
пока у Месси не будет Кубка Франции, Кубка Интертото и Кубка ФНЛ, футбол будет считаться непройденным👊
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Alex1104
Собрать 11 лучших в мире по позициям (а даже этого нет) не означает создать лучший клуб.
Не только деньги имеют значение, футбол это игра.
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Имя Фамилия
Ответ Экспертное мнение
Нахер Месси французские фанаты, которые его в любом случае не будут ценить?)) Вот ты, хейтишь Лео и во всем хвалишь Мбаппе даже если он с метра не попадает, тянет одеяло на себя, лупит в трибуны. Лео вообще по барабану как его запомнят во Франции, как и на мнение тебе подобных хейтров, поверь.
Напиши мне это ещё 1000 раз, как тебе пофиг.
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гилберт
Это всё ерунда. Звёздам ПСЖ вообще без разницы кто у них тренер. И уж лучше ноунейм, чем кит, который будет их строить.
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Имя Фамилия
Ответ Elkorazon01
Галтье с Лиллем стал чемпионом фермы, тогда пмж тренировал Поч) Дело не в тренере, в Париж едут пенсы на заработки и кайфарик ней, которому плевать на пмж
ПСЖ завалил тот сезон из-за отсутствия вменяемой предсезонки после финала ЛЧ, отсюда катастрофическая ситуация с травмами + эпидемия короны внутри клуба, тебе ли не знать, что это такое. Сезон после финала ЛЧ у буварии 78 очков в чемпионате, вылет из 1/8 Кубка (от Хольштайна ахаха), 1/4 ЛЧ. У ПСЖ 82 очка в чемпионате, победа в кубке, 1/2 ЛЧ. Вся разница, что у ПСЖ в чемпионате Лилль набирает 83 очка, Монако 78, Лион 76, а в чемпионате пивоварни второе место набирает 65, баварию тащили судьи, а ПСЖ судьи наоборот дрючили весь сезон, но ты в этом видишь какой-то повод для гордости, что в бундесферме все конкуренты давно разграблены и не в состоянии набрать несчастные 66 очков.
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гилберт
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Тухеля зря уволили.
Эмери зря уволили.
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Spiker1606
Ответ Niko [Ars]
да тут ни один тренер в мире не вытянет
Анчелотти
+1
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DpeMa111
Гальте хороший тренер, но он просто не привык работать со звездами, работать в такой обстановке любому тренеру не позавидуешь
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Евгений Кузнецов
все ждут Зидана)
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Spiker1606
Ответ Pb-SE
Скажи это Гвардьоле
Гвардиола под себя игроков берёт, распродав 80%. Как тренер он не может слепить из говна конфетку.
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Торопов Саня
Никогда такого не было и вот опять
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red hikkikomori
Ответ Niko [Ars]
да тут ни один тренер в мире не вытянет
Моур)
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Марат Романов
Клоуны а не команда,раз за разом сливают тренеров ,а толку ноль.пусть сами тренируют себя тогда и тешат свое эго раздутое
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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Меси победитель по жизни. Приехал, опозорился, уехал. Болельщики ПСЖ обязательно запомнят не только его днищенскую игру, а и полное безразличие, которым ты тут так гордишься. У ПСЖ может и нет кубков ЛЧ, но у них было что-то более ценное, чего тебе глору не понять, и месик благополучно всё это разрушил.
Нахер Месси французские фанаты, которые его в любом случае не будут ценить?)) Вот ты, хейтишь Лео и во всем хвалишь Мбаппе даже если он с метра не попадает, тянет одеяло на себя, лупит в трибуны. Лео вообще по барабану как его запомнят во Франции, как и на мнение тебе подобных хейтров, поверь.
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-1
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Имя Фамилия
Ответ Caterina
Так а что от него хотят? В центре поля играть некому, Выперли Ди Марию, Паредеса, а кого взамен? Поленья типа Саншеш, Солер и Руис - это не полузащита топ-клуба. Кампуша надо уволить в первую очередь.
Правый нападающий у них не уровень топ-клуба.
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Денис Мартин
Ответ Экспертное мнение
Изначально всё было нормально и даже шикарно, игрокам Гальтье зашел, были победные и серии без поражении. Не будь ЧМ посреди, ПСЖ провел бы сезон ровнее, Мбаппе Месси Неймар все эмоции оставили на ЧМ, Неймар вылетел очень больно, Маркиньос смазал пенальти, Мбаппе тоже стал намного дальше от своей главной мечты - догнать Пеле по кубкам мира, ну а Месси просто прошел весь футбол и нужно постараться, чтобы мотивировать себя. Еще Мартинес плясал с куклой Мбаппе, химия между трио пропала напрочь, просто в НОЛЬ скатилась, ни один тренер не вырулил бы в этой ситуации. Тут только время поможет, но времени нет ни у кого.
Стоит заметить, что не будь зимой ЧМ, Месси и Неймар, очень вряд-ли были бы в такой форме осенью.
+3
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+3
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Имя Фамилия
Ответ Экспертное мнение
Еще полтора года назад говорил тут, что Месси пришел в ПСЖ как на тренировочную базу для ЧМ, еще и платят отлично)) Идеальный условия для подготовки к ЧМ, а вы тут как дети считали его голы в лиге 1)))) какие же вы смешные ахахахаах) Да накой Месси твой ПСЖ??? Вот накой? Очнись, он своего добился, шикарно подготовился к кубку и забрал трофей всей жизни. Теперь он думаю уйдет из твоего ПСГ, расслабься, избавишься от него и будете снова пачками брать кубки Лиги Чемпионов😂
Меси победитель по жизни. Приехал, опозорился, уехал. Болельщики ПСЖ обязательно запомнят не только его днищенскую игру, а и полное безразличие, которым ты тут так гордишься. У ПСЖ может и нет кубков ЛЧ, но у них было что-то более ценное, чего тебе глору не понять, и месик благополучно всё это разрушил.
+1
-1
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Gutal1n
Ответ Pb-SE
Скажи это Гвардьоле
У Гвардиолы в команде нет таких футболстов, которые могут так думать. Он их выкидывает из команды и вероятно правильно делает. А когда выкинуть не вариант был, он сам ушел
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Alex Ser
Ответ Altim
Не знаю что там у Гальтье, особо не слежу за ПСЖ, но У Вальверде с тактикой всё было в порядке. Он выжимал из команды то, что можно было выжимать. Последнее чемпионство Барсы до сих пор был при нём 4 года назад.
нормальная такая тактика была ,что ничего не смогли сделать в ответном матче с ромой, не говорю про Ливерпуль 4:0,там мне кажется любая команда бы не устояла
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Caterina
Так а что от него хотят? В центре поля играть некому,
Выперли Ди Марию, Паредеса, а кого взамен? Поленья типа Саншеш, Солер и Руис - это не полузащита топ-клуба.
Кампуша надо уволить в первую очередь.
+1
-2
-1
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