«Барселона» купила защитника «Гэлакси» Араухо почти за 4 млн евро. Контракт – до 2026-го
Защитник Хулиан Араухо перешел из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Барселону».
Каталонцы заключили с 21-летним футболистом контракт до 2026 года. В ближайшие дни мексиканец присоединится к «Барселоне Б».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошелся «блаугране» почти в 4 млн евро с учетом бонусов.
В 2022 году Араухо провел в МЛС 31 матч и отдал 5 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/FCBarcelonaB
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