«Барселона» купила защитника «Гэлакси» Араухо почти за 4 млн евро. Контракт – до 2026-го

Теги Лос-Анджелес Гэлакси Барселона Ла Лига трансферы Барселона Б Хулиан Араухо Фабрицио Романо Футбол

Защитник Хулиан Араухо перешел из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Барселону».

Каталонцы заключили с 21-летним футболистом контракт до 2026 года. В ближайшие дни мексиканец присоединится к «Барселоне Б».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошелся «блаугране» почти в 4 млн евро с учетом бонусов.

В 2022 году Араухо провел в МЛС 31 матч и отдал 5 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/FCBarcelonaB

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45 комментариев

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Corazon blaugrana
Капитан Араухо мультивселенная безумия
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arsenal.ave
Ответ Corazon blaugrana
Бежит такой Винисиус по левому еле обходит Араухо, делает движение к центру а там на тебе... второй Араухо)))
Так сказать, один Араухо вышел у другого из за уха (Генич)
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Michael Mirin
Так, вроде бы, писали, что не успели зарегистрировать? Опоздали на 18 секунд...
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dem
Ещё есть один Араухо цз, тоже мекс.
Тогда тройка вентральных просто мечта будет.
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Водяра
Значит отмывают бабло через МЛС тоже.
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Demitsuri
Было два Де Йонга, теперь будут два Араухо.
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TAGAY
Ответ Михаил Корж
Одобрила, но играть не сможет даже за Барсу Атлетик.
, тогда как то жаль парня!
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Pelerin
Ответ blaugrano
Тебас уже ввёл лимит на Араухо в стартовом составе или ещё не успел?
Ахах! Нет. Перес строит ещё более коварный план. С помощью колдовства и тёмных сил он заставит играть этого кудесника ногомяча как ноунейма за 4 млн ;))
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Corazon blaugrana
Для полноты картины нужен еще и Араухо - вратарь, тогда Винисиус сошёл бы с ума)))
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hiper26
Очередной Дест!?
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Aleus Marcus
Генич: Араухо бросил мяч из-за уха через ухо Араухо
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Kirill Rasenko
Очередное 💩 купили за большие бабки
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Mamontilo
Ответ Corazon blaugrana
Бежит такой Винисиус по левому еле обходит Араухо, делает движение к центру а там на тебе... второй Араухо)))
И прыг такой из одного кармана в другой)
+12
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Corazon blaugrana
Араухо + Араухо = 💪
Лапорта(сиплым голосом): "Чем больше Араухо, тем лучше"©
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прощай Роналду
Надеюсь он умеет играть на позиции левого нападающего)
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Homelender_666
Ответ Madhamish
А чем плох Эмерсон? Его продали ради денег, а не потому, что он не тянул. Вообще неплох был, сейчас в Барселоне таких крайков дефицит.
Люди, смотрящие АПЛ пишут, что Эмерсон не уровень топ-клуба.
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Максим Кратков
Думаю заиграет. Два Араухо в центре=успех
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Corazon blaugrana
Бежит такой Винисиус по левому еле обходит Араухо, делает движение к центру а там на тебе... второй Араухо)))
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Los Galácticos
Этот чел похож на сына Уилл Смита
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Игорь Гурьев
Ситуация в «Барсе»:
🧍‍♂️ 👉 👈🧍‍♂️
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Madhamish
Ответ Homelender_666
Кто-то его видел в деле? Это не второй Эмерсон Роял?
А чем плох Эмерсон? Его продали ради денег, а не потому, что он не тянул. Вообще неплох был, сейчас в Барселоне таких крайков дефицит.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ pq
он центрист
он правый
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GuruFutbola
Все верно, у одного Араухо уже заполнены карманы, нужен еще один)
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MK
Теперь на левый фланг купить еще одного Араухо — вообще за.бись 😂
+6
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Corazon blaugrana
Араухо + Араухо = 💪
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