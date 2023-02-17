Защитник Хулиан Араухо перешел из « » в «Барселону».

Каталонцы заключили с 21-летним футболистом контракт до 2026 года. В ближайшие дни мексиканец присоединится к «Барселоне Б».

По данным инсайдера , трансфер обошелся «блаугране» почти в 4 млн евро с учетом бонусов.

В 2022 году Араухо провел в МЛС 31 матч и отдал 5 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/FCBarcelonaB

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