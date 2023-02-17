Игроки «ПСЖ» сомневаются в Гальтье. Его считают тактически ограниченным и подозревают в фаворитизме
У игроков «ПСЖ» появились сомнения в уровне тренера Кристофа Гальтье.
Как утверждает журналист Foot Mercato Санти Ауна, часть футболистов команды сомневается в его способности сделать команду лучше.
Игроки считают методы 56-летнего специалиста устаревшими, а его самого – тактически ограниченным. Также Гальтье подозревают в фаворитизме в отношении некоторых футболистов.
«ПСЖ» проиграл три последних матча, включая игру Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).
Часть игроков «ПСЖ» недовольна летними трансферами – они считают, что команда ослабла. Неймара и Маркиньоса не устраивает работа Кампуша
Хорошо, что Месси обоих поочередно отправил хныкать сначала в финале Копы 2021 на Маракане, а потом и в финале ЧМ-2022.
Бог всё видит. Он наказал Неймара и Мбаппе.
Пусть работают. Поучились бы у Альвареса и Де Пауля с Мак Алисстером. Лодыри.
Не только деньги имеют значение, футбол это игра.
Выперли Ди Марию, Паредеса, а кого взамен? Поленья типа Саншеш, Солер и Руис - это не полузащита топ-клуба.
Кампуша надо уволить в первую очередь.