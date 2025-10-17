  • Спортс
«Шанхай» Слуцкого идет третьим после 27 туров Суперлиги Китая и отстает от «Чэнду» на одно очко, лидирует «Порт»

«Шанхай Шэньхуа» сохраняет шансы на чемпионство за три тура до финиша Суперлиги.

Команда Леонида Слуцкого обыграла «Циндао Вест Кост» (2:1), Спортс’’ показал матч в прямом эфире. Прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. 

«Шэньхуа» выиграл во втором матче Суперлиги подряд, в прошлом туре был разгромлен «Мэйчжоу Хакка» (6:1). До этого команда не побеждала три игры в чемпионате Китая.

После 27 туров чемпионата «Шанхай» Слуцкого с 57 очками идет третьим в таблице. На один балл больше у «Чэнду», идущего вторым, лидер «Порт» набрал 60 очков. До конца Суперлиги остается три тура.

В следующем матче «Шанхай» 22 октября сыграет дома с корейским «Сеулом» в азиатской Лиге чемпионов, начало трансляции в 15:15 по московскому времени. В Суперлиге команда Леонида Слуцкого 26 октября примет «Далянь Инбо», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире – старт в 14:35 по московскому времени.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Спортс&#8217;&#8216;
